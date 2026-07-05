कन्या साप्ताहिक राशिफल 5-11 जुलाई: कैसा रहेगा कन्या राशि के लिए यह वीक, पढ़ें राशिफल
Kanya Saptahik Rashifal: देरी, निराशाजनक खबर या अनजाना तनाव मन को नीचे खींच सकता है। शनिवार फिर संतुलन देगा। आय, भाग्य और बच्चों से जुड़ी खुशी मन को राहत देगी।
यह सप्ताह परिवार की गर्माहट और छोटे सुखों से शुरू होगा। पिकनिक, घर का भोजन, परिवार के साथ समय या किसी प्रिय से खुली बातचीत मन को हल्का करेगी। अविवाहित लोगों को परिचित दायरे से कोई रुचि महसूस हो सकती है। बुध आपकी व्यावहारिक समझ बढ़ाएगा, इसलिए भावनाओं के साथ सही समय भी पहचानें। मध्य सप्ताह में साझेदारी, औपचारिक कागज या व्यावहारिक सहयोग से हलचल बनेगी। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति साथ देगा। गुरुवार और शुक्रवार थोड़े भारी रह सकते हैं। देरी, निराशाजनक खबर या अनजाना तनाव मन को नीचे खींच सकता है। शनिवार फिर संतुलन देगा। आय, भाग्य और बच्चों से जुड़ी खुशी मन को राहत देगी।
कन्या लव राशिफल
रिश्ते इस सप्ताह मुख्य भूमिका में रहेंगे। शुरुआती दिन गर्म, रोमांटिक और खुले होंगे। प्रेम में हैं तो सरल शब्दों में मन की बात कहें। महंगे उपहार से ज्यादा ईमानदार संदेश असर करेगा। विवाहित लोगों को मंगलवार जीवनसाथी से व्यावहारिक और भावनात्मक सहयोग दे सकता है।बुधवार दूरी या गलतफहमी कम करने में मदद करेगा। गुरुवार और शुक्रवार में छोटी बात बहस बन सकती है। थकान में शब्द तेज हो जाते हैं, इसलिए नरमी रखें। शुक्रवार प्रेम के लिए थोड़ा नाजुक है। शनिवार माहौल बेहतर करेगा, फिर भी जीवनसाथी को हल्के में न लें। शुक्र की मदद तभी मिलेगी जब व्यवहार में सम्मान रहेगा।
कन्या करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए सप्ताह उपयोगी है, पर लगातार प्रयास चाहिए। मंगलवार पढ़ाई, रिविजन,कोचिंग और असाइनमेंट के लिए अच्छा है। बुधवार याद दिलाएगा कि केवल प्रतिभा काफी नहीं। बैठना, दोहराना और समय देना जरूरी है। शनिवार ध्यान फिर बेहतर होगा। कारोबार में साझेदारी, नए संपर्क या प्रस्ताव की हलचल हो सकती है। औपचारिक काम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार लापरवाही के लिए ठीक नहीं हैं। मीटिंग में जवाब सोचकर दें। यात्रा या वाहन से जुड़े काम में सावधानी रखें। शनिवार भाग्य और आय दोनों के लिहाज से बेहतर रहेगा।
कन्या धन राशिफल
धन के मामले में सप्ताह ठीक रहेगा, यदि आप समझदारी रखें। मंगलवार बचत, बजट औरव्यावहारिक योजना के लिए अच्छा है। स्कूल फीस, घर की जरूरत, यात्रा या भविष्य के खर्च को ध्यान में रखकर पैसा अलग करें। साझेदारी या जीवनसाथी की ओर से सहयोग मिल सकता है। जोखिम भरे निवेश से बचें, खासकर मंगलवार और गुरुवार को। कोई तुरंत लाभ का भरोसा दिलाए तो शांत रहें। शुक्रवार थोड़ा बेहतर है, पर निर्णय पहले से सोच समझकर ही लें। शनिवार लाभ उम्मीद से अच्छा हो सकता है। पहले बचत रखें, फिर खर्च करें। उम्मीद से ज्यादा आय को भी चुपचाप सुरक्षित रखें।
कन्या हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य पर पूरे सप्ताह नियमित ध्यान चाहिए। शुरुआती खुशी के कारण शरीर की छोटी चेतावनियों को अनदेखा न करें। मूत्र संबंधी असुविधा, छिपी तकलीफ या कोई परेशानी जिसे आप टाल रहे हैं, उस पर ध्यान दें। साफ पानी, हल्का भोजन और नियमित व्यायाम सहारा देंगे। गुरुवार और शुक्रवार सड़क, वाहन और रोजमर्रा के कामों में सावधानी रखें। जल्दी न करें। कुछ लोगों को बाएं पैर में दर्द, जकड़न या थकान महसूस हो सकती है। मन भी भारी हो सकता है। शांत शाम, घर का भोजन, संगीत, प्रार्थना और बच्चों के साथ समय आपको संतुलन देगा।
सप्ताह की सलाह
भावना अच्छी है, पर दिनचर्या और बजट न टूटने दें। रिश्ते में नरमी और काम में अनुशासन सबसे बड़ा उपाय है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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