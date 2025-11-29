Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Weekly Horoscope 30 November-6 December 2025 Kanya Saptahik Rashifal
कन्या साप्ताहिक राशिफल: कन्या राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Virgo Weekly Horoscope 30 November-6 December 2025 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

Sat, 29 Nov 2025 10:10 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Virgo Weekly Horoscope, कन्या साप्ताहिक राशिफल: लव अफेयर में हर प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुलझाएं। प्रोफेशनल चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उन्हें आराम से संभाल लेंगे। पैसे से जुड़े मामलों को बहुत ध्यान से सुलझाएं। सेहत अच्छी रहेगी।

कन्या राशि के लिए 30 नवंबर-6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

इस सप्ताह कन्या लव लाइफ: लव अफेयर को अच्छा बनाए रखें। ईगो की वजह से प्रॉब्लम में न फसें। इससे आने वाले दिनों में गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस लव अफेयर में छोटी-मोटी समस्या आ सकती है। आपको अपने एक्स-लवर से बात करते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कोई तीसरा व्यक्ति लव अफेयर में दिक्कत पैदा दे सकता है। इसके गंभीर रिजल्ट निकल सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं, उन्हें अपने जीवनसाथी के माता-पिता के दखल से भी सावधान रहना चाहिए। कुछ सिंगल लोग भी अपनी लाइफ में किसी नए व्यक्ति के आने की उम्मीद कर सकते हैं।

इस सप्ताह का कन्या करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर एथिक्स से समझौता न करें। नए काम आएंगे। बैंकर्स और अकाउंटेंट्स को बैलेंस शीट बनाते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग ऑफिस में काम के आखिरी पड़ाव पर हैं, उन्हें कई इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं। बाकी कैंडिडेट्स से बेहतर दिखने के लिए अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को बेहतर बनाना होगा। बिजनेसमैन नए पार्टनर पाकर खुश होंगे, खासकर हफ्ते के पहले हिस्से में।

इस सप्ताह का कन्या फाइनेंशियल लाइफ: पैसों के मामलों में कोई समझौता न करें। पक्का करें कि आपके पास एक स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान हो। गाइडेंस के लिए एक्सपर्ट्स की मदद लेना भी एक अच्छा आइडिया है। आप इन्वेस्टमेंट के सोर्स के तौर पर म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी पर विचार कर सकते हैं। विदेश में छुट्टी पर बड़ी रकम खर्च करने से बचना अच्छा है। स्टूडेंट्स को किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस देनी होगी। कुछ दोस्त या रिश्तेदार भी इस हफ्ते फाइनेंशियल मदद मांग सकते हैं।

इस सप्ताह का कन्या सेहत राशिफल: इस हफ्ते कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइफस्टाइल से कोई समझौता न करें और इस हफ्ते डाइट पर ध्यान रखें। ज्यादा फाइबर का सेवन करें। तंबाकू और शराब दोनों के सेवन से बचें। जिन सीनियर्स को नींद से जुड़ी छोटी-मोटी प्रॉब्लम हैं, उन्हें पारंपरिक तरीके अपनाने चाहिए। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। हफ्ते का दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
