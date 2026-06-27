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कन्या साप्ताहिक राशिफल 28 जून-4 जुलाई : धन के मामले में लकी, छिपे स्रोत से लाभ मिल सकता है

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Kanya Saptahik Rashifal: धन के मामले में सप्ताह उत्साहजनक है। परिवार, पुराने भुगतान, प्रॉपर्टी चर्चा या किसी छिपे स्रोत से लाभ मिल सकता है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल 28 जून-4 जुलाई : धन के मामले में लकी, छिपे स्रोत से लाभ मिल सकता है

यह सप्ताह घर और परिवार की सहजता से शुरू होगा। घर का माहौल पहले से नरम लगेगा। जीवनसाथी और परिवार का सहयोग मिलेगा। घर, प्रॉपर्टी, मरम्मत, शिफ्टिंग या घरेलू सुविधा से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है। बुध आपकी व्यावहारिक सोच को मजबूत करेगा। कोई अप्रत्याशित धन या परिवार से सहायता भी मिल सकती है। सप्ताह के बीच में सामाजिकता बढ़ेगी। रिश्तेदारों से मुलाकात, दोस्त, कोई कार्यक्रम, मूवी या छोटा आउटिंग मन को ताजगी देगा। घरेलू सामान, फर्नीचर या सुविधा पर खर्च का विचार बन सकता है। गुरुवार और शुक्रवार से काम और पढ़ाई में आत्मविश्वास लौटेगा। सप्ताहांत बच्चों, प्रेम और परिणामों के लिहाज से मीठा रहेगा। धीरे धीरे मिलती प्रगति को कम न आंकें।

कन्या लव राशिफल

रिश्ते व्यावहारिक सहयोग से मजबूत होंगे। जीवनसाथी घर या परिवार से जुड़े काम में साथ देगा। यह प्रेम का शांत रूप है। प्रॉपर्टी, खर्च या भविष्य की योजना पर बातचीत अच्छी हो सकती है। साथ में कोई काम निपटाना भी रिश्ते को राहत देगा। मध्य सप्ताह में घर के लोगों, मां, बड़े बुजुर्ग या करीबी परिवार से भावनात्मक सहारा मिलेगा। पार्टनर के साथ डिनर, मूवी या छोटा आउटिंग बन सकता है। अविवाहित लोगों को परिचित दायरे से कोई रुचि महसूस हो सकती है। शुक्रवार और शनिवार रोमांस के लिए अच्छे हैं। बस पैसे की चर्चा को इतना बड़ा न होने दें कि अपनापन पीछे छूट जाए।

कन्या करियर राशिफल

विद्यार्थियों को शुरुआत में ध्यान थोड़ा भटक सकता है। घर की गतिविधि, फोन या आराम पढ़ाई से दूर कर सकते हैं। चिंता न करें। पहले हिस्से में नोट्स, किताबें और शेड्यूल व्यवस्थित करें। गुरुवार से ध्यान तेज होगा और विषय बेहतर समझ आएंगे। नौकरी करने वालों के लिए गुरुवार के बाद गति बढ़ेगी। मीटिंग, मेल, रिपोर्ट और पेंडिंग काम साफ मन से पूरे होंगे। वरिष्ठ आपके भरोसेमंद तरीके को देख सकते हैं। कारोबारियों के लिए सप्ताह का दूसरा हिस्सा विस्तार, यात्रा, क्लाइंट मीटिंग या नए जगह देखने के लिए उपयोगी है। सुविधा में खोकर काम को ढीला न छोड़ें।

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कन्या धन राशिफल

धन के मामले में सप्ताह उत्साहजनक है। परिवार, पुराने भुगतान, प्रॉपर्टी चर्चा या किसी छिपे स्रोत से लाभ मिल सकता है। घर, प्लॉट या लंबी अवधि की घरेलू योजना पर सोचना अच्छा रहेगा। फिर भी हर बात लिखित और साफ रखें। मंगलवार और बुधवार को वाहन, उपकरण, सजावट या घर के आराम पर खर्च बढ़ सकता है। उपयोगी चीज लें, पर शोरूम देखकर अनावश्यक सामान न जोड़ें। सप्ताह के अंत में धन प्रवाह सकारात्मक रहेगा। समझदारी से किया गया निवेश या व्यापारिक निर्णय लाभ दे सकता है। आय आए तो पहले कुछ बचत अलग रखें, फिर खरीदारी करें।

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कन्या हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होगा। घर का शांत वातावरण आपके शरीर को आराम देगा। नींद, एसिडिटी या गर्दन कंधे की जकड़न में कमी आ सकती है, अगर आप दिनचर्या सरल रखें। नियमित भोजन, पानी और सोने से पहले स्क्रीन कम करना मदद करेगा। मध्य सप्ताह में आउटिंग, खरीदारी और घरेलू काम थका सकते हैं। सब कुछ एक ही दिन में न निपटाएं। गुरुवार से ऊर्जा लौटेगी और व्यायाम, चलना या दिनचर्या पकड़ना आसान होगा। बच्चों या प्रेम संबंध से मिली खुशी मन को हल्का करेगी। सप्ताहांत में ज्यादा भारी भोजन और देर रात से बचें। खुशी को थकावट में न बदलें।

सप्ताह की सलाह

घर की सुविधा अच्छी है, पर काम और बजट की लगाम हाथ में रखें। चयन करके खर्च करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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