Hindi Newsधर्म न्यूज़virgo weekly horoscope 28 december 3 january 2026 saptahik kanya rashi ka rashifal future predictions
कन्या साप्ताहिक राशिफल: कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर-3 जनवरी तक का समय?

कन्या साप्ताहिक राशिफल: कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर-3 जनवरी तक का समय?

संक्षेप:

Virgo Weekly Horoscope, Kanya Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी कन्या कर्क मानी जाती है। नीचे जानें कि कन्या राशि वालों के लिए 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक का समय कैसा जाने वाला है?

Dec 27, 2025 08:39 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Weekly Horoscope 28 December-3 January 2026, कन्या साप्ताहिक राशिफल: कन्या राशि के जातक 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच पार्टनर के साथ समय बिताते वक्त थोड़ा सावधान रहें। किसी से भी कड़वी बातें कहने से बचें। अगर प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी ग्रोथ चाहिए तो जो भी चुनौती सामने आएं, उसे जरूर अपनाएं। इस हफ्ते जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। ऑफिस में इस हफ्ते किसी भी बहस में ना पड़ें। इसके अलावा पार्टनर के साथ भी किसी भी तरह की बहसबाजी ना करें। इस हफ्ते धैर्य बनाकर रखें। हो सकता है कि इस हफ्ते आपको पैसों से जुड़ी दिक्कत हो लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते अपनी सेहत का ध्यान रखें।

कन्या लव राशिफल

कन्या राशि के जातक रिश्तों को लेकर इस हफ्ते थोड़ा समझदारी दिखाएंगे तो सही रहेगा। प्यार के मामले में पार्टनर से छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है लेकिन जो कुछ भी होगा, वो जल्दी सुलझ जाएगा। थोड़ा सा सावधानी बरतें क्योंकि कुछ गंभीर बातें भी हो सकती हैं। वहीं ये हफ्ता सिंगल जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिंगल लोगों की जिंंदगी में इस हफ्ते किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। जिन लोगों का हाल ही में दिल टूटा है, वो इस हफ्ते फिर से किसी रिश्ते में आ सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं इस हफ्ते थोड़ा सावधान रहें क्योंकि किसी दोस्त की दखलअंदाजी से रिश्ते में दिक्कत आ सकती है।

कन्या करियर राशिफल

इस नए हफ्ते में कन्या राशि वालों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा फोकस रहना चाहिए। हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ मुश्किल भरे काम भी मिल जाए। आसपास के लोगों से सावधानी बरतें क्योंकि कुछ लोग आप पर पक्षपात का आरोप लगा सकते हैं। सरकारी, मीडिया, लीगल और मैनेजमेंट प्रोफाइल से जुड़े लोग बस ज्यादा सतर्क रहें। जो लोग इस हफ्ते कहीं इंटरव्यू देने वाले हैं, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं क्योंकि आप सफल होंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये हफ्ता काफी सही जाने वाला है।

कन्या मनी राशिफल

कन्या राशि के कुछ जातकों को इस हफ्ते पैसे से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं देंगे तो निराशा होगी। हो सकता है कि इस हफ्ते परिवार के किसी कानूनी मामले के लिए किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़ सकती है। अगर ऐसे में आप पहले से ही पैसे का इंतजाम अलग से करके रखेंगे तो सही होगा। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है।

कन्या हेल्थ राशिफल

इस राशि के जातक नए हफ्ते में अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। अच्छी सेहत के लिए पहले लाइफस्टाइल पर थोड़ा कंट्रोल रखें। एक्सरसाइज के साथ-साथ सही डाइट को रूटीन में शामिल करें। कुछ महिला जातकों को माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। बच्चों का इस हफ्ते ध्यान रखें क्योंकि चोट लगने की संभावना है। साथ ही इस हफ्ते बाहर का तला-भुना खाने से बचें। गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सतर्क रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
