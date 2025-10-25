Hindustan Hindi News
कन्या साप्ताहिक राशिफल: 26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप: Virgo Weekly Horoscope 26 October-1 November 2025 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

Sat, 25 Oct 2025 09:01 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Virgo Weekly Horoscope, कन्या राशिफल: इगो को रिश्ते पर हावी न होने दें। काम के प्रति आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस सप्ताह स्वास्थ्य और धन, दोनों मामलों में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं।

26 अक्टूबर-1 नवंबर तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

कन्या लव लाइफ: लव लाइफ में रोमांस और क्रिएटिव एनर्जी बनाए रखें। यह सप्ताह विवाह से जुड़े फैसले लेने के लिए शुभ है। आपके माता-पिता भी आपका सपोर्ट करेंगे। यात्रा के दौरान भी आपको अपने प्रेमी के संपर्क में रहना होगा। अपनी भावनाओं को खुलकर शेयर करने के लिए प्रेमी से कॉल पर बात करें। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें वीकेंड से पहले कोई अट्रैक्टिव व्यक्ति मिल सकता है। आप पूरे विश्वास के साथ प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि सप्ताह का दूसरा भाग इसके लिए अच्छा साबित हो सकता है।

करियर राशिफल: आप नई जिम्मेदारियां ले सकते हैं, जो आपके करियर में तरक्की का मार्ग क्लियर करेंगी। कुछ जातकों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है। कुछ नए आइडिया को क्लाइंट्स द्वारा मंजूरी मिल सकती है और यह आपके पक्ष में काम करेगा। महिलाओं को कमाई में वृद्धि की उम्मीद हो सकती है, जबकि व्यवसायी सप्ताह के पहले भाग में कॉन्फिडेंस के साथ कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपने किसी जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर ली है, तो एक-दो दिन में आपको इंटरव्यू के लिए नया कॉल आ सकता है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। इससे आपकी लाइफस्टाइल ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। आप परिवार में संपत्ति संबंधी विवाद सुलझा सकते हैं। सप्ताह का पहला भाग शेयर मार्केट और व्यवसाय में निवेश के लिए अच्छा है। आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। व्यवसायियों को नए सौदे करने के मौके मिल सकते हैं और इससे धन का प्रवाह भी होगा।

सेहत राशिफल: स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।अपनी सेहत का ध्यान रखें। उम्रदराज जातकों को ट्रेन या बस में चढ़ते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। बुरे विचारों वाले लोगों से दूर रहें और क्रिएटिव कार्यों में समय बिताएं। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ बच्चों को खेलते समय कट भी लग सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

