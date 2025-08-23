Virgo Weekly Horoscope 24-30 August 2025 Kanya Saptahik Rashifal कन्या साप्ताहिक राशिफल: कन्या राशि के लिए 24-30 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कन्या साप्ताहिक राशिफल: कन्या राशि के लिए 24-30 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

Virgo Weekly Horoscope 24-30 August 2025 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 10:37 PM
Virgo Weekly Horoscope, कन्या साप्ताहिक राशिफल: एक फोक्स्ड और प्रैक्टिकल सप्ताह की अपेक्षा करें, जहां सावधानी के साथ उठाए गए कदम रियल रिजल्ट ला सकते हैं। लिस्ट बनाएं और डिटेल्स की जांच करें। एक समय में एक ही टास्क पूरा करें, मदद के छोटे-छोटे प्रस्ताव स्वीकार करें, और थक जाने पर आराम करें। छोटी-छोटी अच्छी आदतें आपके दिन को शांत और स्टेबल बनाए रखेंगी।

कन्या राशि के लिए 24-30 अगस्त तक का समय कैसा रहेगा?

कन्या लव लाइफ: देखभाल और क्लियर शब्दों से रिश्ते मजबूत होते हैं। अपनी जरूरत समझें और जो कहना हो कहें। अगर आप सिंगल हैं, तो बातचीत के लिए शांत जगह चुनें, जहां आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। गलतियां निकालने से बचें। इसके बजाय, छोटी-छोटी अच्छी बातों की ओर इशारा करें और अपने साथी को थैंक यू कहें। नाश्ता या थोड़ी सैर जैसी आदतें विश्वास को बढ़ावा देंगी। इस सप्ताह कीये गए वादे निभाएं, रोमांस दिखाएं, और निरंतर देखभाल से मजबूत, कोमल रिश्ता बनाएं। धन्यवाद कहें और मुस्कुराएं।

करियर राशिफल: काम के दौरान फोकस बनाए रखें। एक छोटी योजना बनाएं और आगे बढ़ते हुए छोटी-छोटी जरूरी बातों की जांच करें। टीम के साथियों के साथ क्लियर नोट्स शेयर करें। जब आप क्लियर न हों तो आसान सवाल पूछें। एक प्रोजेक्ट को अच्छी तरह पूरा करने से नए काम या तारीफ मिल सकती है। जल्दबाजी में डीसीजन लेने से बचें। ऐसे काम चुनें, जिन्हें आप पूरा कर सकें और उन्हें अच्छी तरह से करें। फाइल्स और टूल्स को क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड रखें। एनर्जी को स्टेबल रखने के लिए कामों के बीच आराम करने के लिए समय निकालें। छोटे-छोटे नोट्स बनाएं और जांच करें।

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप बैलेंस पर नजर रखते हैं और छोटी-छोटी योजनाएं बनाते हैं तो सिचूऐशन स्टेबल रहती है। बिल्स की जांच करें और खर्च कम करें। हर सैलरी से थोड़ा-थोड़ा सेव करें। खर्चों की एक आसान सूची बनाएं। अगर कोई खरीदारी आकर्षक लगे, तो एक दिन रुकें और सोचें। रसीदें बचाकर रखें और अपनी जरूरतों के लिए छोटे-छोटे गोल्स बनाएं। सेविंग्स प्लान बनाएं।

हेल्थ राशिफल: नियमित आदतों और छोटी-छोटी देखभाल से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सोने का समय नियमित रखें और सादा संतुलित भोजन करें। अकड़न कम करने के लिए हर दिन थोड़ी-थोड़ी सैर और हल्की स्ट्रेचिंग करें। अगर तनाव बढ़ता है, तो कुछ मिनट रुकें और धीरे-धीरे सांस लें। बार-बार पानी पिएं और स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें। जब आपको थकान महसूस हो तो आराम करें। आज रात सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करने का प्रयास करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

