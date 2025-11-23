Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Weekly Horoscope 23-29 November 2025 Saptahik Kanya Rashi Ka Rashifal future predictions
कन्या साप्ताहिक राशिफल: 23-29 नवंबर तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

कन्या साप्ताहिक राशिफल: 23-29 नवंबर तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Virgo Weekly Horoscope 23-29 November 2025 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। 

Sun, 23 Nov 2025 06:51 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
virgo weekly horoscope 23-29 november 2025 Kanya Rashi Ka Rashifal :घर और काम में छोटी सी सक्सेस आपके लिए कॉन्फिडेंस लाएगी। लगातार आराम करने से हेल्थ इंप्रूव होगी। कन्या राशि वालों को स्पष्ट प्लान से लाभ और स्टडी एफर्ट फायदा देंगे। विजिबल प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आपको छोटे कामों को आर्गनाइज करना होगा। फाइनेंशियल चॉइस आपके लिए छोटे माउंट की सेविंग करने को लेकर फेवर कर रही है। केयरफुल तरीके से आप रिव्यू करेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती नहीं होगी। एनर्जी को लिफ्ट करने के लिए आपको छोटे ब्रैक लेने हैं और हल्की एक्सरसाइज करनी है। पॉजिटिव रूटीन आपके लिए शांत और अच्छा फोकस लाएंगे। यहां पढ़ें इस वीक कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का लव, करियर, हेल्थ और मनी राशिफल

कन्या वीकली लव राशिफल

इस वीक कन्या राशि वालों के लिए सिंपल केयर आपके रिश्तों को आकार देगी। ईमानदार रहें, स्पष्ट बात करें, इससे आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे को समझने ता मौका मिलेगा। आपको एक गर पर एक दूसरे के साथ आनंद लेने के लिए कोई एक्टिविटी शेयर करनी चाहिए। सिंगल लोग किसी सम्मानजनक लोगों से मिल सकते हैं। इस समय अगर आपके सामने तनाव आए, तो आपको धैर्य रखना है, खासकर टेंशन में भी अपने पार्टनर से बात करते समय खराब शब्दों का इस्तेमाल ना करें।

कन्या वीकली करियर राशिफल

इस वीक कन्या राशि वालों को प्लानिंग पर काम करना होगा। कोशिश करें कि सिंपल प्लानिंग बनाएं। रोजाना अच्छे से कोशिश करेंगे, तो आपको रिवार्ड मिलेंगे। अगर आपके पास कोई बड़ा काम हा, तो आपको इसे छोटे-छोटे फेज में बांटना है। इन फेज को एक एक करके पूरा करें। अपनी टीम के साथ अब तक जो भी प्रोग्रेस हुई है, उसकी एक शार्ट अपडेट आपको शेयर करनी चाहिए, जिससे टीम का भी मनोबल बढ़ें और वो काम में फोकस कर सकें। आपको रिव्यू पर भी ध्यान देना चाहिए। एक सावधानीपूर्वक किया गया रिव्यू किसी खास डिटेल्स को पकड़ सकता है और मैनेजमेंट से आपको तारीफ मिल सकती है। नए कामों के लिए अति करने से बचें, पहले मौजूदा कामों को पूरा करें।

कन्या वीकली मनी राशिफल

इस सप्ताह कन्या राशि वालों को खास तौर पैसों से जुड़े मामलों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पर आपको स्थिर रहना है। फिलहाल कन्या राशि वालों को गलतियों से बचना है अपने बैंक से मिले नोट्स और बिलों को अच्छे से चेक करना है। अगर कोई बड़ी खरीददारी करने जा रहे हैं, तो पहले और भी सतर्क हो जाएं, खास तौर पर अगर आपके पास सही डेटा या बजट ना हों, तो फिलहाल के लिए इसे टाल दें। इस समय सेविंग्स आपको लाभ देगी। खास तौर पर अपनी सैलरी में से आपको छोटा अमाउंट बचाना है, इससे आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको कोई बिल की पेमेंट करनी हहै, तो एक सिंपल सिंपल पेमेंट प्रोग्राम फिक्स करें। कोशिश करें कि सेविंग्स को बढ़ाए। बढ़ाने के लिए एक छोटे मासिक खर्च में कटौती करने पर विचार करें।

कन्या वीकली हेल्थ राशिफल

आपका शरीर शांत रुटीन और सिंपल केयर पर अच्छा रिएक्शन देता है। आपको इस समय एनर्जी पाने के लिए रात को सोने का समय बना लेना चाहिए। खासकर एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। हर दिन थोड़ी सैर या हल्की स्ट्रेचिंग करने से आपकी मसल्स की जकड़न कम होगी और मूड अच्छा होगा। रात में हैवी खाना खाने से बचें, कोशिश करें कि घर का बना खाना खाएं, हल्का खाना खाएं और पूरे दिन में अच्छे से पानी पिए। सोने से पहले मोबाइल कम से कम देखें। अगर आपको तनाव होता है, तीन गहरी सांसे लें और थोड़ी देर के लिए रूकें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
