कन्या साप्ताहिक राशिफल: 22 से 28 मार्च तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?
Virgo Weekly Horoscope 22-28 March 2026 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।
Virgo Weekly Horoscope 22-28 March 2026 Kanya Saptahik Rashifal, कन्या साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह योजना और धैर्य के साथ काम करना आपके लिए जरूरी रहेगा। अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। अपने कार्यक्षेत्र को ऑर्गनाइज रखें। इस सप्ताह कार्यों को छोटे-छोटे लेवल में बांटें। परिवार और सहकर्मी आपके सावधानीपूर्वक काम को नोटिस करेंगे। इस सप्ताह विकल्पों के बारे में अधिक सोचने से बचें। एक क्लियर योजना चुनें और उसका पालन करें। शांत और निरंतर प्रयास से आपको लाभ और शांति मिलेगी। इस सप्ताह आपको सही दिशा और क्लियर लाइफस्टाइल का अनुभव होगा। दैनिक आदतों में छोटे-छोटे बदलाव अधिक शांति, बेहतर काम और व्यक्तिगत लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रगति ला सकते हैं।
22 से 28 मार्च तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?
कन्या राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
ईमानदारी से अपने पार्टनर की देखभाल करें। छोटे-छोटे, नियमित दयालु भरे कार्यों से प्रेम बढ़ेगा। सुनने और छोटी-छोटी खुशियों को शेयर करने में समय बिताएं। अगर आप सिंगल हैं, तो ग्रुप एक्टिविटी या जरूरी कामों में शामिल हों। कामकाज या ऑफिस के कार्यों के माध्यम से मिलना एक नई दोस्ती की शुरुआत कर सकता है। लव के मामले में, आपकी बातचीत और घर के आराम के लिए समय निकालें। कठोर शब्दों और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। परिवार की फीलिंग्स का सम्मान करें और एक छोटा सा विचारशील काम भी कर सकते हैं।
कन्या राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह ऑफिस में आपका रूटीन और सावधानी के साथ बनाई गई योजना आपको चमकने में मदद करेगी। कार्यों की छोटी लिस्ट बनाएं और प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। सीखने के अवसरों को स्वीकार करें और क्लियर न होने पर शांति के साथ सवाल पूछें। सहकर्मी निरंतर प्रयास पर फोकस करेंगे। एक छोटा प्रोजेक्ट आपकी मेहनत दिखा सकता है। इस मामले पर शांत मन से ध्यान दें। इस सप्ताह जल्दबाजी से बचें और भेजने से पहले सभी डिटेल्स की दोबारा जांच कर लें। काम के समय को छोटे-छोटे ब्रेक के साथ बैलेंस बनाए रखें ताकि ध्यान केंद्रित रहे।
कन्या राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह धन के लिए स्मार्ट योजना और छोटे-छोटे फैसले लेने की आवश्यकता हो सकती है। इंकम और बिलों का हिसाब रखें, एक क्लियर सेविंग्स गोल निर्धारित करें। जल्दबाजी में की गई खरीदारी से बचें। अगर परिवार का कोई सदस्य पैसे मांगता है, तो शर्तों पर बात करें और उन्हें नोट कर लें। घर पर या स्थानीय स्तर पर एक्स्ट्रा कमाई करने के छोटे, ईमानदार तरीके खोजें। इस सप्ताह बैंक बैलेंस और रसीदों की जांच करना न भूलें। जब भी संभव हो, थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करें। अब सावधानी भरी आदतें एक सुरक्षित, शांत भविष्य का निर्माण करेंगी और एक छोटा सा गिफ्ट प्लान करें।
कन्या राशि का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य को निरंतर देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। नियमित समय पर सोएं और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। पाचन में मदद और मन को शांत करने के लिए साधारण सैर या हल्के व्यायाम से शरीर को एक्टिव रखें। अधिक सब्जियां, फल, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। भारी मिठाइयों और तले हुए स्नैक्स से बचें। काम के दौरान अपनी आंखों को आराम दें और तनाव होने पर धीरे-धीरे सांस लें। सोने, खाने और हल्के व्यायाम के लिए एक छोटी सी योजना आपकी एनर्जी को संतुलित और स्टेबल रखेगी। ये सप्ताह आपको मुस्कुराने पर मजबूर करेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट