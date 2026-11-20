Virgo Weekly Horoscope: हालांकि मीठा समय मिलने का मतलब सभी विषय तुरंत सुलझ जाना नहीं। धैर्य से की गई बातचीत आगे अधिक मदद करेगी।

यह सप्ताह शुरुआत में अपेक्षाकृत हल्का और उपयोगी महसूस हो सकता है। चंद्रमा मकर राशि में आपके पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, बच्चों, रचनात्मक काम और अपनी पसंद के विषयों में ध्यान बढ़ेगा। कोई पुराना विचार आगे बढ़ाने का मन हो सकता है। बुध तुला के दूसरे भाव में मार्गी है। इसलिए आप अपनी बात साफ रखने और हिसाब संभालने में सहज रहेंगे। शुक्र आपकी राशि कन्या में है। इससे निजी व्यवहार, सुविधा और संबंधों की छोटी जरूरतें प्रमुख होंगी। हालांकि सिंह के बारहवें भाव में मंगल, गुरु और केतु होने से मन कभी नए अवसर की तरफ भागेगा और कभी आराम मांगता दिखाई देगा। दोनों के बीच संतुलन रखें। मध्य में चंद्रमा कुंभ राशि के छठे भाव में आएगा, जहां राहु पहले से है। काम बढ़ सकता है और ऐसी छोटी रुकावट सामने आ सकती है जिस पर पहले ध्यान नहीं गया था। किसी सहकर्मी की बात या कार्यस्थल की अनावश्यक चर्चा आपको परेशान कर सकती है। अपनी तैयारी और निजी योजना सबके साथ साझा करने की जरूरत नहीं। शनि मीन के सातवें भाव में वक्री है। इसलिए सहयोगी और जीवनसाथी के साथ पुरानी जिम्मेदारियां फिर सामने आ सकती हैं। समस्या दिखने पर उसे दबाने के बजाय शांत होकर हल करें। यह समय जल्द फैसला सुनाने के बजाय व्यवस्था सुधारने का होगा। अंतिम हिस्से में चंद्रमा मीन राशि में आपके सातवें भाव में आएगा। यहां शनि के कारण संबंधों और साझेदारी में गंभीरता बढ़ेगी, लेकिन उसी के साथ भरोसेमंद सहयोग भी मिल सकता है। परिवार के साथ बाहर जाने, साथ भोजन करने या किसी पुराने कार्यक्रम को पूरा करने की इच्छा होगी। सूर्य का वृश्चिक के तीसरे भाव में प्रवेश साहस, छोटी यात्रा और संवाद को सक्रिय करेगा। छोटी उपलब्धियां आपको आगे बढ़ने का विश्वास दे सकती हैं। सप्ताहांत में आराम के लिए समय छोड़ें। किसी का सहयोग मिलने पर धन्यवाद देना और जिम्मेदारियां साफ बांटना माहौल बेहतर रखेगा।

कन्या लव राशिफल इस वीक कैसा है शुरुआत में प्रेम के लिए नरम अवसर मिल सकते हैं। पांचवें भाव का चंद्रमा भावनाएं व्यक्त करने और किसी परिचित से सहज बातचीत करने में मदद करेगा। पहले से संबंध में हैं तो छोटी मुलाकात या मन की बात कहने से निकटता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों को परिवार या मित्र मंडली से कोई नया परिचय मिल सकता है। उसे तुरंत स्थायी रिश्ते का संकेत न मानें। शुक्र अपनी राशि में होने से आप व्यवहार की बारीकियों को ज्यादा महसूस करेंगे। यह अच्छी बात है, बस हर छोटी कमी को बड़ा मुद्दा न बनाएं। सामने वाले के अच्छे प्रयास भी देखें। मध्य में छठे भाव का चंद्रमा काम की थकान के कारण रिश्तों को कम समय दे सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति की अधूरी बात सुनकर गलतफहमी न पालें। शनि सातवें भाव में वक्री है, इसलिए पुरानी जिम्मेदारी या अधूरी बातचीत फिर उठ सकती है। उसे बहस जीतने की तरह न लें। अंतिम हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा साथी को समय देने के लिए बेहतर भाव बनाएगा। साथ घूमना या घर में शांत शाम बिताना सुखद रहेगा।

कन्या करियर राशिफल इस वीक कैसा है छात्रों के लिए शुरुआती हिस्सा ध्यान, समझ और रचनात्मकता के लिहाज से उपयोगी है। पांचवें भाव का चंद्रमा कठिन विषय में रुचि जगाएगा। बुध दूसरे भाव में होने से याद की हुई बात को स्पष्ट ढंग से लिखना या बोलना आसान हो सकता है। प्रस्तुतियां, लेखन, अभ्यास प्रश्न और पुराने नोट्स इस समय काम आएंगे। नौकरी में भी आपकी नियमितता दूसरों को भरोसा देगी। कोई जिम्मेदारी छोटी लगे तो उसे बिना टाले पूरा करें। काम के मामले में भरोसे की पहचान लंबे समय में बनती है। अच्छे मौके को देखकर पूरी दिनचर्या बदलने की जरूरत नहीं। मध्य में छठे भाव का चंद्रमा और राहु प्रतियोगिता तथा कार्यस्थल की राजनीति पर ध्यान दिला सकते हैं। कोई व्यक्ति आपकी योजना में रुचि दिखाए तो हर जानकारी साझा करना जरूरी नहीं। समस्या के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान रखें। कारोबार में खातों और ग्राहक की शर्तों को दोबारा जांचें। सूर्य के तीसरे भाव में आने से संवाद, फॉलोअप और छोटी यात्रा सक्रिय होंगी। अंतिम हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा सहयोग से काम आगे बढ़ाने का अवसर देगा। किसी साथी की मदद या ग्राहक की साफ प्रतिक्रिया से लाभ हो सकता है। छात्र पढ़ाई में नियमित रहें। ज्यादा उत्साह में नया विषय खोलकर पुराना अधूरा न छोड़ें।

कन्या धन राशिफल इस वीक कैसा है पैसों के मामले में अच्छी सोच के साथ सावधानी भी जरूरी रहेगी। शुरुआत में पांचवें भाव का चंद्रमा निवेश, बच्चों की जरूरत या शौक पर ध्यान बढ़ा सकता है। बुध दूसरे भाव में होने से हिसाब रखने और दो विकल्पों की तुलना करने में मदद मिलेगी। ऐसा कोई निर्णय न लें जिसका जोखिम आप समझ नहीं पाए हैं। शुक्र आपकी राशि में है, इसलिए कपड़े, साज सज्जा या निजी सुविधा पर खर्च का मन हो सकता है। जरूरी खरीद और केवल इच्छा में अंतर रखें। जो रकम लंबी अवधि के लिए बचानी है उसे पहले अलग करना उपयोगी होगा। मध्य में छठे भाव की सक्रियता कर्ज, नियमित भुगतान और उधारी का विषय सामने ला सकती है। किसी अनावश्यक नए ऋण से बचें। सहकर्मी या परिचित की बात पर पैसा लगाने से पहले अपने बजट को देखें। सिंह के बारहवें भाव में मंगल, गुरु और केतु होने से यात्रा, दान, सुविधा या अचानक किसी योजना पर खर्च की इच्छा बढ़ सकती है। अंतिम हिस्से में सातवें भाव का चंद्रमा साझा खर्च और पार्टनर के साथ बचत योजना पर चर्चा को उपयोगी बनाएगा। सप्ताहांत में जोखिम बढ़ाने के बजाय खातों की समीक्षा, छोटे खर्च घटाना और अगले महीने की जरूरत लिखना बेहतर रहेगा। अगर कोई मित्र या परिचित निवेश का सुझाव देता है तो पहले यह समझें कि वह आपके लिए क्यों उपयुक्त होगा। आपकी जरूरत, आय और समय सीमा दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकती है। शुरुआती पांचवें भाव का चंद्रमा रचनात्मक योजना की तरफ ले जाएगा, जबकि मध्य का छठा भाव भुगतान की वास्तविकता दिखाएगा। इस अंतर को समझना जरूरी है। यदि किसी को उधार देने की बात आए तो उसे भावनात्मक दायित्व न बना लें। घर में किसी खरीद पर चर्चा करते समय तुलना के लिए दो तीन विकल्प रखें। सप्ताहांत में साझा खर्च का हिसाब बिना आरोप के देखना संबंध और बजट दोनों के लिए अच्छा रहेगा।

कन्या हेल्थ राशिफल इस वीक कैसा है स्वास्थ्य में शुरुआत सामान्य से बेहतर महसूस हो सकती है। आप अधिक सक्रिय होंगे और पढ़ाई या काम में ध्यान लगने से मन भी अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छे मूड में भोजन, नींद या आराम की आदत ढीली न पड़ने दें। सिंह के बारहवें भाव का मंगल थकान को नजरअंदाज करके ज्यादा काम करने की इच्छा बढ़ा सकता है। अगर देर तक स्क्रीन देखते हैं तो आंखों को विश्राम दें। रोजाना थोड़ी सैर और पानी पीने की आदत बनाए रखें। किसी तकलीफ को लेकर चिंता हो तो चिकित्सा सलाह लें, केवल राशि के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। मध्य में व्यस्तता बढ़ेगी। किसी अनावश्यक बहस, कार्यस्थल की उलझन या भागदौड़ से मन भारी हो सकता है। इस समय भोजन समय पर लेना और व्यायाम हल्का रखना बेहतर रहेगा। अंतिम हिस्से में परिवार और साथी का साथ ऊर्जा लौटाने वाला हो सकता है। बाहर पिकनिक या खाने का कार्यक्रम बने तो बहुत ज्यादा भोजन करने से बचें। शनि सातवें भाव में होने से साझा जिम्मेदारी उठाते हुए अपने आराम को भी महत्व दें। देर रात तक हर काम पूरा करने का दबाव न बनाएं। सप्ताह के अंत में सरल दिनचर्या आपको अधिक संतुलित महसूस करा सकती है।