कन्या साप्ताहिक राशिफल: 19 से 25 अप्रैल तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?
Virgo Weekly Horoscope 19-25 April 2026 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।
Virgo Weekly Horoscope 19-25 April 2026 Kanya Saptahik Rashifal, कन्या साप्ताहिक राशिफल: कोई छोटी-मोटी बात आपको नॉर्मल से अधिक परेशान कर सकती है, और यह कोई बुरी बात नहीं है। इन दिनों की शुरुआत में मानसिक रूप से भीड़भाड़ महसूस हो सकती है। जैसे-जैसे स्पीड नॉर्मल होती है, यह तय करना आसान हो जाता है कि अभी क्या महत्वपूर्ण है। जो बात पहले परेशान करने वाली लग रही थी। अचानक बड़े बदलाव की तुलना में छोटी-छोटी प्रगति अधिक मायने रखती है, और यह आपके लिए जरूरी है।
19 से 25 अप्रैल तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?
इस सप्ताह का कन्या लव राशिफल कैसा रहेगा?
लहजे में एक छोटा सा मतभेद भी कहीं अधिक गंभीर लग सकता है। अगर दोनों व्यक्ति विनम्र रहें लेकिन ईमानदार न हों, तो इससे दूरी पैदा हो सकती है। ईमानदारी, सही शब्दों के प्रयोग से कहीं अधिक प्रभावी होगी। अगर आप सिंगल हैं, तो अट्रैक्शन नॉर्मल से धीमी स्पीड से बढ़ सकता है, लेकिन यह कोई कमजोरी नहीं है। कोई व्यक्ति अधिक दिलचस्प लग सकता है क्योंकि वह विचारशील, स्टेबल और नॉर्मल बातचीत में आसानी से विश्वास करने योग्य प्रतीत होता है। यह आपके साथ उस व्यक्ति की तुलना में अधिक समय तक बना रह सकता है, जो केवल आकर्षण पैदा करता है।
इस सप्ताह का कन्या करियर राशिफल कैसा रहेगा?
एक कमजोर प्रणाली, निर्देश या बार-बार होने वाली गलती पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। एक बार जब यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो आपका बाकी काम अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता है। यह संपादन, सुधार, जांच, व्यवस्था और किसी चीज को अधिक कुशल बनाने का एक अच्छा समय है। अगर आप जॉब करते हैं, तो सावधानी के साथ चीजों को मैनेज और सही समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जब आपके नोट्स, समय और विधि अधिक व्यवस्थित हो जाते हैं, तो पढ़ाई में भी सुधार होता है।
इस सप्ताह का कन्या फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
किसी खर्च पर आकर्षक खर्च की तुलना में अधिक विचार करना आवश्यक हो सकता है। आप शायद ध्यान दें कि नियमित खर्च, मरम्मत, घर की जरूरतें, या बार-बार होने वाले छोटे-मोटे खर्च चुपचाप अधिक ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। यह उपयोगी जानकारी है। जब आप इन चीजों को अनदेखा करना बंद कर देंगे, तो आपके फैसले अधिक क्लियर हो जाएंगे। वित्तीय पक्ष को आसान रखें। एक संयमित लेकिन सोच-समझकर लिया गया फैसला आपको मन की शांति के लिए किसी बड़े कार्य से कहीं अधिक लाभ पहुंचा सकता है, जो केवल कंट्रोल में होने के लिए किया गया हो।
इस सप्ताह का कन्या हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
शारीरिक तनाव पहले छोटे लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकता है। अकड़न, नींद की कमी, पाचन संबंधी दिक्कतें, धैर्य की कमी, या थकी हुई आंखें किसी भी लक्षण से कहीं अधिक संकेत दे सकती हैं। जब बहुत सी छोटी-छोटी चीजें अनसुलझी रह जाती हैं, तो आपका शरीर चुपचाप उस बोझ को ढोना शुरू कर सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में ध्यान देना जरूरी होगा। एक शांत दिनचर्या वास्तव में फर्क ला सकती है। उचित समय पर भोजन करें। दिन के हर खाली समय को भरने के बजाय, दिन का एक हिस्सा खाली रखें। आप बेहतर महसूस करने लगेंगे क्योंकि तनाव कम हो जाएगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा