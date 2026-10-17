कन्या साप्ताहिक राशिफल 18-24 अक्टूबर : दूसरे भाव में सूर्य, बुध और वक्री शुक्र होने से पैसा पूरे सप्ताह केंद्र में

Virgo weekly horoscope in hindi: कन्या राशि के लिए करियर, लव, हेल्थ और धन को लेकर आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, क्या रहेगा आपके लिए भविष्यफल, यहां पढ़ें

कन्या राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत घर, परिवार और मानसिक आराम के विषय से होगी। चंद्रमा धनु राशि में आपके चौथे भाव में रहेगा। इसलिए घर की व्यवस्था, परिवार का कार्यक्रम, मां या किसी पोषण देने वाले व्यक्ति की जरूरत और काम करने की जगह पर ध्यान बढ़ सकता है। शुरुआती दिनों में अच्छा फोकस, सामाजिक कार्यक्रम और यात्रा या विस्तार की योजना के संकेत हैं। मंगल और गुरु कर्क के ग्यारहवें भाव में नेटवर्क, आय और सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र तुला के दूसरे भाव में हैं। इसलिए पैसा, भाषा, परिवार और बचत पूरे सप्ताह महत्वपूर्ण रहेंगे। आप बहुत कुछ बोलकर भी स्थिति सुधार सकते हैं और एक कठोर वाक्य से उलझा भी सकते हैं। 18 अक्टूबर शाम के बाद चंद्रमा मकर के पांचवें भाव में आएगा। पढ़ाई, बच्चे, प्रेम और रचनात्मक योजना के लिए यह अच्छा चरण है। 21 अक्टूबर सुबह के बाद चंद्रमा कुंभ के छठे भाव में जाएगा, जहां राहु भी है। काम, प्रतियोगिता, दिनचर्या और स्वास्थ्य सक्रिय होंगे। मेहनत बढ़ेगी, लेकिन समस्या हल करने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। 23 अक्टूबर दोपहर बाद चंद्रमा मीन के सातवें भाव में आएगा, जहां वक्री शनि है। सप्ताहांत में साझेदारी, विवाह और क्लाइंट से जुड़े विषय गंभीर होंगे। नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन स्थिरता, जिम्मेदारी और लंबे समय की शर्तें जरूर देखें।

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल रिश्तों के लिए सप्ताह का शुरुआती हिस्सा नरम है। घर का शांत माहौल और परिवार का सहयोग प्रेम में सहजता लाएगा। 18 अक्टूबर शाम के बाद पांचवें भाव का चंद्रमा आकर्षण और अभिव्यक्ति बढ़ाएगा। सिंगल लोगों को किसी परिचित से अच्छी बातचीत हो सकती है। प्रेम संबंध में मिलना, साथ खाना या छोटी आउटिंग खुशी देगा। बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है। सरल और साफ बातचीत ज्यादा प्रभावी होगी। 21 अक्टूबर के बाद काम की व्यस्तता रिश्ते के समय पर असर डाल सकती है। रोजमर्रा की जिम्मेदारी बांटना ही प्रेम का व्यावहारिक रूप बनेगा। थकान में आलोचना बढ़ सकती है, इसलिए हर छोटी गलती पकड़ने की आदत रोकें। 23 अक्टूबर के बाद सातवें भाव का चंद्रमा संबंध को केंद्र में लाएगा। जीवनसाथी का सहयोग मजबूत होगा और अविवाहित लोगों के लिए गंभीर बातचीत या प्रस्ताव बन सकता है। शनि यहां वक्री है। इसलिए केवल आकर्षण नहीं, व्यक्ति की जिम्मेदारी और स्थिरता भी देखें। वक्री शुक्र दूसरे भाव में पुराने परिवारिक या भावनात्मक सवाल सामने ला सकता है। बात को घर के सम्मान और अपनी सीमा दोनों के साथ रखें।

कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल यह सप्ताह पढ़ाई और काम के लिए मजबूत है। शुरुआती हिस्से में घर का वातावरण व्यवस्थित होगा तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। 18 अक्टूबर के बाद पांचवें भाव का चंद्रमा छात्रों के लिए अच्छा समय बनाता है। कठिन विषय, परीक्षा की तैयारी, प्रस्तुति और विश्लेषण में प्रगति हो सकती है। शिक्षक, मेंटर या सहपाठी से मदद मिले तो उसे स्वीकार करें। कारोबारियों के लिए रचनात्मक निर्णय, नई सेवा, विस्तार या यात्रा की योजना पर गंभीर सोच बन सकती है। आंकड़े देखकर फैसला करें। 21 अक्टूबर के बाद छठा भाव बहुत सक्रिय होगा। प्रतिस्पर्धी परीक्षा, नौकरी का दबाव, क्लाइंट डेडलाइन और ऑफिस के छोटे विवाद सामने आ सकते हैं। राहु यहां आपको अलग समाधान खोजने की क्षमता देता है, लेकिन अनावश्यक राजनीति में न जाएं। अपनी पूरी रणनीति गॉसिप पसंद करने वाले लोगों को न बताएं। 23 अक्टूबर के बाद साझेदारी मजबूत होगी। कारोबार में नए ऑफर, सहयोग या कानूनी मामले में राहत की संभावना है। छात्रों को सफलता के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन अच्छी शुरुआत के कारण आलस न करें। 24 अक्टूबर को बुध वक्री होगा। दूसरा भाव होने से फीस, बैंक, दस्तावेज और बोलचाल में विशेष सावधानी रखें।

दूसरे भाव में सूर्य, बुध और वक्री शुक्र होने से पैसा पूरे सप्ताह केंद्र में रहेगा। आय के साथ खर्च की समीक्षा भी जरूरी होगी। शुरुआती हिस्से में घर, यात्रा या सामाजिक कार्यक्रम पर खर्च हो सकता है। 18 अक्टूबर के बाद पांचवें भाव की सक्रियता निवेश की इच्छा बढ़ा सकती है। यदि आप पहले से किसी साधन को समझते हैं तो सीमित और सोचा हुआ कदम ठीक है। केवल उत्साह, टिप या जल्दी लाभ के भरोसे आगे न बढ़ें। मंगल और गुरु ग्यारहवें भाव में आय के रास्ते मजबूत कर सकते हैं। कारोबार, नेटवर्क या लंबे समय से किए प्रयास से लाभ मिल सकता है।21 अक्टूबर के बाद छठा भाव ऋण, नियमित भुगतान और व्यावहारिक खर्च को सामने लाएगा। बिना जरूरत कर्ज लेने से बचें। दस्तावेज पढ़ें और भुगतान समय पर करें। 23 अक्टूबर के बाद जीवनसाथी, साझेदार या ससुराल पक्ष से मदद की संभावना बन सकती है। नया बिजनेस ऑफर भी आय बढ़ा सकता है। फिर भी सप्ताहांत में बचत को प्राथमिकता दें। 24 अक्टूबर की बुध वक्री चाल बैंकिंग, इनवॉइस, अकाउंट, बिल और कीमत के पुराने भ्रम को ठीक करने का अच्छा समय है। जो पैसा आए, उसका हिस्सा सुरक्षित रखें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल सेहत सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए स्थिर है। घर का खाना, समय पर नींद और सरल रूटीन आपको अच्छा रखेगा। 18 अक्टूबर के बाद मन खुश रहेगा और ऊर्जा बढ़ेगी। प्रेम, बच्चों या पढ़ाई की अच्छी खबर भी मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर दे सकती है। फिर भी उत्साह को असीमित ऊर्जा न समझें। लगातार यात्रा, मीटिंग और सामाजिक कार्यक्रम थकान जमा कर सकते हैं। 21 अक्टूबर के बाद छठे भाव का चंद्रमा शरीर की कमियां जल्दी दिखाएगा। पाचन, नींद, तनाव या बैठने से होने वाली जकड़न जैसी साधारण बातों पर ध्यान दें। किसी छोटी परेशानी को अनदेखा करके काम करते रहना ठीक नहीं है। 23 अक्टूबर के बाद साथी का सहयोग मानसिक तनाव कम करेगा। हल्का व्यायाम और बेहतर भोजन बनाए रखें। वाणी भी स्वास्थ्य पर असर डालती है। अनावश्यक बहस आपके शरीर को उतना ही थका सकती है जितना अतिरिक्त काम। संतुलित दिनचर्या ही इस सप्ताह आपकी सबसे मजबूत सुरक्षा है।