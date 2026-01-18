कन्या साप्ताहिक राशिफल: कन्या राशि के लिए 18 से 24 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Virgo Weekly Horoscope 18-24 January 2026 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

Virgo Weekly Horoscope 18-24 January 2026 Kanya Saptahik Rashifal, कन्या साप्ताहिक राशिफल: प्यार के रिश्ते में विवादों को सुलझाने की कोशिश करें और परिवार के लिए समय निकालें। सुरक्षित वित्तीय निवेश करने पर विचार करें। इस सप्ताह स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। अपनी लव लाइफ से परेशानियां दूर रखें और अपने पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा समय बिताएं। आने वाले दिनों में एक पेशेवर रूप से सफल सप्ताह आपका इंतजार कर रहा है। इस सप्ताह धन के मामले में भी सब अच्छा रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कन्या राशि के लिए 18 से 24 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा? कन्या राशि का इस सप्ताह का प्रेम राशिफल: इस सप्ताह अपनी लव लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने पर विचार करें। आप सप्ताह के पहले भाग में अपने पार्टनर को माता-पिता से मिलवा सकते हैं। बहस से दूरी बनाए रखना अच्छा है। इस सप्ताह कुछ प्रेमी जिद्दी बर्ताव कर सकते हैं। इसका प्यार के प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज्यादा से ज्यादा बातचीत होनी चाहिए। आपको अपने प्यार को ज्यादा खुलकर जाहिर करने की जरूरत है। सिंगल लोग इस सप्ताह के दूसरे भाग में किसी स्पेशल व्यक्ति से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं।

कन्या राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: इस सप्ताह जरूरी क्लाइंट्स को संभालते समय समझदारी दिखाएं। ऑफिस की राजनीति में न पड़ें और इसके बजाय ज्यादा प्रोडक्टिव काम ढूंढें। आपको खास प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल स्किल्स को बेहतर बनाने की जरूरत पड़ सकती है। बैंकिंग और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को कैलकुलेशन में सावधान रहने की जरूरत है। उद्यमियों को बिजनेस में पैसा लगाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह कभी-कभी पार्टनर के साथ टकराव से बिजनेस पर असर पड़ सकता है। हायर एजुकेशन की तलाश कर रहे स्टूडेंट्स को विदेश में नए अवसर मिलेंगे।

कन्या राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह धन आपको स्मार्ट वित्तीय फैसले लेने की अनुमति देगा। आप स्टॉक, ट्रेड और बिजनेस में किस्मत आजमाने पर विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाएं नई प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकती हैं। यह हफ्ता प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी अच्छा साबित होगा। आप इस हफ्ते किसी दोस्त से जुड़े पैसे के मामले को सुलझा सकते हैं, जबकि दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ जश्न मनाने पर पैसे खर्च करने के मौके भी आएंगे।

कन्या राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: इस सप्ताह सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को माइग्रेन, बदन दर्द, अस्थमा से संबंधित समस्याएं और वायरल बुखार हो सकता है। ज्यादा फैट और ऑयल वाले खाने से बचें। इसके बजाय, इस सप्ताह ज्यादा से ज्यादा सलाद और फल का सेवन करें। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें और अपने मन में अच्छे विचार भरें। जिन लोगों को नींद से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें योग और मेडिटेशन जैसे प्राकृतिक उपायों को अपनाना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com