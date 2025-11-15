Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Weekly Horoscope 16-22 November 2025 Kanya Saptahik Rashifal
कन्या साप्ताहिक राशिफल: कन्या राशि के लिए 16-22 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

कन्या साप्ताहिक राशिफल: कन्या राशि के लिए 16-22 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Virgo Weekly Horoscope 16-22 November 2025 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

Sat, 15 Nov 2025 09:18 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Virgo Weekly Horoscope, कन्या साप्ताहिक राशिफल: लव लाइफ में कोई बड़ी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आप ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बेहतर निवेश विकल्पों पर विचार करें। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

कन्या राशि के लिए 16-22 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

कन्या लव लाइफ: सप्ताह के पहले भाग में छोटी-मोटी रुकावटों के बावजूद, आपका प्रेम जीवन मजबूत रहेगा। माता-पिता की सहमति से कुछ रिलेशन भी नया मोड़ ले सकते हैं। आपके रिश्ते में बदलाव आ सकते हैं। आपका दबंग व्यवहार प्रेम संबंधों में खटास पैदा कर सकता है। आप अपने प्रेम जीवन को मजबूत बनाने की योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। सिंगल महिलाओं को प्रपोजल मिलेंगे। मैरिड जातकों को ऑफिस रोमांस से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

करियर राशिफल: कुछ पेशेवर नौकरी के लिए विदेश जाने के लिए इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। बिजनेस डेवलपर्स, कलाकार, तकनीशियन, शिक्षक, वकील, इंजीनियर और मीडियाकर्मियों का शेड्यूल बिजी रहेगा। यह सप्ताह नई नौकरी शुरू करने के लिए अच्छा है। कुछ स्टूडेंट्स परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। प्राचीन वस्तुओं, कपड़ा, दवाइयों, ऑटोमोबाइल और लकड़ी के कारोबार से जुड़े व्यापारियों की अच्छी आमदनी हो सकती है।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इससे आपको समझदारी भरे फाइनेंशियल फैसले लेने में मदद मिलेगी। आप किसी रिश्तेदार के साथ कोई आर्थिक समस्या सुलझा सकते हैं। व्यापार सहित बड़े निवेश पर विचार करें। आप ऑनलाइन लॉटरी में भी हाथ आजमा सकते हैं। कुछ महिला जातक ऑफिस में किसी इवेंट में योगदान देंगी या कोई संपत्ति भी खरीदेंगी। व्यवसायी व्यापार विस्तार के लिए प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में सफल होंगे। इस सप्ताह आप टैक्स संबंधी समस्याओं का भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं।

सेहत राशिफल: अपने सेहत पर ध्यान दें। पेट दर्द, वायरल बुखार और माइग्रेन जैसी छोटी-मोटी सेहत समस्याएं नॉर्मल रहेंगी। सप्ताह का दूसरा भाग सर्जरी के लिए अच्छा है। सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियों सहित बैलेंस डाइट लें। गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। सप्ताह के पहले भाग में भारी सामान उठाने से बचें। कुछ जातकों को संस संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
