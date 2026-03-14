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कन्या साप्ताहिक राशिफल: 15 से 21 मार्च तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

Mar 14, 2026 11:57 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Virgo Weekly Horoscope 15-21 March 2026 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: 15 से 21 मार्च तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

Virgo Weekly Horoscope 15-21 March 2026 Kanya Saptahik Rashifal, कन्या साप्ताहिक राशिफल:  पहले छोटे कामों को निपटाएं और जो शुरू करें उसे पूरा करें। क्लियर लिस्ट और छोटी दिनचर्या व्यस्त दिनों को शांत करेगी। मुश्किल पड़ने में मदद मांगें। हर दिन थोड़ा-थोड़ा सीखें। इस सप्ताह तरोताजा और शांत रहने के लिए पर्याप्त पानी का सेवन करें। जरूरत पड़ने पर आराम करें। मदद करने वाले दोस्तों का आभार जाहिर करें। इस सप्ताह सावधानीके साथ उठाए गए कदम का फल मिलेगा। छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान दें, योजनाएं को मैनेज करें और वादे निभाएं। छोटी-छोटी दैनिक आदतें प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। मधुरता से बात करें। जरूरत पड़ने पर आराम करें और स्टेबल रहें।

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15 से 21 मार्च तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

कन्या राशि वालों का इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?

अपने साथी या दोस्त को पसंद आने वाली छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें। आसान नोट्स, साफ-सुथरी जगह और समय पर मदद करना स्नेह दर्शाएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी क्लास या पड़ोस के कार्यक्रम में भाग लें और लोगों से मुस्कुराते हुए बात करें। खुलकर बात करने से कपल्स के छोटे-मोटे संदेह दूर हो सकते हैं। छोटी-छोटी गलतियों के बारे में ज्यादा न सोचें। इसके बजाय शांत होकर सोल्यूशन निकालें। घर के काम बांटें। इस सप्ताह ईमानदारी से किए गए प्रयासों की तारीफ करें। आपका शांत और दयालु स्वभाव पूरे सप्ताह रिलेशन को मजबूत बनाएगा। अपना प्रेम जाहिर करें।

कन्या राशि वालों का इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

हर सुबह एक क्लियर लिस्ट बनाएं और पूरे करने के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस करें। छोटी-छोटी निरंतर प्रगति आपके मैनेजर को प्रभावित करेगी और टीम के साथियों की मदद करेगी। दूसरों को सिखाते समय क्लियर डिटेल्स साझा करें और फीडबैक को प्रेम से स्वीकार करें। नए कार्य सामने आ सकते हैं। जब आपका समय अनुमति दे, तो हां कहें। फाइल को ऑर्गनाइज रखें और क्लियर अपडेट भेजें। ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। सप्ताह के अंत में, अपनी उपलब्धियों की जांच करें और अगले सप्ताह के लिए एक क्लियर लक्ष्य निर्धारित करें। मदद करने वालों को धन्यवाद दें।

कन्या राशि वालों का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह छोटे-मोटे खर्चों पर नजर रखें और खरीदारी से पहले एक लिस्ट बनाएं। हर सप्ताह कुछ पैसे सेविंग्स के लिए अलग रखें और एक नोटबुक में कुल रकम का हिसाब रखें। अगर बिल सामने आता है, तो उसे डेट के अनुसार मैनेज करें। इस सप्ताह सबसे नजदीकी बिल का भुगतान पहले करें। कोई स्किल सिखाकर या पड़ोसियों की मदद करके अतिरिक्त कमाई के अवसर तलाशें। तुरंत लाभ पाने का वादा करने वाले रिस्क भरे सौदों से बचें। परिवार के साथ योजनाओं पर बात करें। छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं।

कन्या राशि वालों का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?

अपने रूटीन को आसान रखें। समय पर सोएं, पानी का भरपूर सेवन करें और थोड़ी देर टहलें। अकड़न दूर करने के लिए दिन में दो बार स्ट्रेचिंग करें और तनाव होने पर धीरे-धीरे सांस लेने की कोशिश करें। एनर्जी को स्टेबल रखने के लिए सब्जियों, फलों और साबुत अनाज से युक्त भोजन चुनें। रात में देर से मीठा खाने से बचें और जब शरीर को नींद की आवश्यकता हो, तब आराम करें। प्रॉब्लम होने पर नोट कर लें या किसी दयालु दोस्त से बात करें। इस सप्ताह थोड़ी-थोड़ी और नियमित देखभाल से शक्ति, शांति और मुस्कान मिलेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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