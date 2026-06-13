कन्या साप्ताहिक राशिफल:14 जून से 20 जून कैसा रहेगा कन्या राशि का वीक, भाग्य देगा साथ
Virgo weekly horoscope, kanya saptahik rashifal:कन्या राशि वालों के लिए यह वीक बहुत खास रहेगा। आपको सफलता मिल रही है, इनकम बढ़ रही है। इस वीक आप सही मायने में लकी हैं।
Virgo Weekly Horoscope: भाग्य साथ आय के नए मार्ग बनेंगे, रूका हुआ धन मिलेगा हेल्थ अच्छी, प्रेम संतान की अच्छी, कन्या राशि के लिए अच्छा समय है। आप का भाग्या साथ दे रहा है। यह वीक आपके लिए अच्छे नतीजे लेकर आ रहा है। आपको सूर्य और गुरु दोनों का साथ मिल रहा है, इसलिए इस वीक आपको कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए उत्तम दिन है। इनकम एक जगह से नहीं कई जगह से आती हुई दिख रही है। लवलाइफ में थोड़ी अनबन है, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं है।
कन्या लव राशिफल
कन्या राशि के लिए लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, जीवनसाथी के साथ आपकी अच्छी बन रही है, आपको रिश्तों को लेकर सावधानी से काम करना होगा, थोड़ी सी ऊपर नीचे की चीज रिश्तों को खराब कर सकती है, इसलिए इस चीज का खास ध्यान दें।
कन्या करियर राशिफल
कन्या राशि वालों के लिए करियर में अच्छे फल मिल रहे हैं। आपके जो खास काम हैं, वो इस वीक पूरे हो सकते हैं। आपका इस वीक अच्छे से सबी चीजों में सुधार होगा। आप काम को अच्छा बनाने में कई प्रोफेशनल चीजें सीखेंगे। भविष्य में आपको क्या करना है, इसको लेकर आप अभी से तैयारी करेंगे और प्लानिंग करेंगे। इसके अलावा सोशल लाइफ में आपको अपने बॉस से, अपने साथ काम करने वालों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। आप चमकते हुए नजर आएंगे।
कन्या मनी राशिफल
धन के मामले में आप अच्छे हैं, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है इस वीक। आपकी इनकम इस वीक और बढ़ सकती है। एक नहीं कई जगह से धन आप पा सकते हैं। कुल मिलाकर धन और निवेश के मामले में आ लकी हैं। आपको क्या करना है, कि अपने बजट को और खर्चों को अच्छे से संभालना है। अच्छे से देकना है कि आर्थिक तौर पर आप किन चीजों पर खास ध्यान देने की सोच रहे हैं, इसको लेकर आर्थिक तौर पर आपको क्या पहले करना चाहिए, इस पर फोकस करें। बेकार की चीजों को खरीदना बंद करें।
कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ को लेकर कोई समस्या इस समय दिखाई नहीं दे रही है। आपको अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए भी नींद को लेकर ध्यान देना होगा।आपको मानसिक तौर पर परेशानी से ब्रैक लेना होगा, तभी आप मेंटली फिट रह सकते हैं। आपको तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन से लेकर रिलेक्सिंग चीजें करनी होंगी। रोजाना स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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