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Kanya Saptahik Rashifal 12-18 जुलाई: घर या संपत्ति निर्णय न करें, मंगलवार कमाई, ऑर्डर बढ़ा सकता

By Anita Baranwal
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Kanya Rashi Saptahik Rashifal in hindi: शुक्रवार खर्च, परिवार की खटपट और घरेलू कड़वाहट बढ़ा सकता है। शनिवार मन थोड़ा भारी रह सकता है। धैर्य इस सप्ताह आपका असली सहारा है। 

Kanya Saptahik Rashifal 12-18 जुलाई: घर या संपत्ति निर्णय न करें, मंगलवार कमाई, ऑर्डर बढ़ा सकता

Virgo Horoscope Weekly: सप्ताह राहत के साथ शुरू होगा। काम की स्थिति सुधरेगी और चिंता कम होगी। कोई प्रभावशाली व्यक्ति, वरिष्ठ या अनुभवी संपर्क उपयोगी संकेत दे सकता है। पिता या किसी बड़े पुरुष की स्थिति से राहत मिलेगी, पर मां के स्वास्थ्य या थकान पर ध्यान रखें। छोटी देखभाल भी बहुत काम आएगी। मंगलवार सम्मान और सार्वजनिक पहचान बढ़ा सकता है। बुधवार औसत पर स्थिर रहेगा। लंबी यात्रा टल जाए तो उसे सहज स्वीकार करें। गुरुवार वाणी और मेलजोल के लिए अच्छा है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल लव कैसा रहेगा?

संबंधों में शुरुआत मिठास देगी। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत सहज होगी। साथ चाय पीना, समय पर संदेश भेजना या दिन की थकान साझा करना रिश्ता मजबूत करेगा। अगर जीवनसाथी से जुड़ा घर या परिवार का मामला है, तो उसमें मदद मिल सकती है। बुधवार प्रेम को शांत रूप से सुधार सकता है। गुरुवार आपकी वाणी में आकर्षण देगा, इसलिए माफी, सफाई या दिल की बात कहने के लिए समय ठीक है। शुक्रवार सावधानी मांगता है। खर्च, ससुराल, भाई बहन या शब्दों से तनाव बन सकता है। शनिवार भावनात्मक रहेगा। प्यार में नरमी रखें, नाटक नहीं। पंडित जी से फ्री में करें चैट

कन्या साप्ताहिक राशिफल करियर कैसा रहेगा?

आपकी व्यावहारिकता इस सप्ताह काम आएगी। शुरुआत में कार्य स्थितियां बेहतर होंगी। वरिष्ठ, क्लाइंट या संपर्क से मदद मिल सकती है। नौकरी बदलने, ट्रांसफर या नई दिशा पर बात भीतर ही भीतर आगे बढ़ सकती है। विद्यार्थी भी शुरुआत में बेहतर ध्यान लगा पाएंगे। मंगलवार दिखाई देने का दिन है। बिक्री, पब्लिक डीलिंग, काउंसलिंग या रिपीट क्लाइंट वाले काम आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी विवरण जांचें। बुधवार पढ़ाई में सहपाठी की मदद से रुकी बात साफ होगी। गुरुवार प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू और सभ्य नेटवर्किंग के लिए अच्छा है। शुक्रवार और शनिवार नए काम शुरू करने से पहले पुराने काम पूरे करें। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियां

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कन्या साप्ताहिक राशिफल धन कैसा रहेगा?

धन में शुरुआत आशाजनक रहेगी। काम से सुधार दिखेगा और जीवनसाथी से जुड़ी संपत्ति या पारिवारिक बात सुरक्षा का एहसास दे सकती है। फिर भी नया घर या बड़ा संपत्ति निर्णय जल्दबाजी में न करें। इंतजार कई बार पैसा और शांति दोनों बचाता है। मंगलवार कमाई और ऑर्डर बढ़ा सकता है। कोई जोखिम वाला विकल्प दिखे तो भी सीमित रहें। बुधवार आय और खर्च बराबर रहेंगे। गुरुवार लंबे समय की सुरक्षित योजना के लिए ठीक है। शुक्रवार खर्च तेजी से बढ़ सकता है। उधार, भावनात्मक खरीद और दिखावे से बचें। शनिवार कम मूड में बड़ा फैसला न लें।

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कन्या साप्ताहिक राशिफल हेल्थ कैसा रहेगा?

मानसिक रूप से शुरुआत बेहतर है। चिंता कम होने से नींद, पाचन और काम की क्षमता सुधर सकती है। फिर भी मां की सेहत या घर की चिंता मन पर असर करेगी। कन्या राशि वाले तनाव को पेट, कंधे और जबड़े में जमा कर लेते हैं। भोजन समय पर लें और कुछ मिनट फोन से दूर रहें। गुरुवार अति परिश्रम से बचाता है। काम, मेहमान, बातचीत और यात्रा सब एक साथ न लें। शुक्रवार स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रह सकता है। बहस ऊर्जा गिरा सकती है। शनिवार उदासी आए तो विश्लेषण कम और आराम ज्यादा करें। यात्रा में सावधानी रखें। हल्का भोजन और कम सोच मदद करेगा।

सप्ताह की सलाह

शुरुआत की राहत को संभालें। शुक्रवार से भावनाएं और खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए पहले से संतुलन बना लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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