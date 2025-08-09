कन्या साप्ताहिक राशिफल: 10-16 अगस्त तक का समय कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा?

Virgo Weekly Horoscope 10-16 August 2025 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।

Virgo Weekly Horoscope, कन्या साप्ताहिक राशिफल: अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए ऑफिस में नई भूमिका निभा सकते हैं। प्यार में खुश रहने के लिए रिश्तों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या आने पर सुरक्षित वित्तीय निवेश को प्राथमिकता दें।

कन्या लव लाइफ: रियल्टी पर फोकस करें। बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग न बनें। सप्ताह आगे बढ़ने पर आपकी मुलाकात किसी स्पेशल व्यक्ति से हो सकती है। अपने प्रेमी के साथ समय बिताते समय फालतू के टॉपिक पर बात करने से बचें, क्योंकि ये आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ सुखद चीजें हो सकती हैं, जैसे माता-पिता से विवाह के लिए मंजूरी मिलना या प्रपोजल स्वीकार होना। सिंगल पुरुष भी अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं। मैरिड महिला जातक भी पारिवारिक जीवन शुरू करने पर विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: महत्वपूर्ण प्रोफेशनल डिसीजन लेने पर विचार करें, क्योंकि ये फलदायी साबित हो सकते हैं। इसमें नौकरी बदलना या नया बिजनेस शुरू करना भी शामिल है। कुछ कामों के लिए आपको ऑफिस में ज्यादा समय तक रुकना पड़ सकता है। आप क्लाइंट्स से तारीफ की भी उम्मीद कर सकते हैं, खासकर अगर आप फाइनेंस, ऑफशोर सेल्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं। सप्ताह के मध्य में आपको नए मौके दिखाई दे सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। कुछ जातकों को धन जुटाने में परेशानी हो सकती है।

धन राशिफल: आपको निवेश एक सुरक्षित विकल्प लगेगा, और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के साथ-साथ ई-बिजनेस जैसे स्मार्ट विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर होगा। बिजनेस करने वालों को घर पर किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। कुछ जातकों को कानूनी मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए भी अधिक खर्च की आवश्यकता होगी।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स दैनिक जीवन में परेशानी का कारण बन सकती हैं। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें और पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ अधिक समय बिताएं। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहना और यह क्लियर करना अच्छा है कि आप ऑफिस का तनाव घर न लाएं। बच्चों को घूमने फिरने के दौरान सावधान रहने की आवश्यकता है। पोषक तत्वों और प्रोटीन से भरपूर हेल्दी डाइट लें। इस सप्ताह ठंडी ड्रिंक्स से परहेज करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com