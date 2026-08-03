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आज का कन्या राशिफल 3 अगस्त: शनि की वक्री चाल रिश्तों में जिम्मेदारी का वजन भी दिखा रही

By Anita Baranwal
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Aaj ka kanya Rashifal: एक बात का ध्यान रखें, दूसरों की कमी निकालने की आदत अगर ज्यादा सक्रिय हुई तो माहौल बिगड़ सकता है। आपकी बात सही हो, तब भी लहजा नरम रखें।

Aaj ka kanya rashifal in hindi
आज का कन्या राशिफल 3 अगस्त

Virgo Horoscope today, kanya rashifal: लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने का दिन है। चंद्रमा साझेदारी और संबंधों के क्षेत्र में होने से अकेले आगे बढ़ने की जगह मिलकर काम करने से ज्यादा फायदा होगा। आपकी राशि में शुक्र आपको आकर्षक, विनम्र और संतुलित बना रहा है, इसलिए बातचीत से रुके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि शनि की वक्री चाल रिश्तों में जिम्मेदारी का वजन भी दिखा रही है। यानी सहयोग मिलेगा, लेकिन उसके साथ धैर्य और स्पष्टता भी रखनी होगी। जो लोग व्यापार, क्लाइंट डीलिंग, कंसल्टिंग, सर्विस या टीम मैनेजमेंट में हैं, उनके लिए दिन खास उपयोगी हो सकता है। किसी नए प्रस्ताव, नई साझेदारी या काम की नई दिशा पर बात बन सकती है। घर और बाहर दोनों जगह आपका रवैया असर डालेगा। दिन का उपयोग रिश्ते सुधारने, प्लान स्पष्ट करने और व्यावहारिक प्रगति के लिए करें।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में सहारा और अपनापन मिलने की संभावना अच्छी है। साथी आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और आप भी उसके प्रति ज्यादा खुलापन महसूस करेंगे। रोमांटिक मूड रहेगा, इसलिए छोटी मुलाकात, साथ समय बिताना या दिल की बात कह देना अच्छा असर देगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी सहयोग का दिन है। किसी घरेलू या आर्थिक निर्णय में साथी का समर्थन मिल सकता है। बस आलोचनात्मक स्वर से बचें। जो लोग नए संबंध की शुरुआत में हैं, वे सहज रहें। भरोसा धीरे बनता है और अभी वही सबसे जरूरी है। महिलाओं के साथ व्यवहार में सम्मान और संवेदनशीलता रखना आपके लिए खास शुभ रहेगा।

कन्या करियर राशिफल

करियर के लिहाज से दिन सक्रिय है। मंगल और बुध कर्म क्षेत्र को गति दे रहे हैं, इसलिए काम का दबाव रहेगा लेकिन परिणाम भी दिखाई दे सकते हैं। मीटिंग, बातचीत, डील, प्रेजेंटेशन या नया प्रस्ताव आपके पक्ष में जा सकता है, बशर्ते आप तैयारी पूरी रखें। व्यापार करने वालों को नए साझेदार या नए ऑफर पर बात आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। छात्रों के लिए यह अच्छा समय है। ध्यान केंद्रित रहेगा और कठिन विषय भी समझ में आने लगेंगे। अगर मार्गदर्शन चाहिए तो शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से बात करें। टीमवर्क से काम बनेगा, पर जिम्मेदारी किसकी है यह स्पष्ट रखना जरूरी रहेगा।

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कन्या धन राशिफल

आर्थिक पक्ष में बचत की सोच मजबूत हो सकती है। नियमित आय और योजनाबद्ध खर्च के जरिए स्थिति संभलती दिखेगी। यह समय जमा पूंजी बढ़ाने या खर्चों को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है। हालांकि जोखिम भरे निवेश, अनुमान के आधार पर पैसा लगाने या बहुत तेज लाभ की उम्मीद रखने से बचें। साझेदारी से पैसा जुड़ रहा हो तो शर्तें साफ रखें। छोटे लाभ भी अभी महत्वपूर्ण हैं। एक व्यवस्थित बजट आगे आपको राहत देगा।

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कन्या हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। खासकर खानपान पर ध्यान दें। बाहर का भारी भोजन, अनियमित समय या कम पानी लेने से असहजता बढ़ सकती है। शरीर को चुस्त रखने के लिए रोज थोड़ी कसरत जरूरी होगी। दिनभर बैठकर काम करते हैं तो बीच में उठें। मानसिक रूप से आप ठीक रहेंगे अगर हर बात पर परफेक्ट होने का दबाव कम करें। आराम और अनुशासन दोनों साथ रखें।

आज की सलाह: सहयोग स्वीकार करें, भोजन सादा रखें और हर समझौते की बात साफ शब्दों में करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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