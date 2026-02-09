Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 9 फरवरी 2026: कन्या राशि वालों के लिए करियर में दिक्कतें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें भविष्यफल

कन्या राशिफल 9 फरवरी 2026: कन्या राशि वालों के लिए करियर में दिक्कतें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें भविष्यफल

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 9 फरवरी 2026 का दिन। पढ़ें कन्या राशि का विस्तृत राशिफल 

Feb 09, 2026 04:46 am IST
Virgo Horoscope Today 9 February 2026 : आज कन्या राशि वालों को पॉजिटिव नोट के साथ सभी चीजों को सोल्व करना है। रिलेशनशिप में बचपना नहीं , बल्कि मिच्योर रहें। आपको काम में बहस से बचना है और प्रॉडक्टिविटी पर फोकस करना है। आज आपकी लाइफ में समृद्धि भी रहेगी और आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रेहगी। आपको रिलेशनशिप में बहस से बचना है और अपने पार्टनर को प्यार से ट्रीट करना है। आपकी ऑफिस लाइफ में एक से बढ़कर एक चैलेंज आसकते हैं। फाइनेंशियल तौर पर आप खुश रहेंगा। अपने लाइफस्टाइल पर खास ध्यान दें।

कन्या लव राशिफल

आज कन्या राशि वालों का लवअफेयर क्रिएटिव रहेगा। कुछ समयअपने पार्टनर के लिए भी निकालें, उनके साथ वक्त बिताएं और खुशनुमा पलों को जिएं। कुछ रिलेशनशिप आज नई दिशाएं भी देखेंगे। आपके लिए आज दोपहर का समय अच्छा है, जब आप शादी को लेकर फैसला ले सकते हैं। आजआपके लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने लवर तो अपने पैरेंट्स से मिलवाएं। आज सिगंल लोगों की लवलाइफ भी खुशहाल होगी, दोपहर में कोई खास इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। आज कुछ महिलाओं खासकर शादीशुदा महिलाओं में परिवार और ईगो को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप बुजुर्गों से सलाह लेकर इन इश्यूज को सोल्व करें।

कन्या करियर राशिफल

आज काम के प्रति कमिटमेंट में आपके साथ काम करने वाले आप पर सवाल उठा सकते हैं। सीधे -सीधे आपके काम को लेकर आपको टारगेट किया जाएगा। इससे आप आज पूरे दिन अपसेट रहेंगे, यही नहीं आपके टीमलीड या सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं। शेफ, हेल्थकेयर प्रोफेशनल, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, साइंटिस्ट आज विदेश जा सकते हैं। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स को अवाइड करना होगा। इस चक्कर में ना पड़ें। टीम मीटिंग्स में आपको अपने विचार शेयर करते समय सावधान रहना होगा। आज कुछ जिम्मेदारी आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। बिजनेसमैन आज सक्सेसफुल रहेंगे कि किसी नीतियों से जुड़ी दिक्कतों को सोल्व करने में सफल रहेंगे।

कन्या मनी राशिफल

आज कोई आर्थिक दिक्कत या इश्यू आपको दिन में परेशान नहीं करेगा। आपको पिछला निवेश लाभ देगा, उससे आपको अच्छी इनकम होगी। आप इस पैसा का इस्तेमाल भी निवेश करने में करेंगे, आप माकान खरीद सकेत हैं। आपको किसी भी बड़ी रकम इस समय उधार नहीं देनी चाहिए, इसको लेकर खास सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा डूब सकता है, आपको इसे वापस मिलने में दिक्कतें आएंगी, आपके लिए यह आर्थिक नुकसान होगा। आज अगर पैसा दान करना चाहते हैं, तो आप पैसा दान कर सकते हैं। आज बिजनेसमैन भी टैक्स से जुड़ी दिक्कतें भी सोल्व कर लेंगे।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज कन्या राशि वालों को अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है, आप क्या खाते हैं, एक्सरसाइज, रुटीन आदि। आज बुजुर्गों को नींद से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। आपको इसके लिए मेडिकल अटेंशन पर ध्यान देना गहोगा। जो लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, वो लोग अपने साथ मेडिकल किट लेकर जाएं। आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जिसमें विटामिन और प्रोटीन दोनों हों। जिन लोगों को डायबिटीज है, वो लोग एक्सरसाइज जरूर शुरू करें। आपको वायरल इंफेक्शन भी हो सकता है। इससे आपका दिन खराब हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

