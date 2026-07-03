कन्या राशिफल 3 जुलाई 2026: राहु काम के एरिया को एक्टिव कर रहा, बाजार की चाल,प्रतिस्पर्धा को देखें
Virgo Horoscope 3 July 2026: कुल मिलाकर दिन में शुरुआत प्रेरक और बाद का हिस्सा उत्पादक बन सकता है, अगर आप आनंद और अनुशासन दोनों का संतुलन बनाए रखें।
सुबह का माहौल अपेक्षाकृत हल्का, रचनात्मक और उत्साहभरा रह सकता है। मन पढ़ाई, बच्चों, शौक, प्रस्तुति, कंटेंट, डिजाइन या किसी ऐसी चीज में लग सकता है जिसमें दिमाग के साथ दिल भी जुड़ता हो। अगर कई दिनों से मूड बिखरा हुआ था, तो दिन की शुरुआत थोड़ी ताजगी दे सकती है। बाद में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और फोकस काम, समय सीमा, व्यवस्था और छोटी-छोटी डिटेल पर आ जाएगा। इसलिए दिन चढ़ने के बाद व्यावहारिक मोड में आना जरूरी होगा। सूर्य करियर के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, जिससे आपकी छवि और प्रदर्शन पर लोगों की नजर रहेगी। वहीं बुध वक्री होकर लाभ और संपर्क वाले क्षेत्र में है, इसलिए दोस्तों, टीम या नेटवर्क से जुड़ी बातों में दोबारा चर्चा हो सकती है। कोई पुराना संपर्क फिर काम आ सकता है। छात्रों के लिए यह दिन अच्छा है, पर दोपहर के बाद ध्यान बिखरने न दें। जो लोग बिजनेस में हैं, वे किसी बड़े निर्णय पर सोच सकते हैं, लेकिन आंकड़े देखकर।
कन्या लव राशिफल
दिल के मामलों में यह दिन अच्छे संकेत देता है। सुबह का समय प्यार, अपनेपन, हंसी-मजाक और हल्की बातचीत के लिए अनुकूल रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे साथी के साथ समय या कम से कम भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। अविवाहित लोगों को किसी दोस्ताना दायरे से दिलचस्प बातचीत का मौका मिल सकता है। दिन बढ़ने पर व्यवहारिक बातें सामने आ सकती हैं, जैसे समय की कमी, काम का दबाव या रोजमर्रा की जिम्मेदारियां। इसलिए अपेक्षाएं यथार्थवादी रखें। रिश्ते में दिखावे से ज्यादा निरंतरता काम आएगी। बच्चों से जुड़े मामलों में भी संतोष और अपनापन बना रहेगा।
कन्या करियर राशिफल
शिक्षा और करियर दोनों में दिन उपयोगी है। छात्रों का मन पढ़ाई में लग सकता है, खासकर वह विषय जिसमें समझ और तर्क दोनों चाहिए। नोट्स व्यवस्थित करने, दोहराने और टेस्ट प्रैक्टिस का अच्छा समय है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से बेहतर हो सकता है, बशर्ते आप डिटेल पर ध्यान दें। करियर में आपकी बात सुनी जा सकती है, इसलिए सुझाव साफ रखें। बिजनेस करने वाले लोग विस्तार, बदलाव या निवेश से जुड़े बड़े फैसले पर विचार कर सकते हैं। राहु काम और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए बाज़ार की चाल और प्रतिस्पर्धी स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। उत्साह अच्छा है, पर जांच भी उतनी ही जरूरी है।
कन्या धन राशिफल
आर्थिक मामलों में अवसर और सावधानी दोनों साथ हैं। लाभ के संकेत बन सकते हैं, खासकर संपर्कों, टीम या पुराने ग्राहक के जरिए। फिर भी हर निवेश को सबसे अच्छा मौका मानकर न चलें। जोखिम वाले विकल्प में सीमा तय रखें। जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर सोच रहे हैं, वे पहले डेटा और नकदी प्रवाह देखें। रोजमर्रा के खर्च नियंत्रण में रहेंगे, पर सुविधा के नाम पर छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। बचत के लिए अलग रकम रखना आज फायदेमंद रहेगा। असफल होने से परेशान हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो पंड़ित जी से करें चेट
कन्या हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है। सुबह मन प्रसन्न रहने से शरीर भी हल्का महसूस होगा। बाद में काम का दबाव बढ़ने पर थकान या रूटीन बिगड़ने का खतरा रहेगा। समय पर पानी पीना, भोजन न छोड़ना और बीच-बीच में शरीर को हिलाना जरूरी होगा। अगर बहुत देर स्क्रीन पर रहना है, तो आंखों और गर्दन को आराम दें। छोटी-सी वॉक या स्ट्रेचिंग आपको सक्रिय बनाए रखेगी। मानसिक रूप से भी दिन संतुलित रह सकता है।
आज की सलाह: उत्साह को अनुशासन से जोड़ें, तभी अच्छा मौका ठोस नतीजे में बदलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र