कन्या राशिफल 22 मई 2026: कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन, पढ़ेंराशिफल
Virgo today Horoscope Kanya Rashifal in hindi 22 May 2026:राशि चक्र की यह 6वीं राशि है। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा समेत ग्रहों का बदलाव क्या असर लाता है।
Virgo Horoscope in hindi 22 May 2026, कन्या राशिफल : आज का दिन संतुलन और समझदारी के साथ आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। किसी भी काम में अगर लापरवाही और जल्दबाजी से बचेंगे तो सफलता मिलेगी। इस समय कन्या राशि वालों को शुभता बनाए रखने के लिए ईश्वर का स्मरण अवश्य करें। कन्या राशि के लिए समय उत्तम है लेकिन आपको
Virgo Horoscope Love , कन्या लव राशिफल
प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है। आप हर पल को एजॉय करेंगे। आप चाहे सिंगल हो या रिलेशनशिप में हैं, आपकी रोमांटिक लाइफ आज आपकी पॉजिटिव लगेगी। इस समय आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। आज आपको लवर या पार्टनर किसी से सरप्राइज भी मिल सकता है। कुल मिलाकरआपके लिए आज का दिन बेस्ट है। आप अपने लवर के साथ अच्छा फील करेंगे।
Virgo Horoscope career, कन्या करियर राशिफल
प्रोफेशनल लाइफ में आज का दिन आपके लिए टर्निंग प्वाइंट हो सकता है,जो आपके सोचने का तरीका बदलेगा। आप प्रोफेशनलिज्म को अपनाएंगे। आपको उन प्रोजेक्ट में आज लीड बनाया जा सकता है, जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं और आपने उसमें काम किया है? अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आके कनेक्शन आपके काम आएंगे। नेटवर्किंग भी आपके आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, ऐसे दरवाजे खोलें जिनकी आपने बिव्कुल भी उम्मीद नहीं की थी।
Virgo Horoscope money, कन्या मनी राशिफल
पैसों के मामले में रिस्क से दूर रहना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आज आपके सामने ऐसे खर्चे आ सकते हैं, जिनको लेकर आपने सोचा भी नहीं था, इससे आपकी सारी प्लानिंग रखी रह जाएगी। इसलिए एक इमरजेंसी फंड को आपको जरूर बनाना चाहिए, जहां आप इन खर्चों को झेल सकें। आपके बजट और निवेश का रिव्यू करने का समय है। एडजस्टमेंट करने से भी आपके लिए दिन उत्तम होगा। इस समय आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई आपका उधार भी वापस दे सकता है।
Virgo Horoscope Health, कन्या हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य की स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतर दिखाई दे रही है। कन्या राशि, आज आपकी एनर्जी का लेवल हाई है। अपनी फिटनेस दिनचर्या में नई, मजेदार एक्टिविटी को क्लेक्ट करने पर विचार करें। डाइट में हेल्दी डाइट लें। इससे आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है और संतुष्ट भी कर सकता है, आज हाइड्रेटेड रहना भी आपके लिए जरूरी है।मानसिक तनाव कम होगा और शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी। अपनी डाइट को लेकर आपको खास ध्यान देना है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
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