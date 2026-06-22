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कन्या राशिफल 22 जून 2026: आज भीतर कहीं हल्की उलझन हो सकती है, शनि धैर्य सिखा रहे

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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aaj ka kanya rashifal: घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ खराब नहीं है। बस अपने मन को साफ रखना है। देर दोपहर में जल्द प्रतिक्रिया से बचें। सुबह का शांत समय महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा।

कन्या राशिफल 22 जून 2026: आज भीतर कहीं हल्की उलझन हो सकती है, शनि धैर्य सिखा रहे

सुबह से ही लोग आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं हल्की उलझन भी चल सकती है। चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी राशि में है और उत्तरा फाल्गुनी से होकर हस्त नक्षत्र में जाने से ध्यान, प्रतिष्ठा और कामकाज की गति बढ़ती है। यही वजह है कि समाज, परिवार या काम की जगह पर आपको मान सम्मान मिल सकता है। लोग आपकी बात पर भरोसा करेंगे। व्यवसाय करने वालों के लिए ऑर्डर, पूछताछ या नए स्रोतों से काम आने की संभावना है। फिर भी एक बात बहुत जरूरी है। बाहरी सराहना के बावजूद हर फैसला केवल दूसरों की राय पर न छोड़ें। दिन में कुछ खुशी रहेगी, कुछ भ्रम भी रहेगा। इसलिए सोचकर कदम रखना ही समझदारी है। कोई जरूरी फोन कॉल, जवाब या सहमति देने से पहले दो मिनट रुकना आज आपके लिए लाभकारी है। संबंधों के भाव में शनि का गोचर जिम्मेदारी और धैर्य सिखा रहा है। सामने वाले की अपेक्षाएं बढ़ी हुई हो सकती हैं।

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रिश्तों में आपको आज समझदारी दिखानी होगी। परिवार आपकी मौजूदगी से मजबूत महसूस करेगा, लेकिन आप खुद ही अपनी भावना साफ नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि बात अधूरी रह सकती है। घर के किसी सदस्य से फोन पर जरूरी बातचीत हो सकती है। उसे टालने के बजाय शांति से पूरा सुनें। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति आपकी व्यस्तता को दूरी समझ बैठे, तो उन्हें छोटा सा समय दें। यह दिन चिल्लाकर समझाने का नहीं, शांत रहकर भरोसा देने का है। बच्चों या छोटे सदस्यों की बात में छिपी जरूरत समझने की कोशिश करें। सम्मान मिल रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि हर संबंध अपने आप संभल जाएगा। आपकी विनम्रता ही रिश्तों को सहज रखेगी।

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कामकाज और करियर में आज आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। लोग मार्गदर्शन मांगें, यह संभव है। व्यापारियों के लिए अलग अलग स्रोतों से काम आने का संकेत अच्छा है। ऑर्डर, पूछताछ, रेफरेंस या पुराना संपर्क फिर सक्रिय हो सकता है। नौकरी करने वालों को भी अपनी छवि मजबूत करने का मौका मिलेगा। लेकिन एक कमजोरी ध्यान रखें। कभी कभी आप सही होकर भी खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। इसी कारण निर्णय लटक सकता है। आज का ठोस कदम यह रखें कि किसी भी बड़े काम पर अंतिम राय देने से पहले एक छोटी लिखित सूची बना लें। क्या करना है, क्यों करना है, और कब तक करना है। विद्यार्थियों के लिए दिन उपयोगी है, खासकर लिखने, प्रैक्टिस और दोहराव के लिए। अगर कोई इंटरव्यू, प्रस्तुति या आवेदन है, तो सुबह का समय ज्यादा साफ सोच देगा। बिना जांचे कोई वादा न करें।

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पैसों के मामले में अवसर दिखेंगे, पर स्पष्टता जरूरी है। व्यापार में आने वाले नए ऑर्डर या ऑफर लाभ दे सकते हैं। कुछ लोगों को सट्टा या तेज लाभ वाली बात आकर्षित कर सकती है, लेकिन केवल सुनी सुनाई बात पर कदम न रखें। आज सोचसमझकर लिया गया निर्णय ठीक रहेगा। आय के नए रास्ते दिखना अच्छी बात है, पर शर्तें समझना उससे भी जरूरी है। घर के लिए कोई छोटा खर्च हो सकता है। फोन पर आई किसी वित्तीय बात को तुरंत मान लेने की गलती न करें। जांच कर लें, फिर आगे बढ़ें। यही आपकी कमाई की सुरक्षा करेगा।

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मन की उलझन शरीर पर हल्के दबाव की तरह महसूस हो सकती है। इसलिए आज मानसिक संतुलन सबसे जरूरी है। काम के बीच दो बार रुककर लंबी सांस लेना और पानी पीना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करने से थकान बढ़ सकती है। कुछ देर शांत बैठना ठीक रहेगा। हथेलियों और कंधों में जकड़न लगे तो हल्का स्ट्रेच करें। दिन संभल जाएगा।

आज की सलाह: सम्मान मिले तो भी फैसला अपने मन की स्पष्टता से लें, केवल दबाव से नहीं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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