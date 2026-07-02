कन्या राशिफल 2 जुलाई 2026: शनि साझेदारी के क्षेत्र में धैर्य की मांग कर रहा है, सूर्य करियर में एक्टिव
Virgo Horoscope 2 July 2026:दिन में व्यस्तता रहेगी, पर इसमें आनंद जुड़ा होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि उत्साह में जरूरत से ज्यादा वादे न कर बैठें।
दिन रचनात्मक, उत्साही और आगे बढ़ने वाला महसूस हो सकता है। मन हल्का रहेगा और अपने काम को बेहतर तरीके से दिखाने की इच्छा बढ़ेगी। चंद्रमा का असर पढ़ाई, विचार, बच्चों, रचनात्मकता और आत्मविश्वास वाले क्षेत्र पर है, इसलिए आप सामान्य बात में भी नया तरीका ढूंढ सकते हैं। किसी सामाजिक या पारिवारिक माहौल में आपकी मौजूदगी सराही जा सकती है। मन में प्रसन्नता रहेगी और भीतर से यह एहसास होगा कि मेहनत का असर दिखने लगा है। सूर्य करियर के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आपकी छवि और कामकाज दोनों ध्यान खींच सकते हैं। अगर कोई प्रस्तुति, सार्वजनिक भूमिका, सिखाने, समझाने या नेतृत्व से जुड़ा काम है, तो आप अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। बच्चों से जुड़ी कोई उपलब्धि, खुशी या सकारात्मक खबर भी मन प्रसन्न कर सकती है।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में खुलापन और सहजता बढ़ेगी। जो लोग अपने मन की बात कहने से हिचक रहे थे, वे थोड़ा आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा है, बशर्ते काम की व्यस्तता के बीच साथी को नजरअंदाज न करें। शनि साझेदारी के क्षेत्र में धैर्य की मांग कर रहा है, इसलिए अपनी गति से चलने के साथ सामने वाले की जरूरत भी समझें। बच्चों या परिवार के साथ बिताया समय भी रिश्तों को मजबूत करेगा। छोटी खुशी साझा करने से नजदीकी बढ़ेगी। कोई सामाजिक कार्यक्रम भी संबंधों को सहज बना सकता है।
कन्या करियर राशिफल
शिक्षा और करियर दोनों में अनुकूल संकेत हैं। छात्रों के लिए यह समय खास तौर पर अच्छा है। याद रखने की क्षमता, प्रस्तुति और समझ में सुधार दिख सकता है। जो लोग परीक्षा, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या प्रदर्शन आधारित क्षेत्र में हैं, उन्हें अपने काम का असर दिखेगा। नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास से काम करेंगे और जिम्मेदारी संभालने में पीछे नहीं हटेंगे। वरिष्ठों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। नेटवर्क, मित्रों या सहयोगियों के जरिए नया अवसर, उपयोगी सूचना या काम में सहारा मिल सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को विस्तार, बाहर के संपर्क या यात्रा से जुड़ा प्लान बनाने का अवसर मिल सकता है। खिलाड़ियों, कलाकारों और रचनात्मक क्षेत्र के लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा फीडबैक मिलने की संभावना है।
कन्या धन राशिफल
आर्थिक पक्ष संतुलित और धीरे धीरे मजबूत होता दिख रहा है। आय के नियमित स्रोतों के साथ किसी अतिरिक्त लाभ की संभावना भी बन सकती है, खासकर नेटवर्क या पुराने संपर्कों से। फिर भी उत्साह में खर्च बढ़ाना ठीक नहीं होगा। सामाजिक कार्यक्रम, बच्चों की जरूरत या यात्रा पर खर्च हो सकता है। निवेश करें तो पूरी जांच के बाद ही करें। बजट लिखकर चलना आज बहुत उपयोगी रहेगा। छोटी बचत भी आगे चलकर सहारा देगी।
कन्या हेल्थ राशिफल
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। ऊर्जा, उत्साह और मानसिक स्पष्टता बनी रह सकती है। फिर भी बहुत अधिक व्यस्तता के बीच शरीर को आराम देना न भूलें। देर रात तक काम या स्क्रीन समय कम रखें। हल्की कसरत, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त पानी आपको पूरे दिन सक्रिय रखेंगे। अगर यात्रा हो, तो भोजन का समय बिगड़ने न दें। मन को खुश रखने वाली छोटी गतिविधि भी लाभ देगी।
आज की सलाह: उत्साह अच्छा है, लेकिन हर काम को समय और ऊर्जा के हिसाब से ही लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र