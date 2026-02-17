कन्या राशिफल 17 फरवरी 2026:आज कन्या राशि वालों को मिलेगा धन, लव लाइफ में बड़ी दिक्कतें, पढ़ें पूरा राशिफल
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।
Virgo Horoscope Today 17 February 2026 : आज पर्सनल लाइफ की परेशानियों से दूर रहें। आपको जॉब में अपना एटीट्यूड खास रखना होगा, खासकर अगर बड़े मामले हैंडल कर रहे हो। आपको लव अफेयर में अपना कमिटमेंट दिखाना है। आज लवलाइफ के सभी मामलों को सैटल करें और ऑफिस में नए काम को लेने की सोचें। आज लग्जरी पर बड़ी रकम खर्च करने से बचें। आज हेल्थ को लेकर भी दिक्कत हो सकती हैं। आपके सामने छोटे हेल्थ इश्ज आ सकते हैं। लव लाइफ को आपको आज अच्छे से संभालना है।
कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि वालों को लव लाइफ में सेंसेटिव होने की जरूरक है। आपका पार्टनर आपकी अटेंशन चाहता है, इसलिए इमोशनली आप उनके साथ हों। आज के दिन लवलाइफ को शानदार बनाएं। आज रोमांटिक वेकेशन पर जाने के लिए भी दिन अच्छा है। शादीशुदा लोगों के लिए ऑफिस रोमांस अच्छा आइडिया नहीं है। आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्नी या पति आपको मिनटों में आज पकड़ लेगा। आज लव अफेयर में आपको पैरेंट्स का सपोर्ट भी मिल सकता है, इसके अलावा आज कुछ लोग अलग भी हो सकते हैं, आपको इसको किसी भी हालत में रोकना है।
कन्या करियर राशिफल
आज आपको ऑफिस में काम के प्रति कमिटेड और ईमानदार रहना होगा, इससे आप नई ऊचांईयों तक पहुंचेगें प्रोफेशनल लाइफ में । हेल्थकेयर, आईटी, एनिमेशन, डिजाइन, सिविल इंजीनियर, मीडिया प्रोफेशनल को देश से बाहर नौकरी के मौके मिलेंगे। काम में नए मौके लेने के लिएसोचें। आज आप जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। आज कुछ प्रोफेशनल नया प्रोजेक्ट लॉन्ट करेंगे। आज कुछ बिजनेसमैन अपना बिजनेस आगे लेकर जाएंगे और सफल होंगे। स्टूडेंट्स जो विदेश की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ले सकेंगे।
कन्या मनी राशिफल
आज कन्या राशि वालों को आज धन की प्राप्ति होगी। महिलाएं जो विदेश घूमने की प्लानिंग बना रही है, वो आज खुश होंगी, वहीं कुछ लोग भाई-बहनों और रिश्तेदारों के साथ प्रोपर्टी से जुड़े विवाद आज सुलझाएंगे। दोपहर का समय आर्थिक विवादों को सोल्व करने के लिए शुभ है। कुछ लोगों को लंबे समय से लंबित बकाया राशि प्राप्त होगी। आत्मविश्वास से अपने बिजनेस को नए क्षेत्रों में ले जा सकते हैं, क्योंकि प्रमोटरों के जरिए से पैसा मिलेगा।
कन्या हेल्थ राशिफल
आज सावधान रहें, क्योंकि आज आपके सामने माइनर हेल्थ की समस्याएं आ सकती है, जिनसे आप परेशान रह सकते हैं। आज किसी भाई या बहन को अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको धन की जरूरत होगी। इनकी पैसों से मदद जरूर करें। आज कुछ लोगों को हार्ट से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। आज कोशिश करें कि ऑफिस को ऑफिस में ही रखें, वहां का तनाव घर में न आने दें। आपको शराब और तंबाकू दोनों से परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को आज टूव्हीलर चलाने से बचना चाहिए। जंक फूड और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों से दूर रहना अच्छा है।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
