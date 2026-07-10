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कन्या राशिफल 10 जुलाई :आज चंद्रमा का बदलाव संवेदनशील बना रहा, राहु चुनौतियों से लड़ने दे रहा

By Anita Baranwal
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aaj ka kanya rashifal 10 july 2026, Virgo today horoscope : बुध वक्री होने से गलतफहमी या कागजी उलझन से बचना जरूरी है। सुबह संयम रखें, शाम को दिशा पकड़ें। यही आज की कुंजी है। 

कन्या राशिफल 10 जुलाई :आज चंद्रमा का बदलाव संवेदनशील बना रहा, राहु चुनौतियों से लड़ने दे रहा

Virgo Horoscope today: दिन की शुरुआत थोड़ी संवेदनशील और भीतर से भारी लग सकती है। बिना किसी बड़े कारण के भी मन में हल्की उदासी, चिड़चिड़ापन या असुरक्षा रह सकती है। छोटी बातें जरूरत से ज्यादा असर कर सकती हैं। इसलिए सुबह से शाम से पहले तक अपने शब्द, निर्णय और यात्रा में खास सावधानी रखें। काम में बाधाएं बहुत बड़ी न हों, फिर भी रुकावट जैसी अनुभूति हो सकती है। किसी का जवाब देर से आना, योजना बदलना या आपकी उम्मीद के मुताबिक सहयोग न मिलना मन खट्टा कर सकता है। दिन बढ़ने पर वातावरण बदलने लगेगा। बाद का हिस्सा सीख, सलाह, यात्रा योजना, आगे की दिशा और मानसिक राहत देने वाला हो सकता है। चंद्रमा का यह बदलाव आपको भारीपन से निकालकर दृष्टि साफ करने की ओर ले जाएगा। सूर्य और बुध करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए काम से दूरी बनाना संभव नहीं होगा।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। आप जो कहना चाहेंगे, उसका लहजा गलत समझा जा सकता है। इसलिए बहस की जगह ठहराव चुनें। जीवनसाथी के साथ छोटी बात पर मतभेद बढ़ सकता है, खासकर अगर दोनों अपनी बात तुरंत मनवाना चाहें। प्रेम संबंधों में भी अपेक्षाएं ज्यादा हों तो निराशा हो सकती है। सुबह पुराने मुद्दे उठाने से बचें। शाम के बाद हालात नरम होंगे और समझदारी की बातचीत संभव होगी। अगर आप अपनी बात आरोप की तरह नहीं, अनुभव की तरह कहेंगे तो सामने वाला सुन लेगा। परिवार के किसी बड़े की सलाह उपयोगी हो सकती है। सिंगल लोगों के लिए दिन आकर्षक से ज्यादा सोचने वाला है। जल्दबाजी में किसी नए निष्कर्ष पर न पहुंचें। रिश्ते को सांस लेने दें।

कन्या करियर राशिफल

कामकाज में जिम्मेदारी बनी रहेगी, लेकिन शुरुआती हिस्से में अड़चनें परेशान कर सकती हैं। करियर से जुड़े मामलों में आप मेहनत करेंगे, पर प्रतिक्रिया तुरंत न मिले तो निराश न हों। सूर्य और बुध करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए काम दिखेगा भी और उसकी जांच भी होगी। बुध वक्री होने से मेल, कागज, तारीख, डेटा और निर्देशों को दोबारा जांचना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए सुबह कठिन विषय भारी लग सकते हैं, लेकिन शाम के बाद समझ बेहतर बनेगी। किसी शिक्षक, मेंटर या अनुभवी व्यक्ति से मिली सलाह से दिशा साफ हो सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, वे विवाद से बचें और काम का लिखित रिकॉर्ड रखें। प्रतिस्पर्धी माहौल में आप टिके रहेंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव चुनौतियों से जूझने की क्षमता दे रहा है। बस प्रतिक्रिया नियंत्रित रखें। पंडितजी से करें बात

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कन्या धन राशिफल

पैसों के मामले में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखता, लेकिन असावधानी ठीक नहीं रहेगी। सुबह के समय जोखिम वाले निवेश, जल्द लाभ के वादे या बिना पूरी जानकारी के फैसले टालें। दिन के दूसरे हिस्से में सोच कुछ साफ होगी और आप ज्यादा व्यावहारिक रहेंगे। काम से जुड़ा खर्च, यात्रा योजना या सीखने पर धन लग सकता है। यह खर्च उपयोगी साबित हो सकता है, अगर पहले से सीमा तय हो। साझा धन, बिल या कागजी भुगतान में लापरवाही न करें। छोटी बचत भी आज काम की है।

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कन्या हेल्थ राशिफल

मन का बोझ शरीर पर असर डाल सकता है। थकान, भारीपन या चलने फिरने में सुस्ती महसूस हो सकती है। यात्रा या वाहन चलाते समय ध्यान रखें। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न रहें। हल्की स्ट्रेचिंग, पर्याप्त पानी और थोड़ा आराम मदद करेगा। शाम के बाद मानसिक राहत मिलेगी। बाहर की ताजी हवा या छोटी सैर आपके लिए खास तौर पर अच्छी रहेगी।

आज की सलाह: सुबह प्रतिक्रिया रोकें, शाम को योजना बनाएं, तभी दिन का दबाव अवसर में बदलेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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