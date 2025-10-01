Virgo Monthly Horoscope Kanya Rashi Ka Masik Rashifal 1-31 October future prediction कन्या मासिक राशिफल: अक्टूबर 2025 का महीना कन्या राशि वालों के लिए खास, पढ़ें मासिक राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Monthly Horoscope Kanya Rashi Ka Masik Rashifal 1-31 October future prediction

कन्या मासिक राशिफल: अक्टूबर 2025 का महीना कन्या राशि वालों के लिए खास, पढ़ें मासिक राशिफल

Virgo Monthly Horoscope  Kanya Rashi Ka Masik Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। पढ़ें पूरे महीने का राशिफल

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे एन पांडेयWed, 1 Oct 2025 07:05 AM
share Share
Follow Us on
कन्या मासिक राशिफल: अक्टूबर 2025 का महीना कन्या राशि वालों के लिए खास, पढ़ें मासिक राशिफल

Virgo Monthly Horoscope October 2025:इस महीने कन्या राशि वालों को क्लियर फोकस करना होगा। लगातार काम करने से आपको लाभ मिलेगा। प्रैक्टिकल तौर पर पैसों के मूव्स से आपको लाभ होगा। बिना जल्दबाजी और कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को पूरा करें। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर में सावधानी से की गई प्लानिंग काम आएगी। छोटेृछोटे डेली के टास्क से आप बड़े प्रोजेक्ट पूरे कर पाएंगे। रोजाना अच्छे से सोएं और सुबह हल्की एक्सरसाइज करें। आपका शांत फोकस सेंसिबल रिजल्ट देगा।

कन्या लव राशिफल

इस महीने आपके रिलेशनशिप क्लियर टास्क से गहरे होंगे। आपको एक साथ शेयर करके काम करना चाहिए। अपनी सपोर्ट और केयर अपने पार्टनर की तरफ दिखाएं। सिंगल कन्या राशि के लोगों के लिए अच्छा दिन है, यो लोग किसी प्लान या आर्गनाइज्ड ग्रुप के कारण किसी खास से मिलेंगे।अपनी जरूरतों को लेकर ईमानदार रहें और अपने पार्टनर की आलोचना ना करें। एक दूसरे के साथ सिंपल आउटिंग प्लान करें। अक दूसरे से वादा करें और धैर्य दिखाएं। समय के साथ आपकी केयरिंग एक मजबूत बॉन्ड में बदल जाएगी।

ये भी पढ़ें:तुला मासिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 अक्टूबर तक का समय?

कन्या करियर राशिफल

आज नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, आपकोकाम को सही ऑर्डर में और सही प्लानिंग से करना होगा। इसके लिए आप एक लिस्ट बना लें। दूसरों की मदद करें, अगर आफ कर सकते हैं। छोटी-छोटी जीत आपको आगे बढ़ाएगी। आपको नई जिम्मेदारी को पूरे आत्मविश्वास के साथ लेना चाहिए। महीने के आखिर तक पूरे किए काम आपको सम्मान दिलाएंगे। इसके अलावा आपको अच्छे मौके भी मिलेंगे।

कन्या मनी राशिफल

केयरफुल चॉइस और अच्छी तरह से सोच-समझकर की गई प्लानिंग से आपको धन मिलेगा। इसके लिए आपको एक सिंपल सा बजट बनाना होगा। हर महीने सेविंग पर फोकस करें। इस समय रिस्क वाले खर्चों से बचें, जिन चीजों की जरूरत है, वो ही चीजें खरीदें। इनकम के छोटेृछोटे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अगर पैसों से जुड़ा कोई बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आपके परिवार या किसी सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। बिलों और खर्चों का रिकॉर्ड यह बताएगा कि कहां आपको कम खर्च करना चाहिए।

कन्या हेल्थ राशिफल

आपकी रोज की आदतों से हेल्थ बेहतर होती है। एनर्जी बढ़ाने के लिए रोजाना एक समय पर नींद, हल्का एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट लेनी होगी। छोटी सैर, स्ट्रेचिंग और धीमी सांसें जैसे छोटे बदलाव मूड को बेहतर बनाएंगे। देर रात को हैवी खाना खाने से बचें। सोने से पहले बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो फैमिली से बात करें, कहीं बाहर घूमने जाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)