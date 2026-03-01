Hindustan Hindi News
कन्या मासिक राशिफल : 1 से 31 मार्च तक का समय कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Mar 01, 2026 05:59 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, मार्च का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Virgo Monthly Horoscope, कन्या मासिक राशिफल- यह महीना आपको साफ-सुथरे तरीके से काम करने की सलाह दे रहा है। जो काम बिखरे हुए हैं, उन्हें एक-एक करके पूरा करें। छोटी जिम्मेदारियाँ पहले निपटाएँ और हर डिटेल पर ध्यान दें। यही आदत आगे चलकर बड़ा फायदा देगी। जब आप व्यावहारिक तरीके से कदम बढ़ाते हैं, तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है और तनाव भी कम होता है। मार्च का महीना व्यवस्था और धीरे-धीरे आगे बढ़ने का है। पहले छोटे काम पूरे करें, फिर बड़े प्लान पर ध्यान दें। साफ लिस्ट बनाएं, काम को ध्यान से चेक करें और जरूरत हो तो विनम्र तरीके से फॉलो-अप करें। आपका यही तरीका ऑफिस और दोस्तों के बीच आपकी इमेज मजबूत करेगा। बेवजह ज्यादा सोचने से बचें। जब बातें साफ हों और तथ्य सामने हों, तो फैसला लेने में देर न करें।

कन्या लव राशिफल- इस महीने प्यार दिखावे से नहीं, बल्कि देखभाल और साफ बातचीत से मजबूत होगा। जो महसूस करते हैं, उसे सीधे और सरल शब्दों में कहें। सामने वाला क्या कह रहा है, उसे भी ध्यान से सुनें। छोटी-छोटी बातें, जैसे हाथ से लिखा नोट, साथ में चाय पीना या मिलकर घर का कोई काम करना- रिश्ते में अपनापन बढ़ाएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो ऐसे ग्रुप या एक्टिविटी में जुड़ें जहां आपकी रुचि मिलती हो। वहां किसी से मुलाकात होना सहज रहेगा। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें बिना मोबाइल या किसी और रुकावट के साथ समय बिताना चाहिए। थोड़ा क्वालिटी टाइम रिश्ते को फिर से ताजा कर देगा।

कन्या करियर राशिफल- काम के मामले में प्लानिंग और लगातार मेहनत का फायदा मिलेगा। जो भी टास्क मिले, उसे लिस्ट बनाकर पूरा करें। छोटे-छोटे डेडलाइन तय करें ताकि काम समय पर खत्म हो सके। जल्दबाजी से गलती हो सकती है, इसलिए दोबारा चेक करने की आदत रखें। आप दूसरों की मदद करेंगे, लेकिन अपने फोकस का भी ध्यान रखें। बार-बार की रुकावटों से बचें। साफ और व्यवस्थित वर्कस्पेस आपके काम की स्पीड बढ़ाएगा। अगर कोई काम मुश्किल लगे, तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें। जरूरत हो तो सीधे और आसान फीडबैक मांगें, इससे चीजें साफ होंगी।

कन्या आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में छोटे-छोटे कदम बड़ा असर डालेंगे। रोज का खर्च लिखना शुरू करें। हर हफ्ते थोड़ा पैसा बचत में डालें। बड़ी रकम उधार देने से बचें। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो पहले दाम की तुलना जरूर करें। फालतू खर्च कम करने की कोशिश करें, जैसे अनावश्यक सब्सक्रिप्शन बंद करना। अगर अचानक कुछ अतिरिक्त पैसा मिले, तो उसे पूरी तरह खर्च न करें। थोड़ा हिस्सा बचत में रखें और थोड़ा खुद की खुशी के लिए इस्तेमाल करें। समझदारी से चलेंगे तो आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल- इस महीने सेहत के लिए नियमित दिनचर्या जरूरी है। समय पर सोना और उठना आपकी एनर्जी बनाए रखेगा। घर पर हल्का व्यायाम करें, बहुत भारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। साधारण और संतुलित शाकाहारी भोजन लें। दिनभर स्क्रीन देखने से बचें। बीच-बीच में छोटा ब्रेक लें और गहरी सांस लें। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करने से शरीर की जकड़न कम होगी। अगर थकान महसूस हो तो आराम करें। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें और बहुत ज्यादा काम एक साथ लेने से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

