कन्या मासिक राशिफल अगस्त 2026: शुक्र कन्या राशि में पहले भाव में, आत्मविश्वास, व्यवहार पर ध्यान

Virgo Horoscope August 2026: टिकट, दस्तावेज और समय की दोबारा जांच जरूरी होगी। जल्दबाजी में नौकरी या कोर्स न बदलें। पुराने काम को पूरा करना नई शुरुआत जितना जरूरी है। तैयारी आपकी बात में भरोसा बढ़ाएगी। मीटिंग से पहले जरूरी बिंदु लिख लें।

Virgo Horoscope monthly, Kanya Rashifal: इस महीने व्यवस्था, धैर्य और साफ बातचीत आपके सबसे उपयोगी सहारे रहेंगे। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके आपके पहले भाव में आएगा। इससे आत्मविश्वास, व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान बढ़ेगा। सुविधा और संतुलन की चाह रहेगी, लेकिन अपेक्षा और बजट दोनों साफ रखें। 2 अगस्त की रात मंगल मिथुन राशि में आकर आपके दसवें भाव को सक्रिय करेगा। करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि में पहल बढ़ेगी। तेज गति उपयोगी होगी, पर गुस्से और बिना तैयारी के जोखिम से बचें। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आपके ग्यारहवें भाव में आएगा। आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्य से जुड़ी बातचीत और कागज ध्यान मांगेंगे। बात सुनकर ही जवाब दें। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 22 अगस्त को बुध भी सिंह में आएगा। आपके बारहवें भाव से जुड़े खर्च, नींद, एकांत और पर्दे के पीछे चल रहे काम के विषय महीने के दूसरे हिस्से में अधिक दिखाई देंगे। पहचान के साथ जिम्मेदारी भी समझें। गुरु पूरे महीने कर्क राशि में आपके ग्यारहवें भाव से धीरे धीरे अवसर बढ़ाएगा। शनि मीन राशि में वक्री रहकर आपके सातवें भाव के जीवनसाथी, साझेदारी और आमने सामने की बातचीत से जुड़ा पुराना काम दोबारा देखने को कहेगा।

कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त लव राशिफल शुरुआत रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण और सुखद है। जीवनसाथी व्यावहारिक सहायता देगा। परिवार या वित्त के विषय में आपका साथ मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए प्रस्ताव, पुराने संपर्क की वापसी या लंबे समय बाद मुलाकात संभव है। इसे तुरंत अंतिम संबंध न मानें। शांत होकर व्यवहार और जिम्मेदारी देखें। सोमवार और मंगलवार टीम की तरह काम करने से तनाव कम होगा। हर बात सुधारने के बजाय सामनेवाले को अपनापन दें। बुधवार और गुरुवार में छोटी असहमति कांटे की तरह चुभ सकती है। समय, पैसा, रिश्तेदार या काम की थकान विवाद का कारण बन सकती है। दोनों को धैर्य की जरूरत होगी। महीने के मध्य भाग में जीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियों पर खुली बातचीत जरूरी होगी। सहयोग मिल सकता है, लेकिन सामनेवाले से मन पढ़ लेने की उम्मीद न रखें। परिवार के किसी विषय में सबकी राय अलग हो सकती है। नरम भाषा और काम बांटने की आदत घर का दबाव कम करेगी। बच्चों या युवा सदस्य की पढ़ाई और दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा। चिंता जताने से पहले उनकी बात समझें। परिवार की सलाह सुनें, पर फैसला आपसी समझ से लें। थके मन से गंभीर बातचीत टालना ठीक रहेगा। अपनापन दिखाने के लिए बड़ा खर्च जरूरी नहीं है। सुनना इस महीने जवाब देने से अधिक जरूरी रहेगा।

कन्या राशि के लिए करियर के लिहाज से कैसा रहेगा अगस्त विद्यार्थियों के लिए सोमवार पढ़ाई और रिवीजन का अच्छा दिन है। कारोबार में साझेदारी, नई पूछताछ या विस्तार की बातचीत आएगी। हर शर्त लिखित रखें। मंगल के दसवें भाव में प्रवेश से कार्यक्षेत्र में आपको आगे आने का मौका मिलेगा।जिम्मेदारी से न भागें, लेकिन समय और संसाधन के बिना वादा न करें। बुधवार और गुरुवार मेंऑफिस का काम अटक सकता है। निर्देश अस्पष्ट हों या जवाब देर से मिले तो गुस्से के बजाय लिखित पुष्टि लें। सहकर्मी, ड्राइवर,जूनियर या क्लाइंट से तेज भाषा अतिरिक्त समस्या बनाएगी। मध्य महीने में काम की पहचान बढ़सकती है। इसके साथ नई जिम्मेदारी भी आए तो समय और संसाधन देखकर सहमति दें।विद्यार्थियों के लिए दोहराव, पुराने प्रश्न और साफ समय सारिणी अधिक उपयोगी रहेगी। परिणामकी चिंता से पढ़ाई का समय कम न करें। कारोबार में नया प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है। शर्तें,भुगतान और जिम्मेदारी लिखित रूप में स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें। काम से जुड़ी यात्रा या स्थान परिवर्तन की चर्चा हो सकती है।

अगस्त में तुला राशि के लिए कैसा रहेगा धन साझेदारी भविष्य की आय को मजबूत कर सकती है, लेकिन हिसाब पारदर्शी रखें। किसी व्यक्ति की अच्छी नीयत अलग बात है। साफ दस्तावेज अलग बात है। दोनों जरूरी हैं। बुधवार निवेश के लिए कमजोर है। चमकदार प्रस्ताव या किसी का दबाव स्वीकार न करें। गुरुवार मिश्रित रहेगा। जोखिम आकर्षक लग सकता है, लेकिन तनाव निर्णय को प्रभावित करेगा। आमदनी में सुधार का अवसर बने तो पहले बचत और जरूरी भुगतान तय करें। अतिरिक्त रकम को तुरंत खर्च मान लेना ठीक नहीं होगा। घर, यात्रा या सेहत से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है। बजट में थोड़ी गुंजाइश रखने से अचानक जरूरत संभल जाएगी। तेज लाभ वाली योजना आकर्षित कर सकती है। पूरी जानकारी, सीमित रकम और अपनी जोखिम क्षमता के बिना निवेश न करें। कर्ज, बकाया या कानूनी कागज से जुड़ी बात को टालना दबाव बढ़ाएगा। रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें और जरूरत पर योग्य सलाह लें। बैंक और कागजी काम दोबारा जांचें। बचत छोटी हो तो भी उसे नियमित रखें।

कन्या राशि के लिए अगस्त में कैसा रहेगा हेल्थ सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन रविवार दोपहर बाद सड़क, वाहन और जल्दी किए काम में सावधानी बढ़ानी होगी। मानसिक तनाव शरीर में जकड़न या नींद की कमी ला सकता है। बुधवार और गुरुवार में मन उदास, थका या चिड़चिड़ा रह सकता है। यात्रा में फोन से दूरी रखें। हल्का भोजन और पर्याप्त पानी रखें। बाहर का बहुत मसालेदार या बासी खाना न लें। शरीर को छोटी परेशानी पर भी आराम दें। मंगल के दसवें भाव में आने से काम की ऊर्जा तेज होगी। मानसिक दबाव का असर नींद, पाचन और स्वभाव पर पड़ सकता है। दिनचर्या सरल रखें और हर चिंता का जवाब उसी समय खोजने की कोशिश न करें। ऊर्जा में उतार चढ़ाव रह सकता है। अच्छा महसूस होने पर भी आराम, भोजन और दवा की नियमितता न छोड़ें। स्क्रीन, नींद और आंखों की थकान पर ध्यान दें। लगातार असुविधा को केवल काम का दबाव मानकर न टालें। काम के बीच छोटे विराम रखें। तनाव बढ़े तो सांस धीमी करके शरीर को ढीला छोड़ें। यात्रा में दवा और पानी साथ रखें।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन किसी बुजुर्ग, शिक्षक या माता पिता की व्यावहारिक मदद करें। सम्मान केवल शब्दों से नहीं, समय देने से भी दिखता है। कठिन दिन में नई शुरुआत के बजाय एक लंबित जिम्मेदारी पूरी करें। कठिन समय में प्रतिक्रिया धीमी रखें। पानी पीकर, थोड़ी दूरी बनाकर और तथ्य देखकर जवाब दें। यही छोटा अभ्यास कई उलझनों को बढ़ने से रोकेगा।

अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण दिन 1 से 7 अगस्त: 7 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके नौवें भाव में रहेगा। इससे उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, पिता और मार्गदर्शन पर ध्यान जाएगा। आय और खर्च के संतुलन को संभालें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

8 से 14 अगस्त: 11 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में बात साफ रखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

15 से 21 अगस्त: 20 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेगा। इससे साहस, संदेश, छोटी यात्रा और भाई बहन से तालमेल पर ध्यान जाएगा। काम और पढ़ाई की प्राथमिकता तय करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

22 से 31 अगस्त: 25 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई, संतान, प्रेम और रचनात्मक काम पर ध्यान जाएगा। आराम और दिनचर्या की अनदेखी न करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।