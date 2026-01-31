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कन्या मासिक राशिफल जुलाई 2026: इस महीने रिस्की प्लान आकर्षित कर सकता है, इसे लाभ ना मानें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Kanya Masik Rashifal: जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। महत्वपूर्ण काम टालना पड़े तो इसे कमजोरी न मानें। नियमित भोजन, नींद और हल्की सैर बनाए रखें।

कन्या मासिक राशिफल जुलाई 2026: इस महीने रिस्की प्लान आकर्षित कर सकता है, इसे लाभ ना मानें

जुलाई की शुरुआत घर और साझेदारी के मामलों को सामने लाएगी। जीवनसाथी और मां के बीच तालमेल या परिवार की व्यवस्था में सहयोग मिल सकता है। फिर भी रुके घरेलू काम मन की शांति कम करेंगे। ग्रहों के सामान्य संकेत बताते हैं कि काम की पहचान आपको व्यस्त और आशावान रखेगी। दूसरे सप्ताह में रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन बीच के दिन स्वास्थ्य और मन के लिए धीमे हो सकते हैं। तीसरे सप्ताह में खर्च और यात्रा दबाव बढ़ाएंगे। अंतिम सप्ताह आय, बचत और सामाजिक सम्मान में सुधार देगा, हालांकि घर और वाहन पर पैसा लग सकता है।

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जीवनसाथी इस महीने दोस्त और सलाहकार की तरह साथ दे सकता है। बच्चों और घर कीजिम्मेदारी बांटने से नजदीकी बढ़ेगी। पार्टनर की क्षमता पर भरोसा रखें और हर काम अकेले करने की कोशिश न करें। पहले सप्ताह के अंत और दूसरे सप्ताह के बीच में पार्टनर की सेहत या मन को लेकर चिंता हो सकती है। संयुक्त काम में तनाव हो तो नई साझेदारी तुरंत शुरू न करें। महीने के दूसरे हिस्से में साथ की छोटी यात्रा संबंध को हल्का कर सकती है।

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काम की पहचान और जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पार्टनर या टीम का सहयोग रहेगा। पहले सप्ताह में कर्ज, कानूनी कागज और रुके मामलों पर ज्यादा ऊर्जा लग सकती है। दूसरे सप्ताह में काम सुधरेगा, पर जल्दबाजी से नया प्रोजेक्ट न लें। तीसरे सप्ताह में यात्रा और खर्च काम की गति बिगाड़ सकते हैं। अंतिम सप्ताह में आय के साधन मजबूत होंगे और सामाजिक संपर्क कारोबार में मदद करेंगे।

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पहले सप्ताह में जोखिम वाली योजना आकर्षित कर सकती है, लेकिन इसे निश्चित लाभ न मानें।कर्ज और दायित्व पहले देखें। तीसरे सप्ताह में खर्च नियंत्रण से बाहर जा सकता है। थकाने वाली यात्रा से पैसा और ऊर्जा दोनों लगेंगे। अंतिम सप्ताह कमाई, बचत और परिवार की जरूरतें पूरी करने की क्षमता बढ़ा सकता है। घर या वाहन पर खर्च से पहले लिखित बजट बनाएं। नहीं मिल रहा कोशिशों का फल, कैसे संवरेगा भविष्य, ज्योतिषी से जानें

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पहले सप्ताह के अंत में काम, कर्ज और कागजी मामलों का दबाव थका सकता है। पार्टनर की सेहत की चिंता भी मन पर रहेगी। दूसरे और तीसरे सप्ताह के कमजोर दिनों में चिड़चिड़ापन, थकान और यात्रा का असर महसूस हो सकता है।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन

परिवार और काम में मदद स्वीकार करें। हर समस्या अकेले हल करने की आदत इस महीनेअनावश्यक थकान दे सकती है शांत प्रार्थना, पांच मिनट धीमी सांस और खर्च लिखने की आदत उपयोगी रहेगी। नए काम औरजोखिम वाले निवेश का फैसला कम ऊर्जा वाले दिन न लें।

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जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन

1 से 7 जुलाई: जीवनसाथी और परिवार का सहयोग मिलेगा। काम की पहचान बढ़ेगी, पर

दायित्व थका सकते हैं।

8 से 14 जुलाई: रिश्ते मजबूत रहेंगे। बीच में सेहत और मूड संभालें।

15 से 21 जुलाई: खर्च, देरी और यात्रा दबाव बढ़ा सकते हैं। धैर्य रखें।

22 से 31 जुलाई: आय और बचत में सुधार संभव है। सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे, पर घर और

वाहन का बजट देखें।

माह की सलाह

सहयोग को नियंत्रण की कमी न समझें। जिम्मेदारी बांटेंगे, खर्च लिखेंगे और आराम करेंगे तो जुलाई अधिक संतुलित रहेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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