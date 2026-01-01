Hindustan Hindi News
कन्या मासिक राशिफल : 1 से 31 जनवरी 2026 तक का समय कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

कन्या मासिक राशिफल : 1 से 31 जनवरी 2026 तक का समय कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Virgo Horoscope Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, जनवरी का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा

Jan 01, 2026 06:32 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Horoscope monthly January 2026: डेली सक्सेस पाने के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं। आपको जनवरी पर सावधानी से प्लान बनाना है। छोटी प्रॉबल्म को आपको फिक्स करना हैष आपको नए आदतें सीखनी हैं। इस महीने आपको बड़ों से सलाह लेनी है। आपके ऐसे गोल्स पाने हैं, जिन्हें आप पा सकेंगे। आपको धैर्य पर विश्वास करना होगा। जानें कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का नए साल का पहला महीना

कन्या मासिक लव राशिफल
यह महीना आपके लिए रिश्तों में समझ, केयर और बढ़ावे को लेकर आया है। आपको अच्छे से बात करनी है और अच्छे से सुनना है। छोटे फेस्टिवल में परिवार के रुटीन के लिएसमय निकालना है। अगर सिंगल हैं, तो कम्युनिटी इंवेट और स्कूल इवेंट में मदद करें। अपनी गलतियों को मानें और उनकी तारीफ करें, इससे आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा। आपकी सपोर्ट और सिंपल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो आप एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड बना पाएंगे।एक दूसरे के साथ चीजों को सेलिब्रेट करें, इसके लिए एक साथ मिलकर खाना खाएं। छोटी छोटी बातों पर आपको ओवरथिंक नहीं करना है।

कन्या मासिक करियर राशिफल

आपका काम स्किल्स और साफ प्लानिंग से रिवार्ड दिलाएगा। आपको ऐसे काम पर फोकस करना है, जिसे पूरा कर सकें। क्लियर नोट बनाएं। अपने साथियों की काम में मदद करें। छोटी ट्रेनिंग लें, जिससे इंप्रव कर सकें। अपना काम दिखाएं और फीडबैक के लिएबोलें। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो अपनी खूबियों की एक स्पष्ट सूची तैयार करें और सम्मानित लोगों से सिफारिशें मांगें। जोखिम भरे सौदों और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचें। आपका निरंतर प्रयास और बारीकियों पर ध्यान देना आपको छोटे-छोटे प्रमोशन या प्रशंसा दिलाएगा और एक मजबूत नींव रखेगा।

कन्या मासिक मनी राशिफल

सावधानीपूर्वक अगर कन्या राशि वाले सेविंग करेंगे और समझदारी भरे फैसले लेंगे, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। आपको खर्चों का हिसाब रखना है, इसके लिए खर्चों की लिस्ट बनाएं और छोटी-मोटी फिजूलखर्ची कम करें। कूपन का इस्तेमाल करें, दुकानों की तुलना करें और बड़ी खरीदारी से पहले किसी की सलाह लें। एकस्ट्रा इनकम के लिए टीचिंग या मरम्मत जैसे छोटे-मोटे काम कर सकते हैं। रसीदें संभाल कर रखें और बिलों का समय पर भुगतान करें। आपको थोड़ी बचत करने, तनाव कम करने और बिना किसी चिंता के अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।

कन्या मासिक हेल्थ राशिफल

इस महीने कनया राशि वालों को बैलेंस रुटीन और सिंपल खाने के ऑप्शन से हेल्थ में सुधार होगा। जल्दी सोएं, सब्जियां, फल, साबुत अनाज खाएं और पानी पिएं। हल्का खिंचाव आपको लग रहा है तो एक्सरसाइज करें, रोजाना वॉक करें। शांति के लिए गहरी सांस लें। देर रात भारी नाश्ता और मोबाइल देखने से आपको बचना है, कोशिश करें कि रात को देर तक ना मोबाइल देखें। शरीर के हर इशारों को समझें। अगर आपको थकान लगती है, तो जरूरत पड़ने पर आराम करें। छोटे-छोटे स्टेप्स आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे। इससे आप पूरे महीने मूड को स्टडी रखेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
