Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Monthly Horoscope 1-31 December 2025 Kanya masik Rashifal future predictions
कन्या मासिक राशिफल : 1 से 31 दिसंबर तक का समय कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

कन्या मासिक राशिफल : 1 से 31 दिसंबर तक का समय कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं, दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा…

Mon, 1 Dec 2025 07:37 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Virgo Monthly Horoscope, कन्या मासिक राशिफल (1-31) दिसंबर 2025: इस दिसंबर कन्या राशि वालों के लिए व्यावहारिक सोच और क्लियर योजनाएं सबसे बड़ा सहारा बनेंगी। सधे हुए कदम, ध्यान और सलीके वाली दिनचर्या आपके रास्ते की रुकावटें हटाएंगी। रोज की छोटी-छोटी आदतें मिलकर व्यवस्था भी बनाएंगी, आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगी और आपको हल्की-फुल्की लेकिन पक्की सफलता भी देंगी। इस महीने क्लियर प्लानिंग और निरंतर काम आपको बड़ा फायदा दिलाएंगे। आसान रूटीन और हर काम की छोटी लिस्टें बनाने से उलझनें कम होंगी। पहले छोटे काम निपटाएं। रोज के हल्के लक्ष्य तय करें और जरूरत पड़े तो किसी समझदार दोस्त से सलाह ले लें। महीने के आखिर तक साफ-सुथरी प्रगति और शांत आत्मविश्वास आपको अपने प्रयासों पर गर्व महसूस करवाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: इस महीने प्यार देखभाल और ईमानदार बातचीत से बढ़ेगा। जो सिंगल हैं, उन्हें कोई समझदार, विचारशील इंसान मिल सकता है। बस सच्चे बने रहें और थोड़ा धैर्य रखें। कपल्स के लिए साथ मिलकर छोटे-छोटे काम करना, हल्के सरप्राइज प्लान करना और जरूरतों पर साफ शब्दों में बात करना रिश्ते को मजबूत बनाएगा। छोटी बातों को ज्यादा सोचने से बचें। बेहतर है साफ और शांत तरीके से बात करना। इस महीने आपका मददगार स्वभाव और ध्यान से सुनने की क्षमता रिश्ते को और स्थिर और भरोसेमंद बनाएगी।

ये भी पढ़ें:तुला मासिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 दिसंबर तक का समय?

करियर राशिफल: काम में इस महीने आपकी प्लानिंग और निरंतर ध्यान सबसे बड़ा हथियार है। बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटों। हर सुबह एक छोटी लिस्ट बनाएं और उसमें की गई प्रगति को साफ दिखते रहने दें। टीम में अपने काम को साफ सुथरे तरीके से समझाएं और जहां मदद की जरूरत लगे। सलाह भी ले लें। छोटे, सटीक नतीजे आपको तारीफ भी दिलाएंगे और मैनेजर का भरोसा भी बढ़ाएंगे। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इस जिम्मेदारी को तभी लें जब वह आपकी दिनचर्या और क्षमता से मेल खाती हो। दबाव में शांत रहें और अत्यधिक परफेक्शन की आदत छोड़ दें। महीने के अंत तक आपका निरंतर प्रयास आपके लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में दिसंबर सावधानी और छोटी बचत का महीना है। एक साधारण बजट बनाएं, रोज के खर्च लिखते रहें और छोटे फालतू खर्चों को थोड़ा कम कर दें। हर हफ्ते की बचत जल्दी असर दिखाती है। किसी दोस्त या ऑफिस से छोटा बोनस या गिफ्ट भी मिल सकता है। किसी को उधार देने से पहले साफ शर्तें तय कर लें और बड़े जोखिम वाले फैसलों में न पड़ें। अगर सलाह चाहिए, तो भरोसेमंद लोगों से ही बात करें। इस महीने की समझदारी आगे के दिनों में पैसे की चिंता कम करेगी और फंड को स्थिर रखेगी।

ये भी पढ़ें:कुंभ मासिक राशिफल : दिसंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत इस महीने सलीके वाली दिनचर्या और सेल्फ केयर से सुधरेगी। नींद का समय नियमित रखें। रोज थोड़ी वॉक या स्ट्रेचिंग करें और संतुलित शाकाहारी खाना खाएं। फल, अनाज, दही-दूध और सब्जियां। दिन में थोड़े-थोड़े ब्रेक लेकर शरीर और दिमाग का तनाव कम करें। स्क्रीन टाइम ज्यादा न बढ़ने दें और लगातार बैठे रहने से बचें। अगर किसी तरह का दर्द या चिंता बार-बार महसूस हो तो डॉक्टर से जल्दी सलाह लेना सही रहेगा। छोटे-छोटे लेकिन नियमित स्वास्थ्य कदम इस महीने आपकी ऊर्जा और मन- दोनों को बेहतर बनाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Virgo Virgo Zodiac Virgo Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने