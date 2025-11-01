Hindustan Hindi News
virgo monthly horoscope 1-30 november 2025 kanya masik rashifal future prediction
कन्या नवंबर राशिफल: कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 नवंबर का समय? पढ़ें पूरा राशिफल

कन्या नवंबर राशिफल: कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1- 30 नवंबर का समय? पढ़ें पूरा राशिफल

संक्षेप: Virgo Monthly Horoscope 2025 November Kanya Masik Rashifal: राशि चक्र की छठी राशि कन्या है। इस राशि का स्वामी ग्रह बुध है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या होती है। जानें नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Sat, 1 Nov 2025 06:23 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Monthly Virgo Horoscope November 2025, कन्या मासिक राशिफल नवंबर 2025: नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए हर लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस महीने खूब मेहनत करेंगे। सोच-समझकर अपने फैसले लें। इस महीने परिवार और दोस्तों को भरपूर सहयोग मिलेगा। जल्दबाजी से बचें।

कन्या नवंबर लव राशिफल

इस महीने कन्या राशि वाले जो कहना चाहते हैं, वो प्यार से कहें। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें इस महीने कोई खास इंसान मिलने वाला है। इस मामले में कोई जल्दबाजी ना करें। समय लें और उन्हें जानने की कोशिश करें। जो कपल्स हैं वो मिलजुलकर अपना काम करें। घर की जिम्मेदारियों को बांट लें। पार्टनर को जरूरत पड़ने पर स्पेस भी दें।

कन्या नवंबर करियर राशिफल

इस महीने की प्लानिंग कर लेंगे तो ये आपके लिए प्लस प्वाइंट साबित होगी। रोज अपने कामों की लिस्ट बना लें। बॉस को आपकी मेहनत दिखेगी। रोजाना के कामों में दूसरों की मदद करेंगे तो आप पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। किसी छोटे से कोर्स से आपकी स्किल अच्छी होगी। आपको नए मौके मिल सकते हैं। बहसबाजी से बचें। जॉब बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपना रिज्यूमे अच्छे से अपडेट कर लें।

कन्या नवंबर आर्थिक राशिफल

इस महीने कन्या राशि वाले पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें। बिल समय पर भर दें। छोटे-छोटे आपके जो खर्चे होते हैं, उन्हें इस महीने कम करें। बड़े इन्वेस्टमेंट को टाल दें। अचानक से कोई खर्चा करना पड़ सकता है तो इसके लिए तैयार रहें। हर हफ्ते कुछ ना कुछ जरूर बचाएं। अगर किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो सबसे पहले अपने परिवार से इस बारे में सलाह लें।

कन्या नवंबर सेहत राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का महीना सेहत के लिए लिहाज से बहुत सही रहेगा। इस महीने अपने रूटीन को फॉलो करें। खाने में अनाज, सब्जियों और फल को बढ़ाइए। गुनगुना पानी पिएं। रात के समय में भारी भोजन ना करें। रोजाना टहलें। स्ट्रेचिंग से फायदा मिलेगा। अगर स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा है तो बीच-बीच में खुद को और अपनी आंखों को आराम दें। सोने और उठने का समय निर्धारित करें। चिंता बढ़ने पर धीमी सांसें लेने की प्रैक्टिस करें। इस महीने मीठा कम खाएं। पानी खूब पिएं।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सलीकेदार, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, मजबूत इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़्यादा चुस्त-दुरुस्त, ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आँतें

स्वामी ग्रह: बुध

भाग्यशाली दिन: बुधवार

भाग्यशाली रंग: ग्रे (स्लेटी)

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रत्न: नीलम

प्राकृतिक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी संगतता: कन्या, मीन

सामान्य संगतता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम संगतता: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
