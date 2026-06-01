कन्या मासिक राशिफल : जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए लाएगा भाग्य का साथ, पढ़ें कैसा रहेगा समय
kanya masik rashifal: कन्या राशि के लिए जून का महीना क्या खास ला रहा है, आपको कैसे इस महीने अच्छे बदलाव देखने को मिलेगें, यहां पढ़ें कैसा रहेगा आपके लिए जून का महीना
Kanya Masik Rashifal June 2026: कन्या राशि के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। आपके लिए गुरु अच्छे बदलाव लेकर आ रहे हैं। आपको करियर में तरक्की और धनलाभ तो मिलेगा ही साथ ही आपके लिए चीजें आसान होंगी। यह महीना धन को कैसे आपके लिए लाएगा, आपको कैसे लाभ दिलाएगा, इस मामले में खास है। 20 जून के बाद आपको खास तौर पर धन लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। विवाह के योग और संतान प्राप्ति के योग भी आपकी राशि के लिए बन रहे हैं। बस धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें। समय उत्तम कहा जा सकता है। सूर्य का नवम और फिर दशम भाव में गोचर आपके भाग्य को बल देगा।
कन्या लव राशिफल
कन्या राशि वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपको एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं होगी। संतान प्राप्ति और संतान से लाभ के योग हैं। आप दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका रिश्ता एक पायदान और आगे बढ़ेगा। आप दोनों के बीच एक बड़ी अंडरस्टेंडिग देखने को मिलेगी। इस रिलेशनशिप को लेकर काफी गंभीर होंगे और इसे एक लॉन्ग टर्म (लंबे समय) के रिश्ते या लाइफ पार्टनर के रूप में आगे देखने लगेंगे, जिससे प्रेम को एक नई और स्थाई दिशा मिलेगी। सिंगल हैं तो आपके लिए एक नया रिश्ता आ सकता है। आप बिना किसी झिझक के कदम आगे बढ़ा सकते हैं। वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन दोनों में ही स्थितियां बेहद मजबूत बनी हुई हैं।
कन्या करियर राशिफल
करियर के लिहाज से समय उत्तम है, गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है। इस महीने आप सफलता के नए शिखर पर पहुंचेंगे। आपको आगे बढ़ने के मौके और आगे जगह बनाने के लिए जमीन मिलेगी। प्रमोशन से लेकर नई जिम्मेदारी, सीनियर्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। करियर और बिजनेस के नजरिए से महीने की शुरुआत से ही समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है।
कन्या मनी राशिफल
व्यवसायिक तौर पर यह आपके लिए एक बहुत अच्छा और उन्नतिदायक समय साबित होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को लगातार सफलता मिलेगी।महीने के मध्य के बाद भी आपकी आर्थिक उन्नति का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। आप अपने करियर और काम-काज में तरक्की कर रहे हैं, जिससे धन लाभ के नए अवसर और व्यापार विस्तार की स्थितियां मजबूत होंगी। धन और इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो पूंजी लगाने के लिहाज से यह आपके लिए सुरक्षित समय है। इस पूरे महीने में आप अपनी भविष्य की योजनाओं, शेयर बाजार या किसी नए व्यापार में आराम से निवेश कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या नुकसान की बात नहीं दिखाई दे रही है।
कन्या हेल्थ राशिफल
शुरुआती दिनों में आपको विशेष रूप से रक्त से संबंधित दिक्कतों या ब्लड प्रेशर के प्रति सावधानी बरतनी होगी। आपकी शारीरिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपको चल रही दिक्कतों से काफी आराम मिलने लगेगा। आपको अपनी हड्डियों, जोड़ों के दर्द या कैल्शियम की कमी पर ध्यान बनाए रखना होगा। यह महीना शुरुआत में भले ही थोड़ा सा संवेदनशील रहे, लेकिन कोई बड़ी या गंभीर परेशानी की बात नहीं है। महीने का अंत जाते-जाते आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी और सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे आप खुद को पूरी तरह ऊर्जावान महसूस करेंगे।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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