कन्या राशिफल 10 फरवरी 2026:आर्थिक फैसले और बड़ा निवेश कन्या राशि वाले टाल दें, पार्टनर की फीलिंग्स को हर्ट ना करें
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या आर्थिक फैसले और बड़ा निवेश कन्या राशि वाले टाल दें
Virgo Horoscope Today 10 February 2026 : कन्या राशि के लोग आप दूसरों के प्रति न्यायसंगत व्यवहार करने में विश्वास रखते हैं। लवलाइफ के सभी इश्यूज को आपको अच्छे से सोल्व करना है। आज समृद्धि आपकी साइड रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चैलेंज आ रहे हैं, उनको आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संभालें।आज कन्या राशि वालों की लाइफ में नएरिलेशनशिप आ सकता है। इससे आप खुश रह सकते हैं। लवलाइफ के सभी इश्यूज को आपको अच्छे से संभालना है। आज प्रोफेशनल क्राइसिस को सावधानी से हैंडल करें। आज आपकी हेल्थ अच्छी शेप में रहेगी। आर्थिक तौर पर समृद्धि आपके साथ रहेगी।
कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि वालों का एटीट्यूड खास रहेगा, आपको अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना है। इस समय ऐसी बातों को ना करें, जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स को हर्ट कर रही हैं। ऐसी बातों जो उसके दिल को चोट पहुंचाती हों, फिलहाल आपको उनसे बचना है। आज लवलाइफ में छोटी दिक्कतें आएंगी और आपको दिन खत्म होने से पहले ही उन्हें सोल्व करने की जरूरत है। आज कुछ लव अफेयर में बाहर के लोग इंटरफेयर करेंगे,किसी तीसरे शख्स के इंटरफेयर से आपकी लाइफ में परेशानियां आएंगी, जिसे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आज शादीशुदा लोग एक्स लवर से दूर ही रहें, तो आपके लिए अच्छा है। इससे आपकी अभी की लाइफ पर गहरा असर हो सकता है। सिंगल लोगों को आज कोईप्रपोज कर सकता है।
कन्या करियर राशिफल
आज नए काम आपको ऑफिस में दिन भर बिजी रखेंगे। आपको सेकेंड पार्ट भी दिन का आपके लिए खास रहेगा। आज आपके लिए अच्छा है कि आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में एक्सपेरीमेंट कर सकते हैं। जो लोग एचआर में हैं और एविएशन में हैं और अकाउंटिंग और मीडिया , एकेडमिक में हैं, उनके लिए जॉब स्विच के अधिक चांस रहेंगे। आज ऐसे भी मौके आएंगे जहां आपके स्किल्स को चेक किया जा सकता है। बिजनेसमैन को सरकारी अधिकारियों को हैंडल करते समय आज खास ध्यान देना होगा। आज स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर लेंगे और अपनी पहली जॉब पा लेंगे।
कन्या मनी राशिफल
आज पैसों को लेकर कोई सीरियस इश्यू नहीं रहेगा आपको आर्थिक फैसले अभी टालने चाहिए खासकर अगर किसी नए एरिया में बड़ा निवेशकर रहे हैं, तो अभी ना करें। आप घर को रेनोवेट कराने को लेकर सीरियस हो सकते हैं। आज कुछ लोग घर में सेलिब्रेशन करा सकते हैं। आज रिअल एस्टेट में पैसा लगाने को लेकर अच्छा दिन है, आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। किसी अटकलबाजी वाले बिजनेस में पैसा ना लगाएं।
कन्या हेल्थ राशिफल
आज कन्या राशि वालों के साथ कोई सीरियस दिक्कत नहीं रहेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने लाइफस्टाइल को सही ट्रैक पर रखें। इस समय खाने को लेकर चूजी रहें, ऐसा कुछ भी ना खाएं, जो आपके डाइजेशन को खराब करें। अपनी फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखें,जब भी कुछ खाएं, तो देखें कि क्या आपको लाभ देगा और क्या आपको नुकसान देगा। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, वो आज दिन को योग और मेडिटेशन से शुरू कर सकते हैं। कुछ सीनियर्स में आज कोहनी और घुटनों में दर्द हो सकता है, इसलिए खास ध्यान दें। स्टूडेंट्स को घर से बाहर कैंपिंग करते समय भी सावधान रहना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां