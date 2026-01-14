Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal 14 january-2026 daily future predictions bhavishyafal
कन्या राशिफल 14 जनवरी 2026 : कन्या राशि वाले आज अभी बड़ी रकम उधार न दें, इनकम खर्चे का हिसाब रखें

कन्या राशिफल 14 जनवरी 2026 : कन्या राशि वाले आज अभी बड़ी रकम उधार न दें, इनकम खर्चे का हिसाब रखें

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। अभी बड़ी रकम उधार न दें। इनकम खर्चे का हिसाब रखें।    

Jan 14, 2026 07:05 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Virgo Horoscope for Today 14 January 2026: आज कन्या राशि वालों को शांत और आर्गनाइज्ड रहने से अपने काम को पूरे करने में मदद मिलेगी आपको अगर तरक्की चाहिए तो आपको देखकर सावधानी से कदम उठाने होंगे। एक काम पर फोकस करें और छोटी-छोटी बातों को सही करने की कोशिश करें। इसके लिए आप एक लिस्ट बना लें, इस लिस्ट को किसी दोस्त के साथ वेरिफाइ कर लें। थोड़ी देर टहलने या चाय पीने से आपका मन शांत होगा और आपको समझदारी से चुनाव करने और फिर से शांत महसूस करने में मदद मिलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कन्या लव राशिफल

आपका आज चीजों को सोचकर समझकर सावधानी से प्यार को धीरे-धीरे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो छोटी-छोटी लवर की तारीफ करें और अपने पार्टनर की जरूरतों को सुनें। इससे विश्वास गहरा होगा। सिंगल कन्या राशि के लोग किसी दोस्त के जरिेए किसी से मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बोलते समय ईमानदार, स्पष्ट और दयालु रहें।

कन्या करियर राशिफल

ऑफिस में आपकोअपना फोकस क्लियर रखना होगा। इसके लिए चाहे आप एक पेपर निकाल रहे हों या मैसेज की लिस्ट। आपको टीम के साथ सिंपल प्लान शेयर करना चाहिए। हर मैंबर्स से एक क्विक आइडिया के लिएकहें। आप बहुत केयरफुल वॉच वाले इंसान है, आप वो देख लेते हैं, जो दूसरे नहीं देख पाते। आपको जल्दबाजी में हर चीज से बचना है। कोशिश करें कि आराम से काम करें, इससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप माइलस्टोन अचीव करते हैं, तो अपने लिए एक रिवार्ड तैयार रखें, इस तरह छोटी जीत को सेलिब्रेट करें।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 14 जनवरी 2026: जानें कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का दिन
ये भी पढ़ें:Shattila ekadashi katha: आज षटतिला एकादशी का व्रत इस कथा के बिना है अधूरा,

कन्या धन राशिफल

आज कन्या राशि वालों को आर्गनाइजड प्लानिंग से चलना होगा। आज कन्या राशि वालों के लिए मनी स्थिर रहेगी। बिलों और आपको जो चाहिए उसकी एक छोटी लिस्ट बनाएं, फिर उन चीजों को देखें, जिनकी पेमेंट करनी है। सेविंग्स करने के लिए एक छोटी सी जगह ढूंढें, जैसे मिठाइयों या एकस्ट्रा डिलिवरी को कम करना।अगर कोई मित्र खर्च शेयर करने के लिए कहता है, तो लिमिट के बारे में साफ तौर से बात करें। अभी बड़ी रकम उधार न दें। इनकम खर्चे का हिसाब रखें।

कन्या हेल्थ राशिफल

कन्या राशि वालों, आज सिंपल केयर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक गिलास पानी पीकर और अपने शरीर को जगाने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। शरीर को नैचुरल एनर्जी दें। ताजा खाना खाएं। एक फल भी खाएं। अगर आप बैठते हैं, तो बार-बार खड़े हों और अपनी आंखों को आराम देने के लिए पलकें झपकाएं। जब आप तनाव महसूस करें, तो थोड़ी देर के लिए सांस रोकें। अगर आपको नींद कम आती है, तो जल्दी सो जाएं और एक सिंपल रुटीन के साथ उठें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Virgo Kanya Rashi Virgo Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने