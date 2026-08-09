आज का कन्या राशिफल 9 अगस्त:मंगल का असर गति बढ़ा रहा, दिन तेज रफ्तार वाला रहेगा
Aaj ka kanya rashifal: खुद पर दबाव डालने के बजाय एक एक काम पूरा करने की नीति अपनाएं। दिन के अंत तक उपलब्धि का भाव रहेगा, बशर्ते आप जल्दबाजी में अनावश्यक मोर्चे न खोलें।
Virgo Horoscope today: यह दिन काम, छवि और जिम्मेदारी के मोर्चे पर आपको आगे ला सकता है। चंद्रमा का प्रभाव करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लोग आपसे परिणाम की उम्मीद करेंगे और आप खुद भी ढीला रहना पसंद नहीं करेंगे। कार्यस्थल पर उपस्थिति मजबूत रहेगी। निर्णय लेने, काम सहेजने और दूसरों को दिशा देने की स्थिति बन सकती है। मंगल का असर गति बढ़ा रहा है, इसलिए दिन तेज रफ्तार वाला रहेगा। ऐसे में छोटी बात पर चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसे संभालना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि सूर्य, बुध और गुरु लाभ के पक्ष को भी समर्थन दे रहे हैं। यानी मेहनत दिखेगी तो उसका असर संपर्क, सराहना या आय के रूप में आगे चलकर मिल सकता है। अपनी छवि को मजबूत रखने के लिए वादे कम करें और पूरा ज्यादा करें। निजी जीवन में भी आपसे स्थिरता की उम्मीद रहेगी।
कन्या लव राशिफल
जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का सहयोग आज मन को राहत देगा। आपका व्यस्त रहना उन्हें पहले से पता हो तो बेहतर तालमेल बना रहेगा। जो बात आपको खटक रही है, उसे आलोचना की तरह नहीं, साझेदारी की तरह रखें। शादीशुदा लोगों के लिए घरेलू तालमेल अच्छा रह सकता है। बच्चों के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता या असंतोष रह सकता है, पर सख्ती से पहले कारण समझना जरूरी है। प्रेम संबंध में समय कम होने पर भी एक ईमानदार संदेश या छोटा संवाद बहुत मायने रखेगा। रिश्तों में संतुलन का अर्थ हर समय साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना है।
कन्या करियर राशिफल
करियर के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण है। वरिष्ठों से सहयोग, मार्गदर्शन या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। अगर कोई प्रस्तुति, समीक्षा, इंटरव्यू, मीटिंग या जिम्मेदारी वाला काम है तो आप उसे अच्छी तरह संभाल सकते हैं। व्यवसाय में विस्तार, नई सेवा, नया ग्राहक वर्ग या कार्यप्रणाली सुधारने की योजना बन सकती है। छात्रों के लिए दिन थोड़ा धीमा लग सकता है। मन पढ़ाई में बैठने के बाद ही टिकेगा, इसलिए शुरुआत करना सबसे जरूरी कदम है। रिवीजन, नोट्स साफ करना और कठिन विषय को छोटे भागों में पढ़ना बेहतर रहेगा। काम और पढ़ाई दोनों में गुणवत्ता पर जोर रखें। जल्दबाजी की चमक से ज्यादा स्थिर प्रदर्शन लाभ देगा।
कन्या धन राशिफल
आर्थिक पक्ष में सुधार के संकेत हैं। नियमित आय के अलावा किसी अतिरिक्त स्रोत, इंसेंटिव, फ्रीलांस काम या रुकी हुई रकम पर बात आगे बढ़ सकती है। फिर भी गणना साफ रखें। लाभ की संभावना दिखे तो खर्च की सूची भी साथ बनाएं। काम बढ़ने पर सुविधा संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं। सुरक्षित योजना, चरणबद्ध निवेश और पुरानी बचत की समीक्षा उपयोगी रहेगी। कोई भी बड़ा कदम भावनाओं में न लें।
कन्या हेल्थ राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन काम का दबाव शरीर को थका सकता है। बैठने की गलत मुद्रा, कम पानी या बिना ब्रेक काम करने से भारीपन महसूस हो सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, समय पर भोजन और थोड़ी पैदल चाल मदद करेगी। बच्चों की दिनचर्या और अपनी नींद दोनों पर ध्यान दें। यही संतुलन बनाए रखेगा।
आज की सलाह: काम की रफ्तार तेज रखें, पर अपने व्यवहार में नरमी और धैर्य बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र