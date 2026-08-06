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आज का कन्या राशिफल 6 अगस्त: चंद्रमा का बदलाव पहले तनाव, फिर समझ का रास्ता खोलेगा

By Anita Baranwal
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Aaj ka kanya rashifal: सफर, वाहन, दस्तावेज और समय प्रबंधन में सावधानी रखें। शाम तक मन हल्का हो सकता है और कोई बातचीत नया नजरिया दे सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आज सबसे बड़ी ताकत साबित होगा।

Kanya Rashi 6 August 2026
आज का कन्या राशिफल 6 अगस्त

Virgo Horoscope today, Kanya Rashifal: दिन की शुरुआत थोड़ी दबावभरी या उलझी हुई लग सकती है। सुबह के हिस्से में कुछ काम रुकते हुए, लोगों का रवैया कठिन या मन थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। इसलिए शुरुआत में धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, माहौल खुलने लगेगा। सोच में विस्तार आएगा और आप किसी समस्या को दूसरी नजर से देख पाएंगे। चंद्रमा का यह बदलाव बताता है कि पहले तनाव, फिर समझ का रास्ता खुलेगा। आपकी राशि में शुक्र होने से व्यक्तित्व में आकर्षण और सलीका बना रहेगा। लोग आपकी प्रस्तुति और व्यवहार नोटिस करेंगे। वहीं सूर्य, बुध और गुरु लाभ के क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए दोस्त, समूह, सीनियर या नेटवर्क से काम की उपयोगी बात निकल सकती है। मंगल करियर क्षेत्र में मेहनत बढ़ा रहा है। काम की गति तेज होगी, पर छोटी रुकावटें भी आएंगी। इसलिए दिन को खराब कहने के बजाय इसे संभालने वाला दिन समझें।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में मतभेद की संभावना है, खासकर तब जब आप अपनी बात बहुत सीधे या तेज लहजे में कह दें। जीवनसाथी या पार्टनर की बात बीच में काटना बहस बढ़ा सकता है। बेहतर होगा पहले पूरा सुनें। सुबह का हिस्सा ज्यादा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए पुरानी शिकायतें न छेड़ें। बाद में स्थिति नरम होगी और समझदारी से बात बन सकती है। प्रेम संबंधों में अपेक्षाएं ज्यादा हों तो निराशा हो सकती है। किसी बात को निजी अस्वीकार की तरह न लें। थोड़ा स्पेस और साफ संवाद आज सबसे जरूरी है। परिवार के बड़ों की राय सुनना लाभ देगा।

कन्या करियर राशिफल

काम में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होंगी। सुबह किसी फाइल, जवाब, अनुमति, तकनीकी बात या सहकर्मी के कारण गति धीमी पड़ सकती है। इसके बाद आप स्थिति को बेहतर तरीके से पकड़ लेंगे। मंगल करियर को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। बस जल्दबाजी में गलती न करें। नौकरी में जो लोग प्रस्तुति, विश्लेषण, सेवा, प्रबंधन या ग्राहक संभालते हैं, उन्हें आज व्यवस्थित रहना होगा। राहु कामकाजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है, इसलिए तुलना छोड़कर अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। विद्यार्थी शुरुआत में एकाग्रता के लिए संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन बाद में पढ़ाई की लय बन सकती है। किसी शिक्षक, मेंटर या वरिष्ठ की सलाह उपयोगी होगी।

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कन्या धन राशिफल

पैसों के मामले में सतर्क रहना सही रहेगा। लाभ के अवसर दिख सकते हैं, लेकिन हर चमकती चीज फायदेमंद नहीं होती। जोखिम वाले निवेश, सुनी-सुनाई बातों या तेज लाभ के वादों से दूरी रखें। अगर कहीं पैसा लगाना जरूरी है, तो शर्तें पढ़ें और सीमा तय करें। काम से जुड़ा भुगतान या आय सामान्य रूप से चल सकती है। यात्रा, वाहन, सुविधा या प्रोफेशनल जरूरतों पर खर्च संभव है। बजट लिखकर चलेंगे तो मन भी शांत रहेगा।

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कन्या हेल्थ राशिफल

मूड थोड़ा नीचे जा सकता है, इसलिए खुद पर अनावश्यक दबाव न डालें। शरीर में जकड़न, थकान या अधिक काम का असर महसूस हो सकता है। वाहन चलाते समय और सीढ़ियों या फिसलन वाली जगहों पर सतर्क रहें। लंबा समय एक ही मुद्रा में न बैठें। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी चाल-चलन जरूरी है। शाम तक मानसिक बोझ कम करने के लिए स्क्रीन से दूरी और शांत समय फायदेमंद रहेगा।

आज की सलाह: जवाब देने से पहले सुनें, और काम में जल्दबाजी के बजाय क्रम बनाकर आगे बढ़ें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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