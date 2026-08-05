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आज का कन्या राशिफल 5 अगस्त: करियर में मंगल और बुध तेज बना रहे, लेकिन जल्दबाजी से बचें

By Anita Baranwal
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Aaj  ka kanya rashifal: साझेदारी या करीबी संबंधों में धैर्य रखें, क्योंकि सामने वाले का रवैया भी आज बदला-बदला हो सकता है। जोखिम वाले फैसले, भावुक खर्च और अनावश्यक वादों से दूरी रखें। धीरे चलना ही आज की असली ताकत है। 

Kanya Rashi 5 August 2026 Virgo Horoscope today,आज का कन्या राशिफल 5 अगस्त
आज का कन्या राशिफल 5 अगस्त

Virgo Horoscope today, Kanya Rashifal: दिन थोड़ा संवेदनशील और सतर्कता मांगने वाला है। चंद्रमा अचानक बदलाव, भीतर के दबाव और अधूरे कामों वाले हिस्से को छू रहा है, इसलिए सामान्य बात भी भारी लग सकती है। हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होगी, यही स्वीकार करना सबसे बड़ी राहत देगा। काम, यात्रा, सड़क, मशीन, तेज़ी या जल्दबाजी वाली स्थितियों में संभलकर रहना बेहतर रहेगा। बेवजह बहस, तर्क या साबित करने की जिद नुकसान करेगी। अच्छी बात यह है कि व्यक्तित्व में शुक्र का सहारा आपको सभ्य, संतुलित और आकर्षक बनाए रखेगा। लोग आपकी बात मान सकते हैं, अगर आप उसे नरमी से रखें। सामाजिक दायरे, दोस्तों और आय से जुड़े संकेत सहायक हैं, इसलिए बिल्कुल नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं। बस दिन के मूड को समझकर चलना होगा। किसी खबर, संदेश या प्रतिक्रिया से मन थोड़ी देर के लिए खिन्न हो सकता है। उसे अंतिम सच न मानें।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में नाजुक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। साथी की बात बीच में काटना, पुरानी शिकायतें दोहराना या हर मुद्दे का तुरंत समाधान मांगना तनाव बढ़ा सकता है। अगर मन खट्टा है तो पहले खुद शांत हों, फिर बात करें। प्रेम संबंधों में दिन पूरी तरह खराब नहीं है, पर उतना सहज भी नहीं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। अविवाहित लोग किसी आकर्षण को लेकर उलझन महसूस कर सकते हैं। संबंधों में संयम, विनम्रता और साफ इरादा सबसे उपयोगी रहेगा। छोटी नाराजगी को बड़ा मुद्दा न बनने दें।

कन्या धन राशिफल

कामकाज में जिम्मेदारियां बनी रहेंगी। करियर क्षेत्र में मंगल और बुध की सक्रियता आपको तेज़ और प्रभावी बनाती है, लेकिन वही जल्दबाजी भी करा सकती है। इसलिए जोश से ज्यादा व्यवस्था पर भरोसा करें। ऑफिस में बहस, ईमेल का तेज़ जवाब या मीटिंग में तीखा लहजा छवि बिगाड़ सकता है। तथ्यों के साथ, शांत तरीके से बात रखें। छात्रों के लिए दिन गहराई से पढ़ने, नोट्स सुधारने और कठिन विषय समझने का है। सतही पढ़ाई से लाभ कम मिलेगा। अगर किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रोजेक्ट का दबाव है तो काम को छोटे हिस्सों में बांटें। सेवा, विश्लेषण, तकनीकी या व्यवस्थित काम करने वालों को लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे धैर्य रखें।

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कन्या धन राशिफल

निवेश, उधार और जोखिम वाले फैसलों में सावधानी जरूरी है। केवल उत्साह में आकर पैसा लगाने का समय नहीं है। लाभ के कुछ अवसर बने रह सकते हैं, लेकिन शर्तें पढ़े बिना कदम न बढ़ाएं। काम से जुड़ी जरूरतों, यात्रा, उपकरण या रोजमर्रा की चीजों पर खर्च हो सकता है। अगर साझा धन, बिल, टैक्स जैसे कागजी मामले सामने हों तो उन्हें टालने के बजाय व्यवस्थित करें। नकदी का प्रवाह समझकर चलेंगे तो दबाव कम रहेगा।

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कन्या हेल्थ राशिफल

तनाव का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है, इसलिए खुद को जरूरत से ज्यादा न धकेलें। सड़क पर, सीढ़ियों पर या जल्दी-जल्दी काम करते समय सावधानी रखें। थकान, बेचैनी या नींद का असर ध्यान भटका सकता है। हल्का भोजन, समय पर पानी और छोटी वॉक मदद करेगी। मन पर बोझ हो तो चुपचाप सहने के बजाय लिखकर या बात करके बाहर निकालें।

आज की सलाह: बहस से दूरी रखें, हर काम धीरे करें और पैसों के फैसले पूरी जांच के बाद लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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