Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का कन्या राशिफल 4 अगस्त: राहु के असर से प्रतियोगिता, दबाव बढ़ेगा, प्लानिंग संभाल लेगी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka Kanya Rashifal: छात्र वर्ग को मेहनत ज्यादा करनी होगी। समझ तो बनेगी, लेकिन अच्छे परिणाम के लिए नियमित अभ्यास और दोहराव जरूरी रहेगा। सीधी, धीमी और सच्ची बात सबसे अच्छा रास्ता है। 

Virgo Horoacope today 4 august kanya rashifal, आज का कन्या राशिफल 4 अगस्त
आज का कन्या राशिफल 4 अगस्त

Virgo Horoscope, Kanya rashifal: आपके लिए दिन लोगों के साथ तालमेल से शुरू होगा। बातचीत, साझेदारी, समझौते, मुलाकात, प्रस्ताव या रिश्तों से जुड़े काम पहले हिस्से में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी राशि में शुक्र होने से व्यक्तित्व में आकर्षण और सलीका बना रहेगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे और आप भी सामने वाले की जरूरत बेहतर समझ पाएंगे। जो लोग किसी नए सहयोग, साझेदारी या औपचारिक रिश्ते की दिशा में बात कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बातचीत को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। दिन बढ़ने पर माहौल थोड़ा गहरा होगा। तब मन में शंका, थकान, निजता की जरूरत या किसी लंबित बात को लेकर बेचैनी बढ़ सकती है। चंद्रमा के बाद वाले असर में हर बात सबको बताना जरूरी नहीं। शांत रहकर स्थितियों को देखना बेहतर रहेगा। मंगल और बुध करियर के क्षेत्र में हैं, इसलिए काम में तेजी और निर्णय की मांग बनी रहेगी। राहु छठे भाव के असर से प्रतियोगिता, डेडलाइन और काम का दबाव बढ़ा सकता है, पर सही योजना आपको संभाल लेगी। पहले हिस्से में सहयोग लीजिए, बाद के हिस्से में गहराई से जांच कीजिए।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों के लिए पहला हिस्सा अच्छा कहा जा सकता है। अविवाहित लोगों को बातचीत का अच्छा अवसर मिल सकता है। जो लोग लंबे समय बाद किसी खास से मिलना या खुलकर बात करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय सहायक है। विवाहित लोगों में निकटता और साथ निभाने की भावना बढ़ेगी। साथी के साथ किसी व्यावहारिक योजना, बजट या परिवार की जिम्मेदारी पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है। रात की ओर थोड़ा संदेह या भावनात्मक खिंचाव आ सकता है। इसलिए अनकही बातों को मन में जमा न होने दें।

कन्या करियर राशिफल

करियर में गति बनी रहेगी। मीटिंग, प्रस्तुति, बातचीत, क्लाइंट डीलिंग, व्यापार प्रस्ताव या नया सहयोग सामने आ सकता है। नौकरीपेशा लोग अपनी तैयारी मजबूत रखें, क्योंकि अचानक जवाब देना पड़ सकता है। जो लोग नया बिजनेस पार्टनर या सहयोगी तलाश रहे हैं, उनके लिए बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन हर शर्त साफ लिखित रूप में देखना जरूरी है। कानूनी, सरकारी या औपचारिक कागज से जुड़े मामलों में कुछ प्रगति दिखाई दे सकती है, पर अंतिम नतीजा मानकर न चलें।

ये भी पढ़ें:कन्या साप्ताहिक राशिफल 2-8 अगस्त: इस सप्ताह कन्या राशि के लिए क्या होगें बदलाव?

कन्या धन राशिफल

आर्थिक मामलों में सहयोग मिलने की संभावना है। परिवार, साथी या रिश्तेदारी से सलाह, मदद या उपयोगी सूचना मिल सकती है। फिर भी साझा धन, उधार, दस्तावेज या किसी और के भरोसे लिए गए फैसले में सावधानी रखें। पहले हिस्से में सौदेबाजी या भुगतान का काम निपटाना अच्छा रहेगा। बाद के हिस्से में गुप्त खर्च, फीस, रखरखाव या लंबित भुगतान सामने आ सकता है। बजट बनाकर चलेंगे तो तनाव कम रहेगा। दिखावे के खर्च से बचना लाभदायक होगा।

ये भी पढ़ें:आज का तुला राशिफल 4 अगस्त: चंद्रमा का असर जिम्मेदारियों, उलझनों को बढ़ा सकता है

कन्या हेल्थ राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन शरीर संकेत देगा कि आराम भी जरूरी है। दिन के पहले हिस्से में आप सक्रिय रहेंगे, पर बाद में थकान, भारीपन या मानसिक बोझ महसूस हो सकता है। बहुत तला या अनियमित भोजन से बचें। पर्याप्त पानी लें और देर तक बैठे रहने पर थोड़ा चलें। जो बात मन पर दबाव डाल रही है, उसे लिख लेना या किसी भरोसेमंद से कहना राहत दे सकता है। रात को शांत दिनचर्या रखें।

आज की सलाह: पहले सहयोग से काम बढ़ाएं, फिर हर कागज और वादा ध्यान से जांचें।

ये भी पढ़ें:रक्षा बंधन पर 5 घंटे 39 मिनट तक लगेगा चंद्रग्रहण, इस देश में चंद्रमा दिखेगा लाल
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Kanya Rashifal in hindi Virgo Horoscope Rashifal In Hindi
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने