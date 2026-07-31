Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का कन्या राशिफल 31 जुलाई:आज सूर्य और गुरु लाभ के क्षेत्र में हैं, आय की संभावना अधिक

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

aaj ka kanya rashifal in hindi: सुबह का हिस्सा मन से जुड़कर काम करने के लिए अच्छा है। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, व्यवहारिकता बढ़ेगी और फोकस काम, सेवा, रूटीन, सुधार और बचे हुए कामों पर आ जाएगा।

Kanya Rashi 31 July 2026 Virgo Horoscope
कन्या राशिफल 31 जुलाई

Virgo Horoscope today, Kanya rashifal:दिन की शुरुआत हल्के उत्साह, रचनात्मक सोच और मनपसंद कामों की तरफ झुकाव के साथ हो सकती है। बच्चों, शौक, पढ़ाई, प्रस्तुति, कंटेंट, डिजाइन या किसी व्यक्तिगत आइडिया पर ध्यान रहेगा।इसलिए दोपहर के बाद आपको अधिक व्यवस्थित, समयनिष्ठ और विवरण पर केंद्रित रहना होगा। बुध करियर क्षेत्र में आपको तेज दिमाग और स्पष्ट अभिव्यक्ति दे रहा है। वहीं सूर्य और गुरु लाभ के क्षेत्र में हैं, इसलिए अच्छी खबर, सराहना, नेटवर्क से फायदा या आय की संभावना बन सकती है। कुछ लोग अपनी योजना को बड़ा रूप देने, कारोबार बढ़ाने या नई दिशा में सोचने की शुरुआत कर सकते हैं। शुक्र का हल्का असर यह भी बता रहा है कि कभी-कभी आप थकान छिपाकर मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए अपने आराम को नजरअंदाज न करें। कुल मिलाकर दिन पहले प्रेरणा और बाद में मेहनत मांगता है। दोनों को साथ रखेंगे तो नतीजे अच्छे दिखेंगे।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में मधुरता बनी रह सकती है। सुबह का समय रोमांटिक भावनाएं बढ़ा सकता है। कोई प्यारी बातचीत, डेट का प्लान, संदेश या साथ समय बिताने का अवसर बन सकता है। विवाहित लोगों के लिए भी अपनापन रहेगा, बस काम का तनाव बीच में न लाएं। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर या प्रगति सुख दे सकती है। दोपहर के बाद व्यस्तता बढ़ने से मूड थोड़ा व्यावहारिक हो जाएगा, इसलिए साथी को पहले से बता दें कि आपका समय सीमित है। गलतफहमी से बचने के लिए कम शब्द नहीं, साफ शब्द चुनें।

कन्या करियर राशिफल

छात्रों के लिए यह दिन उपयोगी है। शुरुआत में एकाग्रता अच्छी रहेगी और समझ भी तेजी से बनेगी। कठिन विषय, रिवीजन या टेस्ट की तैयारी के लिए सुबह का हिस्सा खास लाभकारी है। बाद में कार्यभार बढ़ सकता है, इसलिए समय का सही बंटवारा करें। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सराहना, सकारात्मक प्रतिक्रिया या उपयोगी संपर्क मिल सकता है। बुध करियर में आपकी पकड़ मजबूत कर रहा है, इसलिए प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट, विश्लेषण, शिक्षण, लेखन या योजना से जुड़े काम अच्छा असर देंगे। कारोबारी लोग विस्तार की दिशा में कदम सोच सकते हैं, लेकिन काम का ढांचा, स्टाफ और खर्च पहले संतुलित करें। मेष से मीन सभी राशियों का राशिफल

ये भी पढ़ें:आज का मेष राशिफल 31 जुलाई:बोलचाल में मंगल से तेजपन आ सकता है, इसलिए सच बोलें

कन्या धन राशिफल

आय और लाभ के संकेत अच्छे हैं। किसी प्रोजेक्ट, कमीशन, ग्राहक, नेटवर्क या पुराने संपर्क से आर्थिक अवसर मिल सकता है। फिर भी जोखिम वाले निवेश में बहुत भरोसा न करें। अगर किसी योजना में पैसा लगाना है तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। बच्चों, शौक या घूमने-फिरने पर खर्च हो सकता है। लाभ आने पर भी सब कुछ तुरंत खर्च करने की आदत से बचना होगा। छोटे-छोटे बचत कदम आगे चलकर ज्यादा काम देंगे। कारोबारी लोग कैश फ्लो पर नजर बनाए रखें।

ये भी पढ़ें:आज का वृश्चिक राशिफल 31 जुलाई:मंगल के कारण सामने वाले से टकराव हो सकता, बचकर रहे

कन्या हेल्थ राशिफल

सुबह ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद थकान या रूटीन का दबाव महसूस हो सकता है। भोजन छोड़ना, देर तक खाली पेट रहना या लगातार काम करना शरीर को कमजोर कर सकता है। हल्की वॉक, समय पर पानी और बैठने की सही मुद्रा पर ध्यान दें। रात तक मन को शांत करने के लिए स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें। आराम को टालते-टालते तनाव न बढ़ने दें।

आज की सलाह: पहले रचनात्मक काम निपटाएं, बाद में रूटीन जिम्मेदारियां ज्यादा आसानी से चलेंगी।

ये भी पढ़ें:आज का तुला राशिफल 31 जुलाई: राहु से उत्साह बढ़ सकता है, पर बिना चेक रिस्क ना लें
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Kanya Rashifal Kanya Rashifal in hindi Virgo Horoscope
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने