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आज का कन्या राशिफल 29 जुलाई: शनि रिश्तों में धैर्य मांग रहा है,शुक्र धीमा होने का संकेत दे रहा

By Anita Baranwal
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Aaj ka kanya rashifal: अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। जहां दिल, दिमाग और समय तीनों साथ हों, वही काम पहले करें। इससे दिन संतोष और उपलब्धि दोनों देगा। 

kanya rashifal 29 july 2026, Virgo Horoscope today
आज का कन्या राशिफल 29 जुलाई 2026

Virgo Horoscope today kanya rashifal 29 july: रचनात्मकता, उत्साह और आत्मविश्वास का अच्छा मेल बना रह सकता है। मन हल्का रहेगा और अपने काम को दिल से करने की इच्छा बढ़ेगी। चंद्रमा आनंद, पढ़ाई और अभिव्यक्ति के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आप जो सोचेंगे उसे अच्छे ढंग से सामने रख पाएंगे। दोस्तों, समूह या परिचितों के बीच आपकी उपस्थिति नोटिस हो सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक मिलन या हल्की आउटिंग का योग भी बन सकता है। लंबे समय से मन में चल रही किसी योजना को नया आकार देने का मौका मिल सकता है। बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां भी खुशी देंगी, भले ही थोड़ा समय मांगें। अंदर ही अंदर आराम और एकांत की जरूरत भी बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र आपको धीमा होने का संकेत दे रहा है। इसलिए पूरा दिन केवल बाहर की भागदौड़ में न निकालें।

कन्या राशिफल लव

दिल के मामले में अपनापन बढ़ सकता है। आपकी बात में सादगी रहेगी तो सामने वाला जल्दी खुल पाएगा। जो लोग संबंध में हैं, वे साथी के साथ हल्के पलों का आनंद ले सकते हैं। किसी पुराने तनाव को मुस्कुराहट और शांत बातचीत से कम किया जा सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए दिन बेहतर है, लेकिन साथी की संवेदनशीलता को समझना जरूरी रहेगा। शनि रिश्तों के क्षेत्र में धैर्य मांग रहा है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले उनकी बात पूरी सुनें। बच्चों या परिवार के बीच प्रेम का माहौल मजबूत होगा।

कन्या राशिफल करियर

यह पक्ष खासा मजबूत दिख रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा फोकस ला सकते हैं और कठिन विषय भी समझ में आने लगेंगे। प्रैक्टिस, टेस्ट, प्रस्तुति या इंटरव्यू जैसी स्थिति में आत्मविश्वास काम आएगा। बुध करियर क्षेत्र में होने से ऑफिस में आपकी समझ, भाषा और योजना क्षमता चमक सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, वे अपने काम को पूरे भरोसे से आगे बढ़ाएंगे। नई जिम्मेदारी लेने का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए दूर स्थान, नए संपर्क या विस्तार की सोच उपयोगी रहेगी। खिलाड़ी, कलाकार या मंच से जुड़े लोग सराहना पा सकते हैं।

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कन्या धन राशिफल

आय और लाभ के संकेत अच्छे हैं, खासकर अगर आपने पहले से मेहनत की है। किसी समूह, नेटवर्क या परिचय के जरिए आर्थिक अवसर मिल सकता है। फिर भी खर्च पर नजर रखें, क्योंकि आराम, शौक या बिना योजना की खरीदारी बजट ढीला कर सकती है। निवेश में जोखिम से अधिक स्थिरता पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। कमाई आने पर उसका हिस्सा बचत में अलग रख दें। यह सरल कदम आगे राहत देगा।

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कन्या हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है। उत्साह बना रहेगा, लेकिन पूरी ऊर्जा बनाए रखने के लिए आराम भी जरूरी है। देर रात जागना या भोजन टालना ठीक नहीं होगा। हल्की कसरत, स्ट्रेचिंग और नियमित पानी पीना आपको संतुलित रखेगा। अगर दिन सामाजिक गतिविधियों में बीते तो बीच बीच में थोड़ा शांत समय भी लें। मानसिक आराम आपकी कार्यक्षमता बढ़ाएगा।

आज की सलाह: जो काम खुशी और लक्ष्य दोनों दे, उसी पर अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा लगाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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