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आज का कन्या राशिफल 28 जुलाई 2026:बुध काम में आपकी योजना, तर्क बातचीत को मजबूती दे रहा

By Anita Baranwal
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aaj ka kanya Rashifal in hindi: बस एक बात ध्यान रखें। खर्च आसानी से बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्र निजी आराम और सुख-सुविधा पर पैसा लगाने की इच्छा बढ़ा रहा है। जो भी करें, संतुलन के साथ करें।

aaj ka kanya rashifal 28 july 2026
कन्या राशिफल 28 जुलाई 2026

virgo horoscope today 28 july 2026: दिन का पहला हिस्सा घर, परिवार, सुविधा और मन की शांति पर केंद्रित रह सकता है। घरेलू काम, माता का सहयोग, घर की व्यवस्था, सामान की खरीद या रहने की जगह को बेहतर बनाने की सोच प्रमुख रहेगी। अगर आप घर के लिए कोई जरूरी चीज लेने का प्लान बना रहे हैं, तो उसके विकल्प देखने और बजट तय करने का समय ठीक है। परिवार के साथ बैठकर किसी सुधार, मरम्मत, सजावट या सुविधा बढ़ाने की बात हो सकती है। मन को आराम देने वाली गतिविधियां भी अच्छी लगेंगी। दोपहर के बाद मूड और खुल सकता है। तब रचनात्मकता, हल्कापन, घूमना, फिल्म, बच्चों के साथ समय या किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने की संभावना बन सकती है। सूर्य और गुरु लाभ के क्षेत्र में होने से लोगों का सहयोग मिलता दिखेगा, जबकि बुध करियर में आपकी समझ को मजबूत बनाए रखेगा।

कन्या राशिफल लव

रिश्तों में मधुरता बनी रह सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और घर के फैसलों में एक-दूसरे की राय महत्व पाएगी। यदि किसी घरेलू खर्च, साज-सज्जा या बाहर घूमने की योजना पर बात हो, तो सहयोग मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भी सहजता है, खासकर जब आप सामने वाले के साथ बिना दिखावे के समय बिताएं। शाम के बाद रोमांटिक मूड थोड़ा बढ़ सकता है और हल्की-फुल्की बातचीत मन को अच्छा करेगी। परिवार में माता या किसी बड़े का स्नेह भावनात्मक सहारा देगा। बस इतना ध्यान रखें कि काम और निजी समय के बीच संतुलन बिगड़ा तो सामने वाला उपेक्षा महसूस कर सकता है। मेष से मीन तक राशिफल यहां पढ़ें

कन्या राशिफल करियर

करियर में दिन उपयोगी है। बुध काम के क्षेत्र में आपकी योजना, तर्क और बातचीत को मजबूती दे रहा है। ऑफिस में मीटिंग, रिपोर्ट, प्रस्तुति, डेटा, लेखन, पढ़ाने, सलाह देने या प्रबंधन वाले काम अच्छे ढंग से हो सकते हैं। जो लोग संपत्ति, इंटीरियर, गृह उपकरण, शिक्षा, डिजाइन, तकनीकी सर्विस या ग्राहक सेवा से जुड़े हैं, उन्हें विशेष सक्रियता रह सकती है। छात्र पहले हिस्से में घर के शांत माहौल में पढ़ाई से अच्छा लाभ ले सकते हैं। बाद के हिस्से में रचनात्मक विषय, प्रैक्टिकल काम या प्रस्तुति आधारित तैयारी में मन लगेगा। अगर किसी प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देना है, तो सहयोग मांगने में संकोच न करें। साथी या टीम से मदद मिल सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में नेटवर्किंग का भी फायदा हो सकता है।

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कन्या राशिफल धन

वित्तीय रूप से दिन खर्च वाला हो सकता है। घर, सजावट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सुविधा या बाहर घूमने पर पैसा जाने की संभावना है। खर्च गलत नहीं होगा, पर आवश्यकता और चाहत में फर्क करना जरूरी रहेगा। आय के साधन और लाभ के मौके बने हुए हैं, इसलिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं, मगर खर्च का हिसाब रखें। यदि संपत्ति, किराया, रखरखाव या घरेलू खरीद से जुड़ा निर्णय लेना है, तो गुणवत्ता और वारंटी जैसी बातों पर ध्यान दें। सामाजिक कारणों से भी कुछ खर्च जुड़ सकता है।

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कन्या हेल्थ राशिफल

मानसिक रूप से दिन राहत देने वाला हो सकता है, खासकर यदि आप घर का माहौल सधा हुआ रखें। फिर भी ज्यादा भागदौड़ और बाहर का खाना शरीर को भारी कर सकता है। आराम, पानी और हल्की शारीरिक हलचल जरूरी रहेगी। भावनात्मक संतुलन के लिए परिवार के साथ शांत समय बिताना अच्छा रहेगा। देर रात तक जागने से अगला दिन सुस्त हो सकता है।

आज की सलाह: घर की खुशी पर खर्च करें, लेकिन हर खरीद से पहले जरूरत, जगह और बजट जरूर मिलाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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