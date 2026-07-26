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आज का कन्या राशिफल 27 जुलाई 2026:चंद्रमा मन और गृहस्थ जीवन पर ध्यान खींच रहा है

By Anita Baranwal
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Aaj ka kanya rashifal: प्रेम संबंधों में दिखावे की जगह सच्ची उपस्थिति ज्यादा असर करेगी। किसी प्रियजन के लिए समय निकालना ही सबसे अच्छी अभिव्यक्ति रहेगा।

kanya_rashifal_27 july 2026, कन्या राशिफल 27 जुलाई
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Virgo Horoscope today: मन को राहत देने वाला दिन बन सकता है। लंबे समय से चल रही छोटी चिंताएं कुछ हल्की पड़ेंगी और घर परिवार के बीच सुकून महसूस होगा। घरेलू काम, सफाई, व्यवस्था, परिवार के साथ बैठना, पुरानी बातों को सहज करना और निजी जीवन को समय देना इस दिन को बेहतर बना सकता है। यदि किसी पारिवारिक कार्यक्रम, मिलन या दोस्तों के साथ बैठकी का मौका मिले तो मन प्रसन्न होगा। कुछ लोगों के लिए घर की सुविधा, वाहन, सजावट या जरूरी सामान को लेकर विचार बन सकते हैं। माता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से सहयोग और अपनापन मिल सकता है। चंद्रमा मन और गृहस्थ जीवन पर ध्यान खींच रहा है, इसलिए बाहरी उपलब्धियों से अधिक अंदर की शांति महत्वपूर्ण लगेगी। साथ ही सूर्य और गुरु लाभ के पक्ष को सहारा दे रहे हैं, इसलिए जो काम लोगों के सहयोग से होते हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं। मानसिक दबाव घटेगा, अगर आप हर बात का बोझ अकेले न उठाएं।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में कोमलता और अपनापन बढ़ सकता है। जीवनसाथी या साथी के साथ घर, भविष्य, आराम, परिवार या निजी जरूरतों पर शांत बातचीत हो सकती है। अगर हाल में व्यस्तता के कारण दूरी बनी थी, तो साथ समय बिताने से स्थिति सुधरेगी। परिवार के लोगों के बीच आपका व्यवहार जोड़ने वाला रहेगा। मां या मातृसमान व्यक्ति से भावनात्मक सहारा मिल सकता है।

कन्या करियर राशिफल

करियर में योजनाएं मजबूत करने का समय है। बुध कार्यक्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आपकी सोच व्यवस्थित रहेगी और काम को ढंग से पेश करने में सफलता मिल सकती है। जो लोग प्रशासन, लेखन, विश्लेषण, पढ़ाई, डेटा, प्रबंधन या योजना आधारित कार्य में हैं, उन्हें अच्छा प्रवाह मिलेगा। ऑफिस में आपकी बात सुनी जा सकती है, खासकर जब आप तथ्य स्पष्ट रखें। विद्यार्थियों के लिए घर पर शांत माहौल में पढ़ाई लाभ देगी। रिवीजन, नोट्स व्यवस्थित करने और पुराने टॉपिक दोहराने से अच्छा परिणाम मिलेगा। टीम के साथ काम में धैर्य रखें, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी गति से नहीं चलेगा।

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कन्या धन राशिफल

आर्थिक रूप से दिन स्थिर और उपयोगी है। बचत बढ़ाने की सोच मजबूत हो सकती है। परिवार, घर, वाहन या घरेलू जरूरत पर खर्च संभव है, पर सही योजना से यह बोझ नहीं बनेगा। माता पिता की ओर से सहयोग, सलाह या किसी खर्च में मदद मिल सकती है। आय के नियमित स्रोत संतोष देंगे। यदि किसी बड़ी खरीद का विचार है तो पूरी तुलना और बजट देखकर निर्णय लें। छोटी बचत को भी महत्व दें, वही आगे राहत बनाएगी।

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कन्या हेल्थ राशिफल

मानसिक राहत का असर शरीर पर भी अच्छा पड़ेगा। फिर भी घर में बैठकर ज्यादा निष्क्रिय न हो जाएं। हल्की चाल, स्ट्रेचिंग और समय पर भोजन जरूरी रहेगा। नींद पूरी होगी तो पूरे दिन का मूड अच्छा रहेगा। भावनात्मक थकान उतारने के लिए थोड़ी शांति, परिवार का साथ और डिजिटल शोर से दूरी फायदेमंद रहेगी। सरल दिनचर्या ही आपकी ताकत बनेगी।

आज की सलाह: घर के माहौल को हल्का रखें और बचत के लिए छोटा मगर पक्का कदम उठाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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