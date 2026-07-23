आज का कन्या राशिफल 24 जुलाई: चंद्रमा का असर प्रयास, संवाद , फैसलों को अहम बना रहा
Aaj ka kanya rashifal: मन में जो अस्थिरता है, उसे काम की स्पष्ट सूची से संभालें। धीरे चलेंगे तो दिन बेहतर निकलेगा। जल्दबाजी करेंगे तो थकान ज्यादा महसूस होगी।
दिन भागदौड़ वाला रह सकता है, लेकिन इसी भागदौड़ में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मन में हल्की बेचैनी और कभी कभी आलस जैसा भाव आ सकता है, फिर भी जब आप काम शुरू करेंगे तो गति पकड़ लेंगे। चंद्रमा का असर प्रयास, संवाद और छोटे फैसलों को अहम बना रहा है। इसलिए दिन में कई कॉल, संदेश, मीटिंग, फॉलोअप या छोटी यात्राएं संभव हैं। बुध करियर पक्ष को मजबूत कर रहा है, जिससे आपकी बात असरदार रह सकती है और काम आगे बढ़ सकते हैं। कोई साहसी फैसला आपको ज्यादा मेहनत करने की ओर धकेल सकता है, पर यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अपने समय को बिखरने न दें। जो काम जरूरी हैं, पहले उन्हें निपटाएं। भाई बहन, सहकर्मी या करीबी लोगों से मदद मिल सकती है, लेकिन हर बात पर तुरंत राय देने की आदत कम करें।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में स्थिति सामान्य रहेगी। बहुत ऊंची अपेक्षाएं न रखें, तो मन संतुलित रहेगा। जीवनसाथी या पार्टनर अपने तरीके से साथ देंगे, लेकिन आज आपको भी धैर्य और विनम्रता दिखानी होगी। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, तो छोटा सा संदेश या थोड़ी देर की बातचीत भी दूरी कम कर सकती है। बच्चों को लेकर संतोष मिल सकता है। उनकी प्रगति, व्यवहार या किसी छोटे परिणाम से खुशी मिलेगी। प्रेम संबंधों में जरूरत से ज्यादा विश्लेषण न करें। सरलता और भरोसा आज ज्यादा काम आएंगे। किसी बात को साबित करने के बजाय समझने पर जोर दें।
कन्या करियर राशिफल
करियर में यह दिन सक्रिय रहने का है। आपकी योजना, विश्लेषण और काम करने की शैली लोगों का ध्यान खींच सकती है। ऑफिस में कोई जिम्मेदारी बढ़ सकती है या ऐसा काम मिल सकता है जिसमें तेज सोच और सही निर्णय चाहिए। यह दबाव भी देगा और सीख भी। साहस के साथ लिया गया फैसला आपको मेहनत की दिशा में आगे धकेलेगा। विद्यार्थी लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं, खासकर अगर उन्होंने पहले से तैयारी ठीक रखी है। ध्यान लगाने में थोड़ी शुरुआत की मुश्किल हो सकती है, पर एक बार रफ्तार मिल जाए तो पढ़ाई अच्छी चलेगी। बच्चों और छात्रों के लिए परिणाम या उपलब्धि की खुशी मिल सकती है। इंटरव्यू, प्रस्तुति, लेखन, डेटा, शोध या विश्लेषण आधारित काम में अच्छी प्रगति संभव है। बस अपने शब्दों को संतुलित रखें। हर सच तुरंत बोल देना समझदारी नहीं होता।
कन्या धन राशिफल
पैसा मेहनत के साथ जुड़ा रहेगा। जो मिलेगा, वह आपके प्रयासों और समय पर किए काम का फल होगा। अचानक लाभ की उम्मीद न रखें। आय के छोटे रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन साथ ही दैनिक खर्च भी रहेंगे। नेटवर्क, संपर्क या पुराने ग्राहक के कारण फायदा मिल सकता है। बचत का इरादा अच्छा है, पर छिपे हुए छोटे खर्च उसे कम कर सकते हैं। यात्रा, संचार, उपकरण या कामकाजी जरूरतों पर खर्च संभव है। हिसाब लिखकर चलेंगे तो नियंत्रण बेहतर रहेगा।
कन्या हेल्थ राशिफल
मानसिक बेचैनी और हल्की सुस्ती दोनों साथ रह सकती हैं। यही वजह है कि शरीर ठीक होते हुए भी थकान महसूस हो सकती है। छोटी वॉक, गहरी सांस और समय पर पानी पीना बहुत मदद करेगा। लगातार काम के बीच छोटे ब्रेक लें। नींद और स्क्रीन टाइम का संतुलन रखें। अगर मन भटक रहा हो, तो एक समय में एक ही काम करें। इससे तनाव कम होगा और ऊर्जा बची रहेगी।
आज की सलाह: काम को छोटे हिस्सों में बांटें, बोलने से पहले सोचें और मेहनत की लय बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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