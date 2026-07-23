आज का कन्या राशिफल 23 जुलाई: करियर में बुध वक्री होने से कामकाज की समीक्षा जरूरी होगी
aaj ka kanya rashifal: साथी और बच्चों से जुड़ी खबरें मन को स्थिर कर सकती हैं। कुल मिलाकर यह दिन बताता है कि कमाई, आत्मविश्वास और प्रगति सब मिलेंगे, पर सब कुछ लगातार प्रयास से।
Virgo horoscope: सुबह का समय धन, परिवार, बोलचाल और अपनी प्राथमिकताओं को संभालने में जाएगा। पैसों का हिसाब, घरेलू खर्च, किसी जरूरी खरीद या परिवार के भीतर भूमिका तय करने जैसी बातें सामने आ सकती हैं। आपकी कमाई और लाभ के क्षेत्र पर अच्छा सहारा है, इसलिए मेहनत का परिणाम धीरे धीरे बनता दिखेगा। फिर भी वाणी में जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। दिन के बाद के हिस्से में साहस, दौड़भाग और काम पूरा करने की इच्छा बढ़ेगी। कोई जरूरी फोन, दस्तावेज, छोटा सफर या भाई बहन से जुड़ी बात सक्रिय हो सकती है। मेहनत का दिन है, इसलिए बेचैनी भी साथ रह सकती है, पर निराश होने की जरूरत नहीं। जो फैसला आप लंबे समय से टाल रहे थे, उसे अब छोटे कदमों में आगे बढ़ाना सही रहेगा। धैर्य रखेंगे तो दिन उपयोगी बनेगा।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में सामान्यतः संतुलन बना रहेगा। सुबह के समय परिवार या घरेलू जिम्मेदारियों के कारण रोमांटिक मूड कम रह सकता है, लेकिन नाराजगी की वजह भी छोटी ही होगी। शाम की ओर बातचीत बढ़ेगी और रिश्ते में सहजता लौटेगी। विवाहित लोग साथी से काम और भविष्य की योजना पर खुलकर बात कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे छोटे संदेश या छोटी मुलाकात से दूरी कम कर पाएंगे। बच्चों से जुड़ी कोई संतोषजनक बात सुनने को मिल सकती है। लहजा नरम रखें, यही सबसे बड़ा सहारा बनेगा।
कन्या राशिफल करियर
करियर क्षेत्र में बुध वक्री होने से कामकाज की समीक्षा जरूरी होगी। पुरानी फाइल, पुराना संपर्क, लंबित मेल या अधूरी योजना फिर सामने आ सकती है। इसे परेशानी न मानें। यही सुधार का मौका है। नौकरीपेशा लोगों को अपने शब्द और समय दोनों पर ध्यान देना होगा। बिजनेस में मेहनत से ही फायदा दिखेगा। शॉर्टकट से बचें। दिन के बाद के हिस्से में साहस बढ़ेगा और आप किसी जरूरी कॉल, मीटिंग या प्रस्तुति को आगे बढ़ा पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यही संकेत है कि लगातार अभ्यास ही परिणाम देगा। बच्चों या युवा विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है।
कन्या लव राशिफल
पैसा मेहनत से आएगा और उसी के अनुसार स्थिर रहेगा। बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें, खासकर उन चीजों पर जो केवल दिखावे के लिए हों। सुबह वित्तीय निर्णय अधिक गंभीरता से लिए जा सकते हैं। शाम की ओर छोटे कामों से आय या लाभ की संभावना बन सकती है। किसी पुराने भुगतान, कमीशन या बकाया पर बात आगे बढ़ सकती है। साझेदारी के खर्च में साफ हिसाब रखें।
कन्या हेल्थ राशिफल
मेहनत अधिक होने से बेचैनी और थकान महसूस हो सकती है। मन जल्दी जल्दी कई बातें सोचेगा, इसलिए शरीर को विराम देना जरूरी है। समय पर भोजन करें और पानी कम न होने दें। हल्की चाल, स्ट्रेचिंग और सही नींद से फर्क पड़ेगा। स्क्रीन पर लंबे समय तक टिके रहने से बचें। छोटे ब्रेक लाभ देंगे।
आज की सलाह: धैर्य रखें, मेहनत जारी रखें और पैसों के फैसले लिखित हिसाब के साथ लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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