आज का कन्या राशिफल: बुध करियर में पुराने मुद्दे फिर सामने ला सकता है, चंद्रमा प्रैक्टिकल बना रहा
Aaj ka kanya Rashifal: वाहन, यात्रा या बड़ी खरीद से जुड़ी योजना हो तो थोड़ा और जांच लेना बेहतर रहेगा। परिवार के बीच अपनी बात रखते समय स्वर नरम रखें, इससे आधी समस्या वहीं हल हो जाएगी।
Virgo Horoscope today, 22 july tula rashifal: पैसों, परिवार, बोलचाल और आत्मविश्वास से जुड़ा दिन है। आपके भीतर हिम्मत रहेगी और कुछ नया या अलग करने की इच्छा भी उठ सकती है। छोटे सफर, जरूरी मुलाकात या अचानक बने काम की संभावना है। चंद्रमा का असर आपको व्यावहारिक बनाएगा, इसलिए आप भावनाओं से ज्यादा उपयोगिता देखकर बात करेंगे। यह अच्छी बात है, पर शब्दों में कठोरता न आने दें। सूर्य और गुरु लाभ के क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों, टीम, नेटवर्क या परिचितों से सहयोग मिल सकता है। वहीं बुध करियर के मामले में पुराने मुद्दे फिर सामने ला सकता है। दिन भर कुछ काम जल्दी पूरे होते दिखेंगे और कुछ में रुकावट महसूस होगी। यही वजह है कि आपको एक साथ बहादुरी और धैर्य दोनों की जरूरत होगी।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में आज लहजे का बहुत महत्व रहेगा। बात सही होते हुए भी अगर तीखी कही गई, तो विवाद बढ़ सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ छोटी बहस को बड़ा मुद्दा न बनने दें। शनि का प्रभाव आपको रिश्ते में जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहा है, इसलिए केवल अपनी बात कहने के बजाय सुनना भी जरूरी है। यदि किसी बात पर तनाव है, तो थोड़ी देर बाद शांत होकर बात करें। अविवाहित लोगों को आकर्षण तो महसूस हो सकता है, लेकिन सामने वाले की संवेदनशीलता को समझना अधिक जरूरी रहेगा।
कन्या करियर राशिफल
करियर के क्षेत्र में आप सक्रिय रहेंगे और अलग सोचने की इच्छा भी रहेगी। मीटिंग, चर्चा, रिपोर्ट, मेल या प्रोजेक्ट में बारीकियों पर आपकी पकड़ काम आएगी। फिर भी बुध की स्थिति यह संकेत देती है कि पुरानी गलती, अधूरी जानकारी या मिसकम्युनिकेशन को ठीक करना पड़ेगा। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। वरिष्ठ आपसे स्पष्ट जवाब चाहेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, खासकर लिखने, विश्लेषण और रिवीजन वाले काम में। यात्रा, प्रशिक्षण या किसी नए कौशल की योजना बन सकती है। व्यापारी वर्ग को बाहर संपर्क बढ़ाने से अवसर मिल सकते हैं, पर कागजी प्रक्रिया ध्यान से देखें।
कन्या धन राशिफल
धन की स्थिति औसत से संतुलित कही जा सकती है। आय के अवसर बने रहेंगे, खासकर संपर्कों और नेटवर्क से लाभ की भूमिका बन सकती है। फिर भी खर्च भी साथ-साथ चल सकता है। किसी वाहन, यात्रा या सुविधा से जुड़ी खरीद पर अभी जल्दी न करें। तुलना, जांच और बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ पैसों की बात स्पष्ट रखें। उधार या साझा खर्च में लिखित हिसाब रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा।
कन्या हेल्थ राशिफल
सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है, घबराने की नहीं। ज्यादा दौड़भाग, कम पानी और अनियमित भोजन से थकान बढ़ सकती है। शरीर की ऊर्जा बचाकर चलें। छोटी दूरी पैदल चलना, हल्की स्ट्रेचिंग और समय पर खाना फायदेमंद रहेगा। मानसिक तनाव कम करने के लिए देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें। अगर मन चिड़चिड़ा हो, तो थोड़ी देर अकेले शांत बैठना अच्छा रहेगा।
आज की सलाह: सही बात भी नरम ढंग से कहें, तभी घर और काम दोनों में असर बढ़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां