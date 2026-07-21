Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का कन्या राशिफल 21 जुलाई:सूर्य, गुरु से लाभ पक्ष मजबूत, वक्री बुध से अधूरा काम दिखेगा

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka kanya rashifal: अपनी आवाज और समझ से आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। बस यह ध्यान रखें कि प्रभाव और दबाव में फर्क होता है। विनम्रता आपकी ताकत है, उसे बनाए रखें। 

आज का कन्या राशिफल 21 जुलाई:सूर्य, गुरु से लाभ पक्ष मजबूत, वक्री बुध से अधूरा काम दिखेगा

Virgo Horoscope today 21 july: सुबह आप खुद को ज्यादा संवेदनशील, सजग और लोगों की नजर में पाएंगे। मन में बहुत-सी बातें चल सकती हैं, इसलिए दिन की दिशा आपको खुद तय करनी होगी। अपने काम, पहनावे, बोलचाल और व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे तो असर अच्छा रहेगा। बाद का हिस्सा धन, परिवार, भोजन, सुविधा और स्थिरता की तरफ ध्यान ले जाएगा। किसी अतिथि का आना, घर में आवाजाही बढ़ना या परिवार के साथ बैठकर जरूरी बातें करना संभव है। चंद्रमा का यह बदलाव बताता है कि दिन पहले आत्मचिंतन और बाद में व्यवहारिकता से चलेगा। सूर्य और गुरु लाभ के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए लोगों से जुड़कर काम बन सकता है। बुध करियर से जुड़े क्षेत्र में वक्री है, इसलिए पुरानी योजना, पुराने संपर्क या अधूरा काम फिर सामने आ सकता है।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में शुरुआत थोड़ी आत्मकेंद्रित हो सकती है। आप चाहेंगे कि आपकी बात समझी जाए, लेकिन उतना ही जरूरी है कि सामने वाले को भी जगह दें। बाद में परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान बढ़ेगा, जिससे रिश्ते बेहतर होंगे। शादीशुदा लोगों को घर के खर्च, जिम्मेदारियों और आपसी भरोसे पर शांत चर्चा करनी चाहिए। प्रेम संबंध में मधुर बातचीत असरदार रहेगी। अगर हाल में दूरी आई थी, तो उसे कम करने की अच्छी संभावना है। विरोध या मतभेद रखने वाले लोगों से भी लहजा नरम रखें। शनि साझेदारी के क्षेत्र में धैर्य मांग रहा है, इसलिए त्वरित प्रतिक्रिया के बजाय समझदारी दिखाना बेहतर रहेगा।

कन्या करियर राशिफल

कामकाज के लिए दिन उपयोगी है, लेकिन एक ही समय में बहुत कुछ पकड़ने की कोशिश न करें। सुबह अपनी प्राथमिकता तय करें। बाद में संसाधन, दस्तावेज, भुगतान, रिपोर्ट या लक्ष्य से जुड़े कदम उठाना आसान रहेगा। बुध वक्री होने से करियर में पुरानी फाइल, पुराना मेल, पुराना संपर्क या अधूरा काम दोबारा ध्यान मांग सकता है। यह आपके लिए परेशानी नहीं, सुधार का मौका भी हो सकता है। छात्र अगर पढ़ाई में मूल बातों पर वापस जाएं, पुराने नोट्स दोहराएं और लिखकर अभ्यास करें, तो लाभ मिलेगा। छोटे बच्चों की शिक्षा शुरू करने, रूटीन बनाने या घर में पढ़ाई का माहौल तैयार करने के लिए दिन सहयोगी है। विरोधी या प्रतिस्पर्धी माहौल में भी आपकी तैयारी आपको बढ़त दे सकती है, बशर्ते आप स्थिर रहें।

ये भी पढ़ें:सावन से पहले राहु, बुध और शनि ग्रह बड़े बदलाव, किन राशियों के लिए अनुकूल?

कन्या धन राशिफल

धन संचय और पैसों की योजना के लिए दिन ठीक है। बाद के हिस्से में बचत, परिवार का बजट, जरूरी खरीद और भविष्य की योजना पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। कोई मेहमान या घरेलू जरूरत खर्च बढ़ा सकती है, फिर भी कुल मिलाकर नियंत्रण संभव है। निवेश की बात हो तो सुरक्षित और समझे हुए विकल्पों को ही प्राथमिकता दें। दूसरों की बातों में आकर पैसा न लगाएं। अपनी कमाई और खर्च का लिखित हिसाब रखें।

ये भी पढ़ें:आज का तुला राशिफल 21 जुलाई:करियर में सूर्य -गुरु का सहारा, शनि अनुशासन मांग रहा

कन्या हेल्थ राशिफल

सुबह मन की बेचैनी शरीर पर असर डाल सकती है। बाद में स्थिति स्थिर होगी। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और बहुत देर खाली पेट न रहने की आदत आपके लिए जरूरी है। दिनभर छोटी-छोटी जिम्मेदारियां थका सकती हैं, इसलिए बीच में आराम लें। हल्की स्ट्रेचिंग और कम स्क्रीन समय आपको ज्यादा संतुलित रखेगा। आवाज और ऊर्जा दोनों बचाकर चलें।

आज की सलाह: अपनी बात साफ रखें, पर लहजे में नरमी और खर्च में सीमा बनाए रखें।

ये भी पढ़ें:आज का सिंह राशिफल 21 जुलाई:केतु कभी-कभी मन को अनकहा भी बना देता है
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Kanya Rashi Virgo Horoscope Rashifal In Hindi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने