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आज का कन्या राशिफल 20 जुलाई:चंद्रमा व्यक्तित्व को आगे ला रहा, लोग आप पर ध्यान देंगे

By Anita Baranwal
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Aaj ka Kanya rashifal:बस ज्यादा परफेक्शन दिखाने के चक्कर में खुद पर दबाव न डालें। दिन अच्छा है, पर गति संतुलित रहे तो और बेहतर महसूस होगा। 

आज का कन्या राशिफल 20 जुलाई:चंद्रमा व्यक्तित्व को आगे ला रहा, लोग आप पर ध्यान देंगे

Virgo Horoscope today 20 july: दिन आपके लिए काफी जागरूक और प्रभावशाली रह सकता है। चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को आगे ला रहा है, इसलिए लोग आपकी उपस्थिति और बात दोनों पर ध्यान देंगे। मन में एक साथ कई बातें चल सकती हैं, पर अच्छी बात यह है कि आप उन्हें व्यवस्थित कर पाएंगे। परिवार में हल्का उत्सव, मिलना जुलना या सामाजिक माहौल बनने की संभावना है। अगर बाहर जाने का कार्यक्रम बना था और आप उसे टालकर घर पर समय बिताना चाहें, तो यह भी ठीक रहेगा। अपनों के बीच रहकर मन को आराम मिलेगा। आय और संपर्क दोनों पक्ष आपके लिए सहायक दिखते हैं, इसलिए लोगों से तालमेल बनाकर चलना लाभकारी रहेगा। आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा और आप किसी का मन आसानी से जीत सकते हैं।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में आपका व्यवहार आज खास महत्व रखेगा। साथी आपकी संवेदनशीलता और व्यावहारिक मदद दोनों को सराह सकता है। घर के किसी काम, परिवार की जिम्मेदारी या योजना में जीवनसाथी का साथ मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए सामाजिक दायरे में बातचीत बढ़ सकती है। आकर्षण बनने की संभावना है, पर बात को सहज गति से बढ़ने देना ही अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ बैठकर समय बिताने से मन को संतोष मिलेगा। आपकी बातों में मिठास रहेगी, इसलिए रूठे हुए व्यक्ति को मनाने का अच्छा मौका है। हां, अगर भीतर कोई पुरानी खीझ है तो उसे ताना बनाकर न कहें। साफ और नरम बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी।

कन्या करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मन पढ़ाई में लग सकता है और जो विषय पहले उलझा हुआ था, उसमें भी स्पष्टता आने लगेगी। नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर से जुड़ी बातचीत, समीक्षा, रिपोर्ट या पुराने काम को दोबारा देखना जरूरी हो सकता है। बुध की स्थिति बताती है कि ऑफिस में छोटे संशोधन या पुरानी फाइल पर फिर से काम करना पड़ सकता है। इसे बोझ न मानें। यही सावधानी आगे काम आएगी। नेटवर्क, टीम या समूह से लाभ मिल सकता है। जो लोग स्वतंत्र काम करते हैं, उन्हें परिचितों, रेफरल या पुराने संपर्क से मदद मिल सकती है। बोलने, लिखने, पढ़ाने, विश्लेषण या योजना बनाने वाले कामों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बस एक समय में बहुत ज्यादा काम हाथ में न लें।

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कन्या धन राशिफल

आर्थिक रूप से संतोष का भाव रह सकता है। आय के एक से अधिक स्रोतों या अलग अलग माध्यमों से सहायता मिलने की संभावना है। कोई पुराना भुगतान, छोटी कमाई या परिवार से जुड़ी मदद राहत दे सकती है। फिर भी खर्च पूरी तरह रुकेगा नहीं। सामाजिक कार्यक्रम, घर की जरूरत या छोटे उपहार पर पैसा जा सकता है। खरीदारी का मन बने तो पहले सूची देखें। जो चीज अभी जरूरी नहीं है, उसे कुछ समय के लिए टालना समझदारी होगी। बचत और उपयोग दोनों में संतुलन रखें।

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कन्या हेल्थ राशिफल

ऊर्जा सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन आंखों पर दबाव या स्क्रीन थकान जैसी हल्की परेशानी हो सकती है। बीच बीच में नजर को आराम दें। पर्याप्त पानी पिएं। बहुत देर तक जागने से बचें। घर पर रहकर आराम करना या शांत माहौल में समय बिताना फायदेमंद रहेगा। हल्का भोजन, थोड़ी सैर और नींद का सही समय आपके मूड को स्थिर रखेगा।

आज की सलाह: बोलते समय मिठास रखें और जरूरी काम पहले, बाकी योजनाएं बाद में रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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