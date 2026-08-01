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आज का कन्या राशिफल 2 अगस्त:शुक्र गोचर के कारण नरम भाषा आपका हथियार बनेगी

By Anita Baranwal
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Aaj ka kanya rashifal: चंद्रमा का पहला असर प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारी वाला है, जबकि बाद का हिस्सा साझेदारी और समझदारी मांगता है। अनावश्यक बहस से दूर रहेंगे तो दिन काफी संभला हुआ निकलेगा। 

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कन्या राशिफल 25 जुलाई

Virgo Horoscope today, kanya rashifal:दिन की शुरुआत काम, अनुशासन और छोटी-छोटी चुनौतियों के बीच होगी। आपको लगेगा कि एक साथ कई चीजें संभालनी हैं। विरोध, तुलना या किसी की टेढ़ी टिप्पणी से मन खराब हो सकता है, लेकिन आपका जवाब जितना संतुलित होगा, दिन उतना बेहतर निकल जाएगा। अपने प्लान और रणनीति सबके सामने रखने से बचें। कुछ बातें समय आने पर ही कहना ठीक रहेगा। सुबह का हिस्सा काम निपटाने, सूची बनाने, गलती सुधारने और जरूरी मामलों को व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है। दोपहर के बाद फोकस रिश्तों और तालमेल पर आ जाएगा। तब आपको दूसरों के नजरिये से भी चीजें देखनी पड़ेंगी। शुक्र आपकी राशि में आने से व्यक्तित्व में आकर्षण और प्रस्तुति में सुधार रहेगा, इसलिए नरम भाषा आपका बड़ा हथियार बनेगी।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में सुबह थोड़ी खींचतान रह सकती है, खासकर अगर आप हर बात को सुधारने या जांचने के मूड में रहें। प्रेम संबंध में आलोचना का स्वर कम रखें। सामने वाला सलाह से ज्यादा साथ चाहता है। जिनका रिश्ता नया है, वे अपने दिल की हर बात तुरंत खोलने के बजाय धीरे-धीरे भरोसा बनाएं। दोपहर के बाद संबंधों में नरमी आएगी। पार्टनर के साथ बैठकर लंबित बात साफ की जा सकती है। विवाहित लोगों के लिए काम और घर के बीच संतुलन जरूरी है। यदि किसी तीसरे व्यक्ति की राय बीच में आ रही है, तो अपने रिश्ते की बात आपस में सुलझाएं।

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प्रतियोगिता, परीक्षा, इंटरव्यू, टास्क मैनेजमेंट और डेडलाइन वाले कामों के लिए दिन उपयोगी है। सुबह थोड़ा दबाव जरूर रहेगा, पर उसी दबाव में आपकी क्षमता भी दिखेगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या चयन प्रक्रिया में हैं, उनके लिए मेहनत रंग ला सकती है, बशर्ते लापरवाही न करें। ऑफिस में किसी का विरोध या सवाल उठना संभव है, पर तथ्यों के साथ शांत जवाब देना आपको मजबूत स्थिति देगा। बुध करियर क्षेत्र में स्पष्ट सोच दे रहा है, इसलिए रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, विश्लेषण, एडिटिंग और टेक्निकल काम अच्छे से होंगे। दोपहर के बाद साझेदारी, क्लाइंट डीलिंग या टीमवर्क का महत्व बढ़ेगा। वहां अपनी बात रखते समय लहजा नरम रखें। सब कुछ अकेले करने की जिद छोड़ें।

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पैसे के मामले में उधार लेने से बचना ही ठीक रहेगा। इस समय लिया गया कर्ज आगे चलकर दबाव दे सकता है। रोजमर्रा के खर्च और जरूरी भुगतान पर नियंत्रण रखें। काम से जुड़ी आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खरीद या दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करना ठीक नहीं। अगर कोई निवेश या व्यापारिक भुगतान करना हो, तो नियम, समय और वापसी की शर्तें समझ लें। लाभ की जगह फिलहाल सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

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स्वास्थ्य में थोड़ा उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है। सुबह थकान, तनाव या शरीर में हल्की कमजोरी जैसी स्थिति रह सकती है, खासकर अगर नींद पूरी न हो। खाने का समय बिगड़ा तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी चाल जरूरी है। मानसिक रूप से भी दूसरों की बात दिल पर न लें। शाम को आराम और संतुलित बातचीत से राहत मिलेगी।

आज की सलाह: अपनी योजना सीमित लोगों तक रखें, और बहस से ज्यादा परिणाम पर ध्यान दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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