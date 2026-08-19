आज का कन्या राशिफल 19 अगस्त: तेज लाभ की उम्मीद करना ठीक नहीं, पढ़ें आज क्या-क्या बदलाव
Aaj ka kanya rashifal: कुछ फैसले आपको साहस से लेने पड़ेंगे, मगर निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। शांत रहेंगे तो मेहनत का असर साफ दिखाई देगा।
दिन की शुरुआत पैसों, परिवार, बोलचाल और अपनी प्राथमिकताओं पर सोचते हुए हो सकती है। किसी घरेलू खर्च, बचत या जरूरी खरीद पर चर्चा बन सकती है। शब्दों का असर आज अधिक रहेगा, इसलिए सीधी बात करें, पर तीखापन न आने दें। इसके बाद दिन आगे बढ़ने पर गति बढ़ेगी। साहस, पहल, संपर्क, छोटे निर्णय और लगातार प्रयास की जरूरत महसूस होगी। मंगल करियर क्षेत्र में सक्रियता दे रहा है, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। इसी कारण तनाव और बेचैनी भी बढ़ सकती है, लेकिन काम निकालने की ताकत आपके पास रहेगी। बुध और गुरु लाभ के क्षेत्र में हैं, इसलिए सही लोगों से बातचीत, नेटवर्क और सहयोग से काम बन सकते हैं। छोटे भाई-बहन या उम्र में छोटे किसी व्यक्ति से मदद, सलाह या हौसला मिल सकता है। आपका मन आज कई बातों पर तेजी से चलेगा। इसलिए एक समय में एक काम की आदत सबसे ज्यादा लाभ देगी।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में नरमी और व्यावहारिकता दोनों जरूरी रहेंगे। सुबह परिवार या साथी के साथ पैसों, जिम्मेदारियों या भविष्य की किसी छोटी योजना पर बात हो सकती है। शब्द सोच-समझकर चुनें, क्योंकि गलत लहजा अच्छी बात भी बिगाड़ सकता है। दिन के बाद वाले हिस्से में संवाद बेहतर होगा। जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा, बशर्ते काम का तनाव घर में न लाएं। प्रेम संबंधों में मिलने, बात साफ करने या किसी उलझन को दूर करने का मौका मिल सकता है। बच्चों की प्रगति, पढ़ाई या किसी उपलब्धि से खुशी मिलेगी। संबंधों में भरोसा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है समय और ध्यान देना।
कन्या हेल्थ राशिफल
करियर के मामले में दिन मेहनत मांगने वाला है। लक्ष्य सामने रहेगा, पर उसे पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। नौकरीपेशा लोगों को कई काम एक साथ संभालने पड़ सकते हैं। बॉस या टीम से अपेक्षाएं बढ़ी हुई लगेंगी। घबराने की जरूरत नहीं। आपकी कार्यकुशलता और बारीक नजर अंत में काम आएगी। बिजनेस में मार्केटिंग, कॉल, फॉलोअप, प्रस्तुति और संपर्कों से लाभ मिल सकता है। छात्रों के लिए पहले हिस्से में याद किया हुआ दोहराना उपयोगी रहेगा। बाद में लिखने, बोलने, टेस्ट देने और कॉन्सेप्ट साफ करने में प्रगति होगी। जो काम लंबे समय से टल रहा था, उस पर पहला ठोस कदम उठाने का यही सही समय है। शनि साझेदारी में धैर्य मांग रहा है, इसलिए सहयोगियों से अनावश्यक कठोरता न रखें।
कन्या धन राशिफल
धन के मामले में मेहनत से कमाई का संकेत मजबूत है। बहुत आसान या तेज लाभ की उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। सुबह खर्च और बचत का संतुलन समझना जरूरी रहेगा। दिन के बाद वाले हिस्से में काम से जुड़े छोटे लाभ, कमीशन, भुगतान या अतिरिक्त कमाई की संभावना बन सकती है। फिर भी जो मिलेगा, वह प्रयास के बाद मिलेगा। किसी नई खरीद से पहले जरूरत और बजट दोनों देखें। नियमित हिसाब लिखने से राहत मिलेगी। उधार देने या लेने में साफ शर्तें रखें।
कन्या हेल्थ राशिफल
अतिरिक्त काम के कारण तनाव, बेचैनी और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। शरीर से ज्यादा दिमाग थक सकता है। बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें। पानी, समय पर भोजन और हल्की चाल जरूरी है। देर रात तक काम खींचने से अगला दिन प्रभावित होगा। अगर मन में बहुत कुछ चल रहा है, तो नोट बनाकर काम करें। इससे दबाव कम होगा और नींद भी बेहतर आएगी।
आज की सलाह: मेहनत का बोझ अकेले न उठाएं, काम बांटें और बोलने से पहले शब्द चुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र